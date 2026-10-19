Σε μία από τις μεγαλύτερες περιόδους κοινωνικής αναταραχής των τελευταίων ετών βυθίστηκε η Γαλλία, καθώς οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις εξελίχθηκαν σε εκτεταμένα επεισόδια και λεηλασίες, προκαλώντας καταστροφές σε ολόκληρη τη χώρα και εντείνοντας την αίσθηση ότι η γαλλική κοινωνία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια βαθιά κρίση.

Καθώς η ένταση υποχωρούσε την Κυριακή, οι πολιτικοί ηγέτες αντάλλασσαν κατηγορίες για τα γεγονότα, ενώ οι πολίτες αντίκριζαν με σοκ τις εικόνες από τις πόλεις τους. Στους δρόμους είχαν απομείνει σπασμένα γυαλιά και καμένα αυτοκίνητα, από τα οποία διακρίνονταν πλέον μόνο οι απανθρακωμένοι σκελετοί.

Η βία που εκδηλώθηκε συνδέθηκε με τρία διαφορετικά ρεύματα διαμαρτυρίας: το φοιτητικό κίνημα, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και εβδομάδες και διεκδικεί καλύτερες συνθήκες στα σχολεία, την αναδυόμενη πανεθνική κινητοποίηση κατά του αυξημένου κόστους ζωής και τις ενέργειες ομάδων ταραχοποιών, οι οποίες εκμεταλλεύτηκαν τις διαδηλώσεις ως ευκαιρία για λεηλασίες.

Οι κινητοποιήσεις έχουν ενισχύσει την αίσθηση δημοσιονομικής και κοινωνικής κρίσης στη Γαλλία, τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κυβέρνηση επιχειρεί να περάσει έναν αντιδημοφιλή προϋπολογισμό λιτότητας, την ώρα που η οργή των πολιτών ενισχύει την πολιτική θέση της Μαρίν Λεπέν, της ακροδεξιάς ηγέτιδας που εμφανίζεται ως φαβορί για την επικράτηση στις προεδρικές εκλογές της επόμενης άνοιξης.

Πάνω από 500.000 διαδηλωτές σε ολόκληρη τη Γαλλία

Περισσότεροι από μισό εκατομμύριο άνθρωποι συμμετείχαν το Σάββατο σε περίπου 110 πορείες σε όλη τη Γαλλία, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ημέρα κινητοποιήσεων από τότε που ξεκίνησαν οι διαδηλώσεις, περίπου έναν μήνα νωρίτερα. Η μεγάλη συνδικαλιστική συνομοσπονδία CGT έδωσε ακόμη υψηλότερη εκτίμηση, υποστηρίζοντας ότι οι διαδηλωτές ανήλθαν σε 800.000.

Παρά τις πολλές ειρηνικές συγκεντρώσεις, ομάδες ταραχοποιών προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές. Περίπου 1.500 καταστήματα υπέστησαν βανδαλισμούς, ενώ στόχος έγιναν και πολλά σύμβολα του γαλλικού κράτους. Τα επεισόδια οδήγησαν σε περίπου 2.000 συλλήψεις.

Στη Λιμόζ, πόλη της κεντρικής Γαλλίας, εμπρηστική επίθεση προκάλεσε τόσο μεγάλες ζημιές στο δημαρχείο, ώστε το κτίριο καταστράφηκε σε μεγάλο βαθμό. Στη Μασσαλία, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, άτομα με καλυμμένα πρόσωπα εισέβαλαν σε κυβερνητικό κτίριο και ανέτρεψαν προτομή της Μαριάν, συμβόλου της Γαλλικής Δημοκρατίας.

Γιατί διαμαρτύρονται οι μαθητές στη Γαλλία

Οι μαθητές των λυκείων ξεκίνησαν τις κινητοποιήσεις τον προηγούμενο μήνα, εκφράζοντας την αγανάκτησή τους για τις συνθήκες που επικρατούν στα σχολεία. Στο επίκεντρο των διεκδικήσεών τους βρίσκονται οι φθαρμένες σχολικές υποδομές, οι υπερπλήρεις αίθουσες διδασκαλίας, τα υπερφορτωμένα προγράμματα, οι ελλείψεις εκπαιδευτικών και λοιπού προσωπικού, καθώς και η ανεπαρκής χρηματοδότηση της εκπαίδευσης.

Παράλληλα, πολλοί μαθητές ζητούν ριζική αναμόρφωση των κρατικών πλατφορμών μέσω των οποίων πραγματοποιείται η εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση και στα πανεπιστήμια. Θεωρούν ότι τα συγκεκριμένα συστήματα εφαρμόζουν άδικα επιλεκτικά κριτήρια.

Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, οι μαθητές έχουν αποκλείσει εκατοντάδες σχολεία. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, τουλάχιστον 24 σχολικές μονάδες έχουν πυρποληθεί ή υποστεί ζημιές. Από τον Σεπτέμβριο έχουν πραγματοποιηθεί χιλιάδες συλλήψεις, ενώ περισσότεροι από 1.000 αστυνομικοί, μαθητές και εργαζόμενοι στα σχολεία έχουν τραυματιστεί.

Η οργή των μαθητών έχει ενταθεί εξαιτίας της δυναμικής αντίδρασης της αστυνομίας. Εισαγγελείς και αρμόδιος εποπτικός φορέας της αστυνομίας διερευνούν τουλάχιστον 34 υποθέσεις που αφορούν καταγγελίες για αστυνομική αυθαιρεσία κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων.

Μεταξύ των υποθέσεων περιλαμβάνεται εκείνη ενός 15χρονου αγοριού, το οποίο έχασε το αριστερό του χέρι, πιθανότατα εξαιτίας της έκρηξης χειροβομβίδας κρότου-λάμψης της αστυνομίας, σύμφωνα με αξιωματούχους. Σε άλλη περίπτωση, ένας 14χρονος υπέστη σοβαρό τραυματισμό από χειροβομβίδα δακρυγόνων, την οποία αστυνομικός φέρεται να εκτόξευσε από κοντινή απόσταση.

Πώς οι διαδηλώσεις επεκτάθηκαν στο κόστος ζωής και στις τιμές των καυσίμων

Κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου, συνδικαλιστικές οργανώσεις και άλλες ομάδες που συμμετέχουν σε εκστρατείες διαμαρτυρίας άρχισαν να ενώνουν όλο και περισσότερο τις δυνάμεις τους με τους μαθητές. Οι συγκεντρώσεις μεγάλωσαν, καθώς οι συμμετέχοντες εξέφραζαν την αλληλεγγύη τους στο μαθητικό κίνημα, αλλά και τη δυσαρέσκειά τους για ένα ευρύτερο φάσμα κοινωνικών και οικονομικών ζητημάτων.

Ένα από τα βασικά σημεία αντιπαράθεσης είναι το κόστος ζωής και η άνοδος των τιμών των καυσίμων, οι οποίες έχουν αυξηθεί απότομα, εν μέρει εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν. Στις κινητοποιήσεις έχουν συμμετάσχει και αγρότες, εκφράζοντας την οργή τους για το αυξημένο κόστος που αντιμετωπίζουν στον αγροτικό τομέα.

Παράλληλα, λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που συνδέονται με το κίνημα των «Κίτρινων Γιλέκων» έχουν απευθύνει εκκλήσεις για νέες διαδηλώσεις. Το συγκεκριμένο κίνημα είχε προκαλέσει εκτεταμένη αναταραχή στη Γαλλία σχεδόν μία δεκαετία νωρίτερα, οργανώνοντας κινητοποιήσεις στους δρόμους και στις εθνικές οδούς με βασικό αίτημα την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών των καυσίμων, αλλά και άλλων προβλημάτων.

Στο κύμα δυσαρέσκειας έχουν προστεθεί και αριστερά κόμματα, τα οποία αξιοποιούν τις διαδηλώσεις ως έκφραση μιας ευρύτερης αντίδρασης απέναντι στον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν. Ο Γάλλος πρόεδρος δεν μπορεί να διεκδικήσει περισσότερες από δύο θητείες και πλησιάζει προς το τέλος της παραμονής του στο αξίωμα.

Η σημερινή αναταραχή εντάσσεται σε μια μακρά παράδοση κοινωνικών κινητοποιήσεων στη Γαλλία. Το 1968, διαδηλώσεις με πρωταγωνιστές τους φοιτητές έφτασαν κοντά στην ανατροπή της κυβέρνησης και συνέβαλαν στον μετασχηματισμό της γαλλικής κοινωνίας.

Πολιτική σύγκρουση μετά τα επεισόδια: Αλληλοκατηγορίες κυβέρνησης και αντιπολίτευσης

Την Κυριακή, η ακροδεξιά και η κεντρώα κυβέρνηση απέδωσαν την ευθύνη για το χάος στην άκρα αριστερά. Στο επίκεντρο των κατηγοριών βρέθηκε το κόμμα «Ανυπότακτη Γαλλία», ένας από τους σημαντικότερους πολιτικούς σχηματισμούς της γαλλικής άκρας αριστεράς, τον οποίο οι επικριτές του κατηγόρησαν ότι υποκίνησε την αναταραχή.

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί κατηγόρησε στελέχη του κόμματος ότι καλλιεργούν τη δυσπιστία απέναντι στην αστυνομία μεταξύ των μαθητών που συμμετέχουν στις διαδηλώσεις. Παράλληλα, υποστήριξε ότι ορισμένοι από τους ταραχοποιούς ανήκουν στην «άκρα αριστερά».

Η «Ανυπότακτη Γαλλία» απέρριψε τις κατηγορίες, με τον επικεφαλής της, Ζαν-Λικ Μελανσόν, να στρέφει τα πυρά του προς την κυβέρνηση. Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι κυβερνητικές ενέργειες συνέβαλαν στη δημιουργία των συνθηκών που κατέστησαν πιθανότερη την εκδήλωση των επεισοδίων.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Μελανσόν χαρακτήρισε τον πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί «υπεύθυνο για το χάος», αποδίδοντας την κατάσταση είτε στην «ανικανότητα» είτε σε μια στρατηγική που, όπως υποστήριξε, αποσκοπεί στη δημιουργία ενός «κόμματος της τάξης», ώστε να ξεχαστεί η αποτυχία της κυβέρνησης στη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών.

Ο Λεκορνί δεν απάντησε στη συγκεκριμένη κατηγορία, ενώ η πολιτική αντιπαράθεση συνεχίστηκε στον απόηχο των εκτεταμένων καταστροφών και των μαζικών συλλήψεων.