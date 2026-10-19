Σε 32 ανέρχονται οι συλλήψεις που πραγματοποιήθηκαν χθες, Κυριακή 18/10 κατά τη διάρκεια των βίαιων διαδηλώσεων που έγιναν στο Μιλάνο ενώ οι Αρχές προχώρησαν σε 271 προσαγωγές ατόμων που συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις. Όπως προκύπτει, 220 απ’ αυτούς είναι ανήλικοι και 60 έχουν ξένη υπηκοότητα.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι πρόκειται, στο μεταξύ, να προεδρεύσει σήμερα έκτακτης σύσκεψης στο κυβερνητικό μέγαρο Παλάτσο Κίτζι με θέμα τη διαχείριση της δημόσιας τάξης.

Στο διαδίκτυο αναρτήθηκε σήμερα κείμενο ενός άγνωστου έως τώρα κινήματος με την ονομασία «17 Οκτώβρη», στο οποίο αναφέρεται ότι «οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν μέχρι την πτώση της κυβέρνησης Μελόνι» και ότι «θα υπάρξουν κινητοποιήσεις διαρκείας, κάθε Σάββατο, σε σειρά ιταλικών πόλεων».

Nuova giornata di guerriglia a Milano. Gruppo di incappucciati assalta negozi in via Torino. https://t.co/BBI4x47NJH — Local Team (@localteamit) October 18, 2026

«Οι βίαιοι είστε εσείς που μας αρνηθήκατε το μέλλον, τώρα θα το πάρουμε πίσω», αναφέρεται στην ανάρτηση, στην οποία δίνονται «συμβουλές» για το πώς οι διαδηλωτές μπορούν να αποφεύγουν τη σύλληψη πριν ή μετά τις διαδηλώσεις.

Πηγές του ιταλικού υπουργείου Εσωτερικών αφήνουν να διαρρεύσει ότι είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθούν οι συγκεκριμένες κινητοποιήσεις, διότι συχνά οργανώνονται μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Τις περασμένες ώρες ανακοινώθηκε νέα πορεία διαμαρτυρίας για τις 24 Οκτωβρίου στο Τορίνο και για τις 30 Οκτωβρίου μαζική διαδήλωση στη Ρώμη.