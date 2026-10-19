Την αποφασιστικότητά του ότι «το κράτος θα καταφέρει να επικρατήσει απέναντι στα βίαια επεισόδια» εξέφρασε σήμερα ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, στον απόηχο των χθεσινοβραδινών ταραχών. Η δήλωση έγινε κατά τη διάρκεια συνάντησης στο υπουργείο Εσωτερικών, παρουσία του αρμόδιου υπουργού και της ηγεσίας της Αστυνομίας.

Ο πρωθυπουργός, ο οποίος λόγω των εξελίξεων ακύρωσε την επίσημη επίσκεψη που θα πραγματοποιούνταν σήμερα στην Βιέννη, όπου είχε προγραμματιστεί συνάντηση με τον ομοσπονδιακό καγκελάριο Κρίστιαν Στόκερ, τόνισε κατά την ομιλία του πως όποιος νομίζει ότι μπορεί να καταλάβει την εξουσία μέσω της βίας θα απογοητευτεί.

Μάλιστα, χαρακτήρισε τους νέους που συμμετέχουν στις διαδηλώσεις άτομα με προβλήματα που χρειάζονται ψυχολογική υποστήριξη και επανέλαβε ότι χρησιμοποιούνται από ξένες υπηρεσίες με στόχο την αποσταθεροποίηση της Αλβανίας.

Ο Ράμα απέδωσε τα εύσημα στις ενέργειες της Αστυνομίας, υπογραμμίζοντας πως οι αστυνομικοί επέδειξαν μέγιστη αυτοσυγκράτηση.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Έρβιν Ντέμο, είπε ότι το βράδυ της Κυριακής, η πυρπόληση του 3ου Αστυνομικού Τμήματος Τιράνων ξεπέρασε την κόκκινη γραμμή. Το αστυνομικό τμήμα δέχτηκε επίθεση και αστυνομικοί που βρίσκονταν εκεί τραυματιστήκαν. Επίσης κατηγόρησε το αντιπολιτευόμενο Δημοκρατικό Κόμμα επειδή, όπως υποστήριξε, χθες το βράδυ βρήκαν εκεί άσυλο κουκουλοφόροι ταραξίες.

Οι φοιτητές έχουν δώσει ραντεβού για νέες διαμαρτυρίες σήμερα το μεσημέρι. Ήδη πολλοί έχουν αρχίσει να συγκεντρώνονται στην κεντρική πλατεία των Τιράνων. Η αστυνομική παρουσία είναι έντονη, με ισχυρές δυνάμεις, περιπολικά και αύρες.

Σε άλλες αλβανικές πόλεις, οι μαθητές Λυκείου απέχουν σήμερα από τα μαθήματα και διαδηλώνουν στους δρόμους.

Πριν από λίγο σήμανε συναγερμός, όταν έφτασε στο γραφείο του πρωθυπουργού, σε υπουργεία, δικαστήρια και άλλες δομές του κράτους απειλητικό ηλεκτρονικό μήνυμα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του αλβανικού Τύπου, εκκενώθηκαν το δικαστήριο και η εισαγγελία στο Φίερι, καθώς το μήνυμα φέρεται να αναφέρει πως έχουν τοποθετηθεί εκρηκτικοί μηχανισμοί που περιέχουν νιτρικό αμμώνιο.

«Σήμερα, με την άδεια του Αλλάχ, θα πραγματοποιήσουμε σειρά από προγραμματισμένες τρομοκρατικές επιθέσεις στο έδαφος της χώρας. Αυτό είναι μόνο η αρχή…», αναφέρεται στο μήνυμα. Ωστόσο ανάλογο περιστατικό είχε συμβεί και πριν απο περίπου δύο μήνες χωρίς να γίνει τελικά κάτι, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.