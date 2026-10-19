Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται η ανεξάρτητη βουλευτής Έλεν Χάινς, έπειτα από επίθεση που δέχτηκε έξω από το γραφείο της στη Γουανγκαράτα, στην πολιτεία της Βικτώριας στην Αυστραλία, σύμφωνα με ανακοίνωση του Αυστραλού πρωθυπουργού, Άντονι Αλμπανέζι.

Ο πρωθυπουργός επιβεβαίωσε ότι «η βουλευτής χτυπήθηκε από αυτοκίνητο» και ότι ένας ύποπτος τέθηκε υπό κράτηση ενώ διεξάγεται έρευνα.

«Το κίνητρο της επίθεσης δεν είναι γνωστό», είπε ο Αλμπανέζι, χωρίς να σχολιάσει αν ο ύποπτος είναι γνωστός στην αστυνομία.

Η αστυνομία της Βικτώριας σε ανακοίνωσή της ανέφερε ότι ο συλληφθείς είναι ένας 43χρονος από το Ταραγουίντζι, που απέχει περίπου 10 χιλιόμετρα από την Γουανγκαράτα, και ότι μέσα στο αυτοκίνητό του βρέθηκε ένα μαχαίρι.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο δράστης ακινητοποιήθηκε από έναν περαστικό όταν βγήκε από το αυτοκίνητό του.

«Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα λευκό όχημα παρέσυρε την 65χρονη γυναίκα έξω από ένα γραφείο στην οδό Μέρφι, γύρω στις 3:35 μ.μ.», ανέφερε η ανακοίνωση της αστυνομίας.

Η αστυνομία επισημαίνει ότι διερευνά το ενδεχόμενο να επρόκειτο για σκόπιμη ενέργεια, ενώ παραμένει άγνωστο αν «τα εμπλεκόμενα πρόσωπα γνωρίζονται μεταξύ τους».

Η Χάινς εκπροσωπεί την εκλογική περιφέρεια του Ίντι (σ.σ. βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα της πολιτείας της Βικτώρια) από το 2019, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.