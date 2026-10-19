Σε έξι ανέρχονται πλέον οι νεκροί από τη σφοδρή κακοκαιρία και τις πλημμύρες στην Τουρκία, καθώς σήμερα το πρωί εντοπίστηκε η σορός ενός άνδρα, κοντά στην προβλήτα των φέρι στο Αϊβανσαράι της Κωνσταντινούπολης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Νομαρχίας Κωνσταντινούπολης, η σορός ταυτοποιήθηκε και ανήκει σε έναν άνδρα, ο οποίος αγνοούνταν μετά τις πλημμύρες.

Την ίδια ώρα, οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται για τον εντοπισμό ενός ακόμη αγνοούμενου.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde etkili olan sağanağın ardından mahsur kalan vatandaşların kurtarılma anları, AFAD ekibinin kask kameraları tarafından kaydedildi https://t.co/Annb6Qf6hd pic.twitter.com/WtdEhFVdKg — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) October 18, 2026

Σημειώνεται πως από τους έξι νεκρούς, οι πέντε έχασαν τη ζωή τους στην Κωνσταντινούπολη και ένας στην επαρχία Κοτζαελί.

Η συγκλονιστική διάσωση βρέφους οκτώ μηνών

Εντωμεταξύ, συγκίνηση προκαλούν οι εικόνες από τις επιχειρήσεις διάσωσης στην περιοχή Σαπάντζα της επαρχίας Σακάρια.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε, φαίνεται ένας διασώστης της τουρκικής υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών AFAD, που κατάφερε να διασώσει ένα βρέφος μόλις οκτώ μηνών, το οποίο βρισκόταν σε σημείο που είχε πληγεί από τις πλημμύρες.

Sakarya'da dere taşkınında aralarında bir bebeğin de olduğu 8 kişiyi halat düzeneğiyle kurtaran AFAD çalışanları, o anları anlattı ⤵️



🗣️ Sakarya AFAD Doğada Arama Kurtarma sorumlu ekip amiri Murat Ergül:



— Kendi bilgi ve tecrübemiz doğrultusunda bebeği sisteme bağladık ve… pic.twitter.com/yExJvYM9wP — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) October 18, 2026

Το περιστατικό έγινε την Κυριακή, με το τουρκικό υπουργείο Εσωτερικών να δημοσιοποιεί βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης, με το υλικό να αποτυπώνει τις προσπάθειες των διασωστών να προσεγγίσουν και να απομακρύνουν με ασφάλεια το παιδί από την πληγείσα περιοχή.

Υπενθυμίζεται ότι οι πλημμύρες έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα σε περιοχές της Τουρκίας, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε επιφυλακή και οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται.