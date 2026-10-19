Η ιστορία της Ελίζαμπεθ Χολμς, της ιδρύτριας της Theranos που υποσχέθηκε να φέρει επανάσταση στις εξετάσεις αίματος, αποτελεί μία από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις επιχειρηματικής εξαπάτησης στη Σίλικον Βάλεϊ. Από την ανάδειξή της στην αυτοδημιούργητη δισεκατομμυριούχο που γοήτευε ισχυρούς επενδυτές και πολιτικούς μέχρι την καταδίκη της σε περισσότερα από 11 χρόνια φυλάκισης για απάτη και συνωμοσία, η διαδρομή της σημαδεύτηκε από μεγάλες υποσχέσεις, μυστικότητα και την κατάρρευση μιας εταιρείας που είχε αποτιμηθεί στα 9 δισ. δολάρια.

Μια νέα, ασυνήθιστη ταινία ντοκιμαντέρ, με τίτλο «You Can See Everything», επιχειρεί να φωτίσει διαφορετικές πλευρές της προσωπικότητάς της, καταγράφοντας την καθημερινότητά της με τον σύντροφό της, Μπίλι Έβανς, και τα δύο μικρά παιδιά τους, τις τελευταίες 34 ημέρες πριν παρουσιαστεί στη φυλακή τον Μάιο του 2023. Το ντοκιμαντέρ, που κυκλοφόρησε στις ΗΠΑ την Παρασκευή, φέρνει την Χολμς αντιμέτωπη με τον κωμικό Νέιθαν Φίλντερ, ο οποίος το σκηνοθέτησε μαζί με τον Λανς Όπενχαϊμ, σε μια παραγωγή που θολώνει τα όρια ανάμεσα στην πραγματικότητα και το παράλογο.

Η πρώτη συνάντηση του ιατρικού ογκολόγου Ντέιβιντ Άγκους με τη Χολμς, σε ένα συνέδριο για την υγεία, του είχε προκαλέσει έκπληξη. Η γυναίκα που γνώρισε στον χώρο προετοιμασίας των ομιλητών ήταν ευχάριστη και προσιτή. Ωστόσο, όταν ανέβηκε στη σκηνή για να της πάρει συνέντευξη, ήρθε αντιμέτωπος με μια εντελώς διαφορετική παρουσία. «Η προφορά άλλαξε: αυτή η βαθιά φωνή, έγινε πολύ σοβαρή», θυμάται ο Άγκους, μιλώντας τηλεφωνικά από το Λος Άντζελες. «Ήταν σαν να είχα γνωρίσει έναν άνθρωπο και στη συνέχεια να είχα πάρει συνέντευξη από έναν διαφορετικό άνθρωπο. Αυτή η μετάβαση από τον χώρο προετοιμασίας στη σκηνή ήταν κάτι που δεν είχα ξαναζήσει».

Η Χολμς είχε αναπτύξει μια ξεχωριστή δημόσια εικόνα, με ξανθά μαλλιά, ακλόνητο βλέμμα, βραχνή φωνή και μαύρο ζιβάγκο, σε μια εμφανή αναφορά στον συνιδρυτή της Apple, Στιβ Τζομπς. Είχε ιδρύσει την εταιρεία της ενώ ήταν ακόμη έφηβη και υποστήριζε ότι η τεχνολογία της μπορούσε να πραγματοποιεί ιατρικές εξετάσεις με ελάχιστες σταγόνες αίματος. Η προσωπικότητα και οι υποσχέσεις της μάγεψαν επενδυτές και μέλη του διοικητικού συμβουλίου, μεταξύ των οποίων ο Ρούπερτ Μέρντοχ, ο Λάρι Έλισον, ο Κάρλος Σλιμ και οι πρώην υπουργοί Εξωτερικών των ΗΠΑ Χένρι Κίσινγκερ και Τζορτζ Σουλτς. Έφτασε να ανακηρυχθεί η νεότερη αυτοδημιούργητη δισεκατομμυριούχος γυναίκα στις ΗΠΑ, προτού αποκαλυφθεί ότι το οικοδόμημα των υποσχέσεών της δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα.

Η Μάργκαρετ Ο’Μάρα, καθηγήτρια Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Ουάσινγκτον στο Σιάτλ και συγγραφέας του βιβλίου «The Code: Silicon Valley and the Remaking of America», επισημαίνει ότι η υπόθεση μοιάζει σχεδόν απίστευτη. «Δεν μπορείς να επινοήσεις τέτοια πράγματα. Αν κάποιος σεναριογράφος προσπαθούσε να κατασκευάσει αυτή την ιστορία από το μηδέν, ο κόσμος θα έλεγε: όχι, αυτή είναι μια απίστευτη ιστορία. Κι όμως, είναι αληθινή. Ποια είναι η πραγματική Ελίζαμπεθ Χολμς; Αυτό είναι ένα ερώτημα που δεν έχει ακόμη απαντηθεί», αναφέρει.

Η υπόσχεση που έπεισε τη Σίλικον Βάλεϊ

Η κατάληξη της Χολμς στη φυλακή έμοιαζε αδιανόητη το 2003, όταν, σε ηλικία 19 ετών, εγκατέλειψε τις σπουδές της στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ και ίδρυσε την Theranos. Στόχος της ήταν να ανατρέψει τα δεδομένα στην αγορά των εξετάσεων αίματος, η οποία αποτιμάται σε δισεκατομμύρια δολάρια, αξιοποιώντας την τεχνολογία των μικρορευστών για τη διενέργεια εκατοντάδων εξετάσεων με ελάχιστες σταγόνες αίματος.

Η ιδέα της βρήκε πρόσφορο έδαφος σε επενδυτές που περίμεναν από τη Σίλικον Βάλεϊ κάτι περισσότερο από εφαρμογές και διαδικτυακές φιλίες μέσω του Facebook. Όπως εξηγεί η Ο’Μάρα, η Χολμς ξεχώρισε ως γυναίκα επιχειρηματίας σε μια εποχή κατά την οποία οι άνδρες κυριαρχούσαν στον τεχνολογικό κλάδο. Παράλληλα, παρουσίαζε το εγχείρημά της ως μια τεχνολογική καινοτομία ικανή να αλλάξει τον κόσμο.

«Δεν είχε αρχίσει ακόμη να διαμορφώνεται το κύμα αντίδρασης απέναντι στην τεχνολογία, αλλά, όπου υπήρχε κριτική προς τη Σίλικον Βάλεϊ, το μήνυμα ήταν περίπου το εξής: “Έχετε όλους αυτούς τους λαμπρούς ανθρώπους και το μόνο που κάνετε είναι να δημιουργείτε εφαρμογές; Γιατί δεν κάνετε κάτι λίγο πιο ουσιαστικό;”. Και επίσης: “Έχετε όλους αυτούς τους λαμπρούς ανθρώπους, αλλά φαίνεται πως είναι όλοι άνδρες”», σημειώνει η ιστορικός.

Η Χολμς αμφισβητούσε τις προσδοκίες που συνδέονταν με το φύλο της, αλλά, σύμφωνα με την Ο’Μάρα, για να αναδειχθεί σε μια γυναικεία εκδοχή του Στιβ Τζομπς, περιόρισε συνειδητά στοιχεία της θηλυκότητας και της νεαρής ηλικίας της.

Τα 945 εκατ. δολάρια και οι ισχυροί σύμμαχοι

Η Χολμς διοικούσε την Theranos μαζί με τον επιχειρηματία Ραμές «Σάνι» Μπαλβάνι, ο οποίος ήταν κατά 19 χρόνια μεγαλύτερός της. Οι δυο τους διατηρούσαν ερωτική σχέση, την οποία κρατούσαν μυστική, ενώ κατάφεραν να συγκεντρώσουν συνολικά 945 εκατ. δολάρια από επενδυτές.

Παρά το γεγονός ότι η εταιρεία δεν είχε δημοσιεύσει δεδομένα που να έχουν αξιολογηθεί από ανεξάρτητους επιστήμονες μέσω της διαδικασίας επιστημονικής αξιολόγησης από ομοτίμους, η Χολμς διέθετε την ικανότητα να πείθει τους συνομιλητές της. Ο Ντέιβιντ Άγκους, καθηγητής Ιατρικής και διευθύνων σύμβουλος του Ιατρικού Ινστιτούτου Έλισον, περιγράφει πώς μπορούσε να επηρεάζει τις αποφάσεις των ανθρώπων γύρω της.

«Ξέρετε πώς συμβαίνει όταν μπαίνετε σε μια αίθουσα και υπάρχουν δέκα άνθρωποι γύρω από ένα τραπέζι που συζητούν; Ξαφνικά μιλάει ένας άνθρωπος και ολόκληρη η αίθουσα λέει: “Ναι, θα ακολουθήσω αυτή την κατεύθυνση”. Εκείνη είχε αυτή την ικανότητα», αναφέρει.

Ο ίδιος εξηγεί ότι είχε διαπιστώσει προσωπικά πόσο εύκολα μπορούσε να επηρεάζει τους άλλους. Κατά την εκτίμησή του, αυτό το χαρακτηριστικό μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά χρήσιμο για έναν επιχειρηματία όπως ο Στιβ Τζομπς, όμως στον χώρο της υγείας δημιουργεί σοβαρά προβλήματα, καθώς οι αποφάσεις πρέπει να βασίζονται στα επιστημονικά δεδομένα και όχι στη δύναμη της προσωπικότητας.

Το 2014, η Theranos είχε φτάσει σε αποτίμηση 9 δισ. δολαρίων. Η Χολμς ανακηρύχθηκε η νεότερη αυτοδημιούργητη δισεκατομμυριούχος γυναίκα στις ΗΠΑ, με περιουσία 4,5 δισ. δολαρίων πριν συμπληρώσει τα 30 της χρόνια. Η εικόνα της προβαλλόταν σε εξώφυλλα περιοδικών και καταλόγους με τις ισχυρότερες προσωπικότητες.

Σε ένα δημοσίευμα του περιοδικού «The New Yorker», η καθημερινότητά της περιγραφόταν ως ιδιαίτερα αυστηρή και ασκητική. «Παρότι μπορεί να απαγγείλει από μνήμης την Τζέιν Όστεν, δεν αφιερώνει πλέον χρόνο σε μυθιστορήματα ή φίλους, δεν βγαίνει ραντεβού, δεν έχει τηλεόραση και δεν έχει κάνει διακοπές εδώ και δέκα χρόνια. Το ψυγείο της είναι σχεδόν άδειο, καθώς τρώει τα περισσότερα γεύματά της στο γραφείο. Είναι vegan και αρκετές φορές την ημέρα πίνει ένα πολτοποιημένο μείγμα από αγγούρι, μαϊντανό, λαχανίδα, σπανάκι, μαρούλι ρομάνα και σέλινο».

Ο Τζορτζ Σουλτς και η προειδοποίηση που δεν εισακούστηκε

Η επιτυχία της Theranos παρέσυρε ακόμη και έμπειρους πολιτικούς, όπως ο Τζορτζ Σουλτς, ο οποίος είχε διατελέσει υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ και είχε συμβάλει στη διασύνδεση της Ουάσινγκτον με τη Σίλικον Βάλεϊ την εποχή της προεδρίας του Ρόναλντ Ρίγκαν.

Παρότι δεν διέθετε εξειδικευμένη γνώση στη διάγνωση μέσω εργαστηριακών εξετάσεων, ο Σουλτς εντάχθηκε στο διοικητικό συμβούλιο της Theranos το 2011, όταν είχε πλέον περάσει τα 90 του χρόνια. Η Ο’Μάρα εκτιμά ότι τον προσέλκυσε η ιδέα μιας νέας και χαρισματικής επιχειρηματία που επιδίωκε να δημιουργήσει κάτι ουσιαστικότερο από μια ακόμη εφαρμογή. Ωστόσο, όπως επισημαίνει, δεν πραγματοποιήθηκαν επαρκείς έλεγχοι πριν από την υποστήριξη της εταιρείας.

Στη βιογραφία του «In the Nation’s Service», ο δημοσιογράφος Φίλιπ Τάουμπμαν περιγράφει τις ανησυχίες ανθρώπων από το περιβάλλον του Σουλτς, οι οποίοι θεωρούσαν ότι ο ενθουσιασμός του για τη Χολμς είχε συνδεθεί με προσωπική συμπάθεια προς εκείνη. Οι δυο τους μιλούσαν σχεδόν καθημερινά στο τηλέφωνο και ο Σουλτς την προσκαλούσε στα οικογενειακά χριστουγεννιάτικα δείπνα. Η Χολμς, από την πλευρά της, ενθάρρυνε αυτή την οικειότητα, πλησιάζοντάς τον όταν κάθονταν μαζί.

Μάλιστα, ο Σουλτς είχε παροτρύνει τον εγγονό του, Τάιλερ Σουλτς, να κάνει καλοκαιρινή πρακτική άσκηση στην Theranos, προτού ενταχθεί στην εταιρεία με πλήρη απασχόληση. Στη συνέχεια, όμως, ο νεαρός πείστηκε ότι η Χολμς υπερέβαλλε ως προς τις δυνατότητες της τεχνολογίας της. Αποφάσισε να μεταφέρει τις ανησυχίες του στην εφημερίδα «The Wall Street Journal», η δημοσιογραφική έρευνα της οποίας διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην αποκάλυψη του δικτύου παραπλάνησης γύρω από την εταιρεία.

Η Χολμς υποψιάστηκε ότι ο Τάιλερ βρισκόταν πίσω από τις αποκαλύψεις. Οι δικηγόροι της κινήθηκαν εναντίον του και ο ίδιος τέθηκε υπό παρακολούθηση, γεγονός που τον έκανε να φοβάται για την ασφάλειά του και να αναζητά προστασία από τον παππού του. Ωστόσο, ο Τζορτζ Σουλτς αρνήθηκε να διακόψει τους δεσμούς του με τη Χολμς. Σύμφωνα με τον Τάουμπμαν, επιχείρησε χωρίς επιτυχία να μεσολαβήσει ανάμεσα στους δύο, αντί να σταθεί στο πλευρό του εγγονού του. Ο Τζορτζ Σουλτς πέθανε το 2021, σε ηλικία 100 ετών.

Οι επιστημονικές αμφιβολίες για την τεχνολογία της Theranos

Οι μεγάλες υποσχέσεις της Χολμς είχαν προκαλέσει επιφυλάξεις και στην επιστημονική κοινότητα. Ο Ντέιβιντ Άγκους θυμάται ότι είχε αμφισβητήσει την τεχνική δυνατότητα της μεθόδου της, καθώς το αίμα παρουσιάζει την τάση να πήζει, ενώ τα πολύ μικρά συστήματα ρευστών μπορούν να φράξουν.

«Το πρόβλημα με το αίμα είναι ότι πήζει και, όταν χρησιμοποιείς αυτά τα μικροσκοπικά συστήματα ρευστών, αυτά φράζουν. Εκείνη δεν μου έδωσε απάντηση για το γιατί αυτό δεν αποτελούσε πρόβλημα για τη δική της τεχνολογία. Για μένα, αυτό ήταν το πρώτο προειδοποιητικό σημάδι. Ήταν φανερό ότι ο αυτοκράτορας ήταν γυμνός, καθώς είτε κρατούσε τα πάντα υπερβολικά μυστικά είτε οι εξηγήσεις που έδινε δεν είχαν νόημα», αναφέρει.

Ανάλογες ανησυχίες εξέφρασε ο Τζον Ιωαννίδης, καθηγητής Ιατρικής και Έρευνας της Υγείας στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ. Εργαζόταν σε κτίριο που είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν ως έδρα της Theranos και το 2015 δημοσίευσε σχόλιο στο «Journal of the American Medical Association» (JAMA), επισημαίνοντας την εντυπωσιακή απουσία επιστημονικών δεδομένων αξιολογημένων από ομοτίμους που να επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς της εταιρείας.

Όπως περιγράφει, οι εκπρόσωποι της Theranos ήθελαν να ανακαλέσει τις επικρίσεις του και να συναντηθεί με τη Χολμς, ενδεχομένως προκειμένου να συντάξουν από κοινού ένα νέο άρθρο στο JAMA, στο οποίο θα υποστήριζε ότι είχε αλλάξει γνώμη. Όταν ο Ιωαννίδης ζήτησε να δημοσιοποιηθούν δεδομένα που να επικυρώνουν την τεχνολογία, η εταιρεία επικαλέστηκε περισσότερες από 100 αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

«Κοίταξα αυτές τις πατέντες και ήταν ως επί το πλείστον παράλογες. Μία είχε τίτλο που πλησίαζε στο “Πώς να διεξάγετε κλινική έρευνα”, αόριστος και μη συγκεκριμένος. Τίποτα από αυτά δεν κάλυπτε το κενό ανάμεσα στους ισχυρισμούς και σε όσα πραγματικά γίνονταν», σημειώνει.

Παρά τις επικρίσεις του, ο Ιωαννίδης αντιμετωπίζει με πιο σύνθετο τρόπο τα κίνητρα της Χολμς. Όπως λέει, κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει τι ακριβώς συνέβαινε στο μυαλό της. Η πιθανότερη ερμηνεία του είναι ότι εκείνη πίστευε πως θα μπορούσε να ξεκινήσει μια νέα τεχνολογική επανάσταση, προσελκύοντας κεφάλαια, χρηματοδότηση, ταλέντο και τεχνογνωσία, ώστε τελικά να υλοποιήσει το όραμά της.

«Δεν πιστεύω ότι ήταν αποκλειστικά μια απατεώνισσα. Την κινούσε η επιθυμία για εξουσία, αλλά στη Σίλικον Βάλεϊ υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που επιδιώκουν την εξουσία. Θεώρησε ότι ο τρόπος για να το πετύχει ήταν να αποκτήσει πρώτα δύναμη και στη συνέχεια να προσελκύσει τους ανθρώπους και την τεχνολογία που θα έκαναν το εγχείρημα πραγματικότητα», εξηγεί.

Η κατάρρευση της εταιρείας και η καταδίκη σε 11 χρόνια φυλάκισης

Η Χολμς αποχώρησε από τη θέση της διευθύνουσας συμβούλου το 2018, τη χρονιά κατά την οποία κατέρρευσε και η Theranos. Η δικαστική διαδικασία οδήγησε το 2022 στην καταδίκη της σε ποινή φυλάκισης άνω των 11 ετών για απάτη και συνωμοσία. Το σκάνδαλο καταγράφηκε στη συνέχεια σε βιβλίο, σε πολλά podcast και στη βιογραφική μίνι σειρά «The Dropout», με πρωταγωνίστρια την Αμάντα Σέιφριντ.

Το νέο ντοκιμαντέρ «You Can See Everything» επιχειρεί να παρουσιάσει μια πιο προσωπική και συχνά αποπροσανατολιστική εικόνα της ζωής της. Οι κάμερες καταγράφουν τη Χολμς στο σπίτι της, μαζί με τον σύντροφό της, Μπίλι Έβανς, και τα δύο μικρά παιδιά τους, κατά τη διάρκεια των 34 ημερών πριν από την είσοδό της στη φυλακή τον Μάιο του 2023.

Τα μικρόφωνα καταγράφουν ακόμη και την παραμικρή ανάσα της, καθώς διαβάζει παραμύθια για καληνύχτα στα παιδιά της, σε ορισμένες περιπτώσεις για έως και 12 ώρες την ημέρα. Την ίδια στιγμή, ο Έβανς εμφανίζεται να κάνει ντους γυμνός και να χτυπά αυγά με σύρμα, ενώ διορθώνει τον τρόπο με τον οποίο εκείνη μαγειρεύει. Το ζευγάρι ανατρέχει επίμονα σε παλαιότερα δημοσιεύματα για τη Χολμς, υποστηρίζοντας ότι οι δημοσιογράφοι κατασκεύασαν την εικόνα που είχε σχηματιστεί για την προσωπικότητά της.

Η σημαντικότερη αποκάλυψη της ταινίας, ωστόσο, αφορά όσα συνέβαιναν εκτός κάμερας. Ακόμη και ενώ προετοιμαζόταν να μπει στη φυλακή, η Χολμς και ο Έβανς σχεδίαζαν ενεργά τη δημιουργία μιας νέας εταιρείας ιατρικής τεχνολογίας. Το 2025, δύο χρόνια μετά την έναρξη της ποινής της, ο Έβανς αναζητούσε χρηματοδότηση ύψους 18,5 εκατ. δολαρίων για την εταιρεία Χέμανθους (Haemanthus), η οποία φέρεται να κατέχει διπλώματα ευρεσιτεχνίας για μια συσκευή που υποστηρίζεται ότι μπορεί να εξετάζει δείγματα αίματος, ούρων και σάλιου με τη χρήση λέιζερ.

Τα διδάγματα της Theranos σε μια εποχή τεχνητής νοημοσύνης

Το ερώτημα που προκύπτει είναι αν η υπόθεση της Χολμς μπορεί να επαναληφθεί. Καθώς η Σίλικον Βάλεϊ διοχετεύει πρωτοφανή χρηματικά ποσά στην τεχνητή νοημοσύνη, η Ο’Μάρα εκτιμά ότι τα διδάγματα από την κατάρρευση της Theranos ξεπερνούν κατά πολύ την ίδια την επιχειρηματία.

«Αυτή η προειδοποιητική ιστορία έχει ευρύτερη σημασία ως ένα ηθικό δίδαγμα για τη Σίλικον Βάλεϊ, σχετικά με το πόση πίστη και εξουσία συγκεντρώνεται στα χέρια ενός νέου ανθρώπου ή ενός μικρού κύκλου ανθρώπων», τονίζει.

Η ίδια υπογραμμίζει ότι η κουλτούρα των ιδρυτών και η εμμονή της Σίλικον Βάλεϊ με τις προσωπικότητες που βρίσκονται πίσω από τις εταιρείες τους, στοιχεία που συνέβαλαν στην ανάδειξη της Χολμς, εξακολουθούν να υπάρχουν και να ενισχύονται. Κατά την εκτίμησή της, ο πλούτος και η εξουσία δεν έχουν συγκεντρωθεί ποτέ σε τόσο λίγα χέρια στον βαθμό που συμβαίνει σήμερα. «Ούτε καν κατά τη Χρυσή Εποχή της Αμερικής δεν είχαμε δει κάτι τέτοιο», καταλήγει.