Απαγόρευση των δημόσιων συγκεντρώσεων και διαδηλώσεων επέβαλαν σήμερα οι γαλλικές Αρχές στη Μασσαλία, μετά τα βίαια επεισόδια και τις λεηλασίες που σημειώθηκαν το Σαββατοκύριακο.

Σύμφωνα με απόφαση της τοπικής διοίκησης, το μέτρο θα ισχύει από τις 12:00 το μεσημέρι έως τις 20:00 το βράδυ (τοπική ώρα), με στόχο την αποτροπή νέων επεισοδίων και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης, μετά τις βίαιες διαμαρτυρίες, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

Στη Μασσαλία, οι ταραξίες έβαλαν στο στόχαστρο καταστήματα της Hermès την Κυριακή, καθώς και επιχειρήσεις που πωλούν κοσμήματα, καλλυντικά και ρούχα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις της πόλης ανακοίνωσαν ότι χρειάστηκε να κατασβέσουν φωτιά που ξέσπασε σε κατάστημα επώνυμων υποδημάτων.

Young second and third generation migrants protest the poor state of the French educational system by looting Louis Vuitton, Swarovski and Hugo Boss stores in Paris https://t.co/SQnufukBOb — Visegrád 24 (@visegrad24) October 18, 2026

350 προσαγωγές στο Παρίσι

Συνολικά 350 προσαγωγές πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 18 Οκτωβρίου και κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Παρίσι, όπου λεηλατήθηκαν περίπου 30 καταστήματα, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιές και ο δήμαρχος, Εμανουέλ Γκρεγκουάρ.

Το Σαββατοκύριακο, 2.331 άτομα προσήχθησαν σε όλη τη Γαλλία, ενώ δεκάδες τέθηκαν υπό κράτηση, μετά τα βίαια επεισόδια, σύμφωνα με τον υπουργό Δικαιοσύνης, Ζεράλντ Νταρμανέν.

Ταραχές σημειώθηκαν σε διάφορες γαλλικές πόλεις, με λεηλασίες, επιθέσεις σε καταστήματα και απόπειρες διαρρήξεων. Παράλληλα, στο στόχαστρο βρέθηκαν δημαρχεία και εμπορικά καταστήματα, ενώ σε αρκετούς δρόμους παρέμειναν συντρίμμια.