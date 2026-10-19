Ταυτόχρονες επιχειρήσεις σε 14 επαρχίες της Τουρκίας πραγματοποίησαν τις τελευταίες ημέρες οι τουρκικές αρχές, προκειμένου να εξαρθρώσουν κύκλωμα, που φέρεται να εμπλέκεται σε υποθέσεις εμπορίας ωαρίων.

Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκίας, Ακίν Γκιουρλέκ, 36 από τους συνολικά 53 υπόπτους έχουν συλληφθεί, ενώ η υπόθεση αφορά οργανωμένη δραστηριότητα με διασυνδέσεις στην Τουρκία, στα Κατεχόμενα της Κύπρου, στην Αλβανία και τη Γεωργία.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Γκιουρλέκ στην πλατφόρμα NSosyal, η έρευνα άρχισε ύστερα από καταγγελία που υποβλήθηκε μέσω του συστήματος CİMER, της επίσημης πλατφόρμας επικοινωνίας των πολιτών με τις τουρκικές αρχές.

Την υπόθεση χειρίστηκε η εισαγγελία της Ανατολικής Κωνσταντινούπολης, μέσω του γραφείου διερεύνησης τρομοκρατίας και οργανωμένου εγκλήματος.

Όπως προέκυψε από την αξιολόγηση τηλεφωνικών δεδομένων, οικονομικών στοιχείων, ταξιδιωτικών πληροφοριών και άλλων αποδεικτικών στοιχείων, γυναίκες με τουρκική υπηκοότητα κατευθύνονταν στο εξωτερικό, όπου πωλούσαν ωάρια έναντι χρηματικής αμοιβής.

Μάλιστα, στο πλαίσιο της έρευνας, διαπιστώθηκε ότι συνολικά 41 γυναίκες φέρεται να πραγματοποίησαν συνολικά 811 πωλήσεις ωαρίων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργού Δικαιοσύνης, οι 53 ύποπτοι για τους οποίους κινήθηκαν δικαστικές διαδικασίες περιλαμβάνουν:

– Έναν φερόμενο ως αρχηγό της οργάνωσης

– Πέντε φερόμενους ως διαχειριστές του κυκλώματος

– 41 γυναίκες που φέρονται να λειτούργησαν ως δότριες ωαρίων

– Δύο ειδικούς στη γυναικολογία και τη μαιευτική

– Τέσσερα άτομα που φέρονται να οργάνωναν ταξίδια

Από τους 53 υπόπτους, οι 36 συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, ενώ ένας ακόμη διαπιστώθηκε ότι βρίσκεται ήδη στη φυλακή. Την ίδια ώρα, οι αρχές της Τουρκίας συνεχίζουν τις προσπάθειες εντοπισμού και σύλληψης των υπόλοιπων υπόπτων, επτά από αυτούς φέρεται να βρίσκονται στο εξωτερικό.

Ο Ακίν Γκιουρλέκ υπογράμμισε ότι η τουρκική κυβέρνηση θα συνεχίσει να καταπολεμά εγκληματικές οργανώσεις που αποκομίζουν παράνομα κέρδη εκμεταλλευόμενες το ανθρώπινο σώμα. Όπως δήλωσε, οι αρχές επιδιώκουν να αποκαλύψουν όλες τις διασυνδέσεις του κυκλώματος, να εντοπίσουν τους υπευθύνους και να τους οδηγήσουν ενώπιον της Δικαιοσύνης.