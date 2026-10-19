Οι βίαιες ταραχές που σημειώθηκαν στη Γαλλία το σαββατοκύριακο υπογραμμίζουν τις αστοχίες στις υπηρεσίες ασφαλείας ως προς τη διαχείριση των απειλών που προέρχονται από ακροαριστερούς διαδηλωτές, δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Ζεράλντ Νταρμανέν.

Όπως είπε ο Νταρμανέν, οι υπηρεσίες ασφαλείας χειρίζονται πολύ καλά τις απειλές που προέρχονται από τρομοκράτες και εγκληματικές οργανώσεις, αλλά όχι τόσο καλά τις προερχόμενες από ακροαριστερούς διαδηλωτές.

«Είναι σαφές ότι δεν αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά την ακροαριστερά», δήλωσε ο Νταρμανέν στο δίκτυο France 2 TV.

Από την πλευρά του, ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές παραδέχτηκε σήμερα ότι υπήρξε «απώλεια ελέγχου» από τις αρχές επιβολής του νόμου σε «ορισμένες μεγάλες πόλεις» της χώρας το Σάββατο, κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων κατά του υψηλού κόστους ζωής, οι οποίες αμαυρώθηκαν από βία και λεηλασίες.

Ο Λοράν Νουνιές, του οποίου η παραίτηση δεν έγινε δεκτή από τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, παραδέχτηκε επίσης στον ραδιοφωνικό σταθμό France Inter «έλλειψη διορατικότητας» στην κινητοποίηση των αρχών επιβολής του νόμου το Σάββατο, των οποίων ο αριθμός ήταν ανεπαρκής για να αντιμετωπίσει τους ταραξίες και αυτούς που λεηλάτησαν περιουσίες στο περιθώριο των διαδηλώσεων.