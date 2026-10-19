Στις βαθύτερες κοινωνικές αιτίες που κρύβονται πίσω από τα βίαια επεισόδια που έχουν ξεσπάσει στη Γαλλία ανέδειξε το πρωί της Δευτέρας 19/10 η νομικός και καθηγήτρια Διεθνούς Δικαίου στο IESEG, η Κλαρίσσα Τρασάνη.

«Θεωρώ ότι θα πρέπει να επιστρέψουμε λίγο στην αφετηρία όλων των γεγονότων, γιατί υπάρχει κίνδυνος να μείνουμε μόνο στις εικόνες των επεισοδίων και να χάσουμε λίγο την ουσία», ανέφερε χαρακτηριστικά εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews επισημαίνοντας ότι η κατανόηση της κρίσης προϋποθέτει την εξέταση των κοινωνικών συνθηκών μέσα στις οποίες εκδηλώθηκε.

Όπως εξήγησε, οι κινητοποιήσεις είχαν ξεκινήσει ήδη από τον Σεπτέμβριο, με μαθητές να διαμαρτύρονται για προβλήματα στα σχολεία τους, όπως οι ελλείψεις εκπαιδευτικών, τα εξαντλητικά ωράρια και η ανεπάρκεια υποδομών.

Η καθηγήτρια παράλληλα έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις συνθήκες διαβίωσης στα γαλλικά προάστια, σημειώνοντας ότι η εικόνα της χώρας δεν περιορίζεται στις εμβληματικές λεωφόρους του Παρισιού και στα πολυτελή καταστήματα.

«Η Γαλλία και το Παρίσι δεν είναι μόνο οι φαντασμαγορικές λεωφόροι. Δεν είναι μόνο τα κρουασάν. Δεν είναι μόνο τα υπερπολυτελή καταστήματα. Είναι και τα προάστια», υπογράμμισε και ανέδειξε την απόσταση ανάμεσα στη βιτρίνα της γαλλικής πρωτεύουσας και την καθημερινότητα μεγάλου μέρους του πληθυσμού.

«Πολλοί άνθρωποι αντιμετωπίζουν οικονομική ανασφάλεια και ανησυχία για το μέλλον τους»

Στα προάστια, όπως περιέγραψε, πολλοί άνθρωποι αντιμετωπίζουν οικονομική ανασφάλεια και ανησυχία για το μέλλον τους, με την αγοραστική δύναμη και την κάλυψη βασικών αναγκών να αποτελούν καθημερινές πηγές πίεσης.

«Είναι συνθήκες διαβίωσης ανθρώπων οι οποίοι ανησυχούν για το μέλλον τους, για την αγοραστική τους δύναμη, για το αν θα καταφέρουν να πληρώσουν το νοίκι στο τέλος του μήνα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια συνέδεσε τις δυσκολίες αυτές με μια ευρύτερη συσσώρευση κοινωνικής δυσαρέσκειας, η οποία, όπως εκτίμησε, ξεκίνησε από συγκεκριμένες διεκδικήσεις και σταδιακά επεκτάθηκε σε άλλες κοινωνικές ομάδες, αποκτώντας ευρύτερες διαστάσεις.

Παράλληλα, έσπευσε να διαχωρίσει την ανάγκη κατανόησης των κοινωνικών αιτιών από οποιαδήποτε δικαιολόγηση της βίας στις διαδηλώσεις. Η κοινωνική δυσαρέσκεια, όπως προκύπτει από την τοποθέτησή της, δεν αναιρεί τη σοβαρότητα των καταστροφών και των λεηλασιών.

«Αυτό που έγινε την Κυριακή είναι σοκαριστικό. Αυτό που έγινε την Κυριακή είναι εξωπραγματικό», σημείωσε, προσθέτοντας ότι, έπειτα από τέσσερα χρόνια διαμονής στο Παρίσι, ήταν η πρώτη φορά που ερχόταν αντιμέτωπη με τέτοιο βαθμό βίας στην κοινωνία.

«Είναι μία κοινωνική οργή η οποία σιγά σιγά συσσωρεύτηκε. Ξεκίνησε από τους μαθητές και σιγά σιγά συσσωρεύτηκε και από άλλες κοινωνικές ομάδες, με ευρύτερα αιτήματα και ευρύτερη ανησυχία για το μέλλον», είπε κλείνοντας.