Σοκ και οργή έχει προκαλέσει στη Γαλλία η καταστροφή του ιστορικού δημαρχείου της Λιμόζ, καθώς το κτίριο τυλίχθηκε στις φλόγες κατά τη διάρκεια των εκτεταμένων επεισοδίων που ξέσπασαν στη χώρα, στο περιθώριο των μαζικών αντικυβερνητικών διαδηλώσεων. Η φωτιά κατέστρεψε σχεδόν ολοκληρωτικά το εμβληματικό οικοδόμημα, ενώ οι εικόνες της επόμενης ημέρας αποτύπωναν το μέγεθος της καταστροφής σε μια πόλη της κεντρικής Γαλλίας που θεωρούνταν μακριά από την ένταση των επεισοδίων του Παρισιού.

Περισσότεροι από 100 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν το απόγευμα της Κυριακής στο κέντρο της Λιμόζ, κοιτάζοντας αποσβολωμένοι ό,τι είχε απομείνει από το δημαρχείο. Ορισμένοι στέκονταν σιωπηλοί μπροστά στα ερείπια, ενώ άλλοι φωτογράφιζαν τον σκελετό του κτιρίου, από τον οποίο εξακολουθούσε να αναδύεται καπνός μετά την πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει το προηγούμενο βράδυ. Από το ιστορικό οικοδόμημα διατηρούνταν κυρίως οι γκρίζοι πέτρινοι τοίχοι του, που είχαν κατασκευαστεί στα τέλη του 19ου αιώνα, καθώς και ορισμένα σπασμένα παράθυρα. Η στέγη, το ρολόι στην πρόσοψη και το μεταλλικό καμπαναριό που δέσποζε πάνω από το κτίριο είχαν χαθεί.

«Το μόνο που μας έχει απομείνει είναι φωτογραφίες», δήλωσε ο 64χρονος Ζιλ Πενλίν, ο οποίος παρατηρούσε τα συντρίμμια μαζί με τη σύζυγό του, τη 61χρονη Σιλβί. Το ζευγάρι ανέφερε ότι είχε παντρευτεί στο δημαρχείο πριν από 35 χρόνια, διατηρώντας έντονες αναμνήσεις από τη μεγαλοπρεπή σκάλα και τη συλλογή πινάκων που κοσμούσαν το εσωτερικό του. Ο Ζιλ Πενλίν έδειξε προς ένα κατεστραμμένο παράθυρο, επισημαίνοντας ότι η σκάλα φαινόταν να έχει καταρρεύσει. «Είμαι εξοργισμένη,είναι ντροπή, αξιοθρήνητο», πρόσθεσε η σύζυγός του.

France: The bell tower of Limoges City Hall has collapsed after a massive fire engulfed the historic building during protests. The landmark, inaugurated in 1883, was more than 140 years old. https://t.co/7F4OO6tIiD — Clash Report (@clashreport) October 17, 2026

Οι ταραχές στη Γαλλία και οι 2.000 συλλήψεις

Η καταστροφή στη Λιμόζ συγκαταλέγεται στα σοβαρότερα και πιο απρόσμενα περιστατικά που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της πανεθνικής αναταραχής στη Γαλλία. Οι μαζικές διαδηλώσεις κατά της κυβέρνησης εξελίχθηκαν σε εκτεταμένα επεισόδια, με τους ταραξίες να επιτίθενται σε δημόσια κτίρια και περίπου 1.500 καταστήματα. Σε ολόκληρη τη χώρα συνελήφθησαν περίπου 2.000 άνθρωποι.

Η Λιμόζ, μια πόλη περίπου 130.000 κατοίκων, είναι γνωστή για την πορσελάνη της και μέχρι πρότινος παρέμενε μακριά από την ένταση που επικρατούσε στο Παρίσι. Ήταν, ωστόσο, η μοναδική πόλη στη Γαλλία όπου το δημαρχείο καταστράφηκε από πυρκαγιά, ενώ φωτιά εκδηλώθηκε και σε τουριστικό γραφείο στη Λιόν.

Η Λιμόζ

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, οι κινητοποιήσεις στη Λιμόζ ξεκίνησαν σχετικά ήρεμα. Αργά το πρωί, αρκετές χιλιάδες διαδηλωτές κινήθηκαν στους δρόμους, διαμαρτυρόμενοι για την αύξηση του κόστους ζωής και εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους στους μαθητές λυκείου που ζητούν καλύτερες συνθήκες εκπαίδευσης.

Η κατάσταση, ωστόσο, άλλαξε δραματικά το απόγευμα. Οι αρχές ανέφεραν ότι στις 17:00 οι ταραξίες κατευθύνθηκαν προς το κέντρο της πόλης, έχοντας ως «μοναδικό στόχο να κάψουν, να σπάσουν και να λεηλατήσουν». Μία ώρα αργότερα, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, εισέβαλαν στο δημαρχείο και έβαλαν φωτιά, ενώ στο εσωτερικό του βρίσκονταν ακόμη εργαζόμενοι και επισκέπτες.

Παρά την άμεση επέμβαση των πυροσβεστών, το κτίριο υπέστη σχεδόν ολοκληρωτική καταστροφή. Το μεταλλικό καμπαναριό, που είχε ήδη τυλιχθεί στις φλόγες, κατέρρευσε αρκετές ώρες αργότερα, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την εικόνα της καταστροφής.

Σχεδόν ολοκληρωτική η καταστροφή του ιστορικού κτιρίου

Την έκταση των ζημιών περιέγραψε ο Μορίς Μπαράτ, ο ανώτατος κρατικός αξιωματούχος της περιοχής, ο οποίος εμφανίστηκε στην εθνική τηλεόραση. Όπως δήλωσε, «σήμερα, ολόκληρη η πρόσοψη και το ιστορικό μπροστινό τμήμα έχουν σχεδόν κατά 100% καταστραφεί». Ο ίδιος εξήγησε ότι οι ισχυροί άνεμοι δυσχέραναν το έργο των πυροσβεστών, ενώ η ξύλινη στέγη του δημαρχείου «κατέρρευσε πάνω στο υπόλοιπο κτίριο».

Το δημαρχείο της Λιμόζ, το οποίο έχει χαρακτηριστεί ιστορικό μνημείο, σχεδιάστηκε από τον Παριζιάνο αρχιτέκτονα Σαρλ-Αλφρέντ Λεκλέρ και κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 1880. Αποτελούσε χαρακτηριστικό δείγμα της γαλλικής αρχιτεκτονικής του ύστερου 19ου αιώνα, με μεταλλικό καμπαναριό, περίτεχνες διακοσμητικές λεπτομέρειες στην πρόσοψη και ψηφιδωτά πορτρέτα τοπικών προσωπικοτήτων, όπως αναφέρουν οι New York Times.

⚡️🇫🇷 La mairie de Limoges incendiée. #17octobre La charpente de l’hôtel de ville de #Limoges en feu. ⭕️ Des manifestants ont pris d’assaut le bâtiment et ont allumé un feu au rez-de-chaussée. Les flammes se sont rapidement propagées et ont gagné le toit vers 19 heures ⭕️ Les pompiers sont intervenus peu après 18 heures. La toiture (et donc la charpente) est atteinte par les flammes ⭕️ Quatre véhicules de police ont été brûlés, des voitures ont explosé devant la mairie, et des commerces ont été pillés (notamment la FNAC). Des blessés des deux côtés sont signalés — X⚡️INFOLIVE (@xinfolive) October 17, 2026

Το ιστορικό κτίριο είχε συνδεθεί και με γεγονότα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Μετά την παράδοση του Βελγίου στη ναζιστική Γερμανία, στην αρχή του πολέμου, το δημαρχείο φιλοξένησε Βέλγους νομοθέτες που βρίσκονταν στην εξορία.

Η πυρπόλησή του εκλήφθηκε από πολλούς ως ευθεία επίθεση κατά του γαλλικού κράτους και των θεσμών του. «Το να επιτίθεται κανείς στο δημαρχείο σημαίνει ότι επιτίθεται στη Δημοκρατία», δήλωσε την Κυριακή το πρωί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο δήμαρχος της Λιμόζ, Γκιγιόμ Γκερέν.

Ο Γκερέν, ο οποίος ανήκει στους Ρεπουμπλικανούς, το κύριο συντηρητικό κόμμα της Γαλλίας, κατηγόρησε επίσης τους δράστες ότι συνδέονται με την άκρα Αριστερά ή ότι χειραγωγούνται από αυτήν. Παράλληλα, δεσμεύτηκε ότι θα λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους.

Η εισαγγελία της περιοχής ανακοίνωσε ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο συνελήφθησαν 17 άτομα στη Λιμόζ, μεταξύ των οποίων επτά ανήλικοι. Δεν διευκρίνισε, ωστόσο, εάν οι συλληφθέντες κατηγορούνται για συμμετοχή στον εμπρησμό του δημαρχείου.

Η βία επισκίασε τα αιτήματα των ειρηνικών διαδηλωτών

Η Λίνο Καρντόνα, φοιτήτρια καλών τεχνών που συμμετείχε στις ειρηνικές κινητοποιήσεις νωρίτερα την ίδια ημέρα, περιέγραψε την αλλαγή του κλίματος μετά την επίθεση στο δημαρχείο. Όπως είπε, η ατμόσφαιρα στις διαδηλώσεις επιδεινώθηκε από τη στιγμή που άρχισε η επίθεση.

«Τότε ήταν που εξαφανίστηκε η χαρούμενη, συμπεριληπτική ατμόσφαιρα», δήλωσε η 26χρονη, εκφράζοντας τη λύπη της για το γεγονός ότι τα επεισόδια αναμένεται πλέον να επισκιάσουν τους στόχους όσων διαδήλωναν ειρηνικά.

Η ίδια χαρακτήρισε την επίθεση ένα ισχυρό σύμβολο της «ευθραυστότητας των θεσμών μας», προσθέτοντας: «Πρέπει τώρα να αναρωτηθούμε: Πώς προχωράμε μπροστά;»

Η καταστροφή προκάλεσε σοκ και στους κατοίκους της πόλης, οι οποίοι δεν περίμεναν ότι τέτοιας έκτασης βία θα μπορούσε να φτάσει σε μια περιοχή που συνήθως δεν βρίσκεται στο επίκεντρο ταραχών. Το ζευγάρι των Ζιλ και Σιλβί Πενλίν εξέφρασε παράλληλα την οργή του για την αδυναμία της κυβέρνησης να αποτρέψει τα γεγονότα.

«Δεν περιμέναμε κάτι τέτοιο στη Λιμόζ, αλλά σήμερα συνειδητοποιούμε ότι ακόμη και μια μικρή πόλη στη Γαλλία μπορεί να αποτελέσει εστία χάους», δήλωσε ο Ζιλ Πενλίν. Από την πλευρά της, η σύζυγός του ανέφερε: «Αηδιάζω με μια κυβέρνηση που δεν κάνει τίποτα. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι άνθρωποι που το έκαναν αυτό δεν θα οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη».