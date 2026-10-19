Λόγω έλλειψης πόρων το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (WFP) του ΟΗΕ θα πρέπει να μειώσει τις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις του στη Γάζα, όπως ανακοίνωσε σήμερα, μειώνοντας κατά 500.000 τον αριθμό των ανθρώπων που θα λαμβάνουν βοήθεια κάθε μήνα.

Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση στον κόσμο να μην αποστρέψει το βλέμμα του από το παλαιστινιακό αυτό έδαφος, που έχει καταστραφεί από τον πόλεμο.

Λόγω «έλλειψης χρηματοδότησης (…), μισό εκατομμύριο άνθρωποι θα χάσουν την πρόσβαση σε (σ.σ.: επισιτιστική) βοήθεια», επεσήμανε η υπηρεσία αυτή του ΟΗΕ σε ανακοίνωση που εξέδωσε, διευκρινίζοντας ότι πλέον θα χορηγεί κάθε μήνα βοήθεια σε 1,1 εκατομμύριο και όχι σε 1,6 εκατομμύριο ανθρώπους, όπως έκανε μέχρι τώρα, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

«Είναι επιλογές που πρέπει να κάνουμε για να εγγυηθούμε ότι οι πόροι μας (…) θα διαρκέσουν όσο το δυνατόν περισσότερο», εξήγησε στο AFP ο διευθυντής του WFP στα παλαιστινιακά εδάφη, Σον Χιουζ, προσθέτοντας ότι δεν είναι τώρα ώρα να «αποστρέψουμε το βλέμμα μας από αυτό που συμβαίνει στη Γάζα».