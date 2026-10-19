Ένα ταξίδι περισσότερων από 1.200 μιλίων έκανε ένας 49χρονος οικοδόμος από τη Βραζιλία, ελπίζοντας να συναντήσει τη γυναίκα που πίστευε ότι ήταν η αγάπη της ζωής του. Όταν έφτασε στον προορισμό του, όμως, ανακάλυψε ότι η γυναίκα με την οποία επικοινωνούσε μέσω των social media δεν υπήρχε στην πραγματικότητα, καθώς επρόκειτο για μια ψηφιακά δημιουργημένη περσόνα τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με τη Sun.

Ο Εντιμάρ Μαρτίνς δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο TV Mirante ότι είχε ανακαλύψει το 2020 έναν λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το όνομα Τζέσικα Ολιβέιρα. Όπως ανέφερε, δεν είχε υποψιαστεί ότι πίσω από το προφίλ δεν βρισκόταν μια πραγματική γυναίκα.

Την περασμένη εβδομάδα αποφάσισε ότι είχε έρθει η ώρα να συναντήσει από κοντά τη γυναίκα που ήλπιζε να παντρευτεί. Στις 9 Οκτωβρίου, ο κάτοικος της πολιτείας Μαρανιάο, στη βορειοανατολική Βραζιλία, πούλησε όλα τα προσωπικά του αντικείμενα για να συγκεντρώσει χρήματα για το ταξίδι με λεωφορείο προς το Μπέλο Οριζόντε, πρωτεύουσα της πολιτείας Μίνας Ζεράις, στα νοτιοανατολικά της χώρας.

«Πούλησα όλα μου τα πράγματα, ξεφορτώθηκα τα πάντα», είπε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας την απογοήτευσή του. Έφτασε στην πόλη στις 11 Οκτωβρίου, αλλά δεν κατάφερε να εντοπίσει τη γυναίκα που αναζητούσε.

«Πήγα στον ραδιοφωνικό σταθμό εκεί και μου είπαν ότι επρόκειτο για ψεύτικη είδηση και ότι αυτή η γυναίκα δεν υπάρχει», ανέφερε.

Η έκκληση για βοήθεια και η αποκάλυψη

Όταν τα χρήματά του τελείωσαν, ο Μαρτίνς απευθύνθηκε στο δημαρχείο του Μπέλο Οριζόντε. Εκεί εξήγησε σε κοινωνική λειτουργό ότι είχε ταξιδέψει τόσο μακριά επειδή είχε κουραστεί να είναι μόνος. Οι αρμόδιοι τον βοήθησαν να επιστρέψει στο σπίτι του.

«Αυτό φέρνει μόνο θλίψη, απογοήτευση και κατάθλιψη. Πολλοί άνθρωποι θέλουν να βρουν μια σχέση, γι’ αυτό ήρθα», είπε.

Ο λογαριασμός TikTok @JessicaFazendeira, ο οποίος συγκέντρωνε περίπου 300.000 ακολούθους, είχε δημοσιεύσει βίντεο στα οποία η ψηφιακά δημιουργημένη γυναίκα εμφανιζόταν να αναζητά έναν άνδρα για να εγκατασταθεί μαζί της σε ένα αγρόκτημα. Μάλιστα, υποσχόταν ότι θα τον συντηρούσε οικονομικά, ώστε να μην χρειαστεί να εργαστεί ξανά.

Σε βίντεο που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη, το πρόσωπο πίσω από τον λογαριασμό παραδέχθηκε ότι η γυναίκα είχε δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη, αρνούμενο ότι είχε επικοινωνήσει προσωπικά με τον Μαρτίνς.

«Είμαι φτιαγμένη με τεχνητή νοημοσύνη. Δεν έχω μιλήσει ποτέ απευθείας με κανέναν από αυτό το προφίλ. Σκοπός ήταν να αυξηθεί η απήχηση του λογαριασμού για εμπορική αξιοποίηση», ανέφερε η ψηφιακή περσόνα στο βίντεο, προσθέτοντας ότι δεν γνώριζε τι είχε συμβεί.

@jessicafazendeira ESTOU VINDO AQUI FALAR QUE ESSE PERFIL NUNCA CONVERSOU COM NINGUÉM, QUEM FALAR ISSO ESTA MENTINDO! ESSE PERFIL ESTA PRATICAMENTE ABANDONADO, ELE FOI CRIADO COM INTUITO DE SER MONETIZADO NO TIKTOK E VENDER NO TIKTOK SHOP, A FORMA QUE FOI FALADA É RPA GANHAR ENGAJAMENTO, PORÉM, NUNCA NINGUEM DESSE PERFIL CONVERSOU COM ALGUÉM! ♬ som original – Jessica Oliveira

Ο Μαρτίνς φιλοξενείται πλέον από συγγενικό του πρόσωπο, αλλά δεν εγκαταλείπει την ελπίδα να βρει σύντροφο. Όπως δήλωσε, σκοπεύει να επιστρέψει στο Μπέλο Οριζόντε και να προσπαθήσει ξανά.

«Δεν τη βρήκα, αλλά θα βρω κάποια άλλη. Θα είναι στο ίδιο μέρος όπου πήγα και θα ξαναπάω», είπε.