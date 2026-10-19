Τραγωδία σημειώθηκε στις ΗΠΑ, όταν αξιωματικός της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας έχασε τη ζωή του έπειτα από πτώση από την οροφή σταδίου, μπροστά στα μάτια χιλιάδων θεατών που είχαν συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσουν αγώνα αμερικανικού ποδοσφαίρου.

Το δυστύχημα συνέβη το Σάββατο στο στάδιο Alamodome, στο Σαν Αντόνιο του Τέξας, λίγο πριν από την αναμέτρηση του πανεπιστημίου του Τέξας στο Σαν Αντόνιο (UTSA) με την ομάδα της Ναυτικής Ακαδημίας των ΗΠΑ (Navy).

Ο αξιωματικός συμμετείχε σε ειδική εκδήλωση προς τιμήν των ενόπλων δυνάμεων και των βετεράνων, όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έπεσε στον αγωνιστικό χώρο ενώ πραγματοποιούσε καταρρίχηση με σχοινί από την οροφή του σταδίου.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που καταγράφει το περιστατικό, οι θεατές αντιδρούν έντρομοι τη στιγμή της πτώσης. Η οροφή του Alamodome βρίσκεται σε ύψος περίπου 52 μέτρων από τον αγωνιστικό χώρο.

🚨🚨BREAKING NEWS: WARNING GRAPHIC🚨🚨 A U.S. MILITARY SERVICE MEMBER WAS SERIOUSLY INJURED AFTER FALLING WHILE RAPPELLING FROM THE ALAMODOME CEILING BEFORE THE #UTSA VS. NAVY GAME. The soldier was rushed to the hospital. A horrific video to watch. https://t.co/YVvYtjL9m4 — MLFootball (@MLFootball) October 18, 2026

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως διασώστες, οι οποίοι του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια, ο στρατιωτικός απομακρύνθηκε από το γήπεδο με φορείο και διακομίστηκε σε νοσοκομείο της περιοχής, όπου υπέκυψε στα τραύματά του.

Σύμφωνα με την αεροπορική βάση Nellis, ο αξιωματικός υπηρετούσε στην 6η Μοίρα Εκπαίδευσης Μάχης (6th Combat Training Squadron), η οποία συμμετέχει, μεταξύ άλλων, στην εκπαίδευση στρατιωτικού προσωπικού σε επιχειρήσεις καταρρίχησης από ελικόπτερα. Η ταυτότητά του δεν είχε δημοσιοποιηθεί.

Το τραγικό περιστατικό προκάλεσε σοκ στους παρευρισκόμενους και είχε ως αποτέλεσμα να καθυστερήσει η έναρξη του αγώνα για περίπου δέκα λεπτά.

Ο προπονητής της UTSA, Τζεφ Τρέιλορ, αναφέρθηκε στο δυστύχημα μετά τον αγώνα, περιγράφοντας τη βαριά ατμόσφαιρα που επικράτησε στις εξέδρες. «Μπορούσες να καταλάβεις ότι η ενέργεια του κόσμου είχε χαθεί. Δεν έχω αντιμετωπίσει ποτέ κάτι παρόμοιο. Τέτοια περιστατικά σε κάνουν πραγματικά να βλέπεις τα πράγματα από διαφορετική οπτική», δήλωσε.

Από την πλευρά του, το πανεπιστήμιο του Τέξας στο Σαν Αντόνιο εξέδωσε ανακοίνωση, εκφράζοντας τη θλίψη του για το περιστατικό και τη συμπαράστασή του στην οικογένεια και τους συναδέλφους του στρατιωτικού. «Είμαστε βαθιά λυπημένοι για το περιστατικό που σημειώθηκε στην έναρξη του αποψινού αγώνα. Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με τον στρατιωτικό που επλήγη, την οικογένειά του και τους συναδέλφους του», ανέφερε η ανακοίνωση.

Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες στρατιωτικές αρχές. Σύμφωνα με το Associated Press, περισσότεροι από 23.000 θεατές βρίσκονταν στο στάδιο την ώρα του περιστατικού.