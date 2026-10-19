Ο Ντόναλντ Τραμπ επιχειρεί να εμφανιστεί ως ο σωτήρας του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, περιοδεύοντας τις τελευταίες ημέρες σε ολόκληρη την αμερικανική επικράτεια, ωστόσο οι εξελίξεις στον Λευκό Οίκο σκιάζουν την προεκλογική του προσπάθεια. Με τις ενδιάμεσες εκλογές να πλησιάζουν, ο Αμερικανός πρόεδρος καθιστά σαφές, τόσο με τις δηλώσεις όσο και με τη δημόσια παρουσία του, ότι επιδιώκει να μετατρέψει την εκλογική αναμέτρηση σε προσωπική υπόθεση. Την ίδια ώρα, όμως, οι αλλεπάλληλες αντιπαραθέσεις στο περιβάλλον του και οι χαμηλές δημοσκοπικές επιδόσεις του ενισχύουν τις ανησυχίες για τις προοπτικές των Ρεπουμπλικανών.

Όπως αναφέρει ανάλυση των New York Times, μέσα σε λίγες ημέρες, η κυβέρνηση Τραμπ βρέθηκε αντιμέτωπη με μια σειρά από δυσάρεστες εξελίξεις. Τη Δευτέρα, ο πρόεδρος ζήτησε την παραίτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, έπειτα από διαδοχικά δημοσιεύματα που προκάλεσαν αμηχανία, μεταξύ των οποίων και πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες φέρεται να ζήτησε από δωρητή να καλύψει χρέος 100.000 δολαρίων από την πιστωτική της κάρτα. Την Πέμπτη, ο Τραμπ ακύρωσε τη σχεδιαζόμενη ζωντανή μετάδοση από το Πεντάγωνο της εκτέλεσης αξιωματικού του αμερικανικού στρατού, ο οποίος είχε καταδικαστεί για τη μαζική ένοπλη επίθεση στη στρατιωτική βάση Φορτ Χουντ το 2009, μετά τις έντονες αντιδράσεις τόσο Δημοκρατικών όσο και Ρεπουμπλικανών. Την Παρασκευή, απομάκρυνε την εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου, Κέιτι Ζακαράια, μόλις πέντε ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων της, ύστερα από ένα δύσκολο ξεκίνημα.

Παράλληλα, το γραφείο νομικών συμβούλων του Λευκού Οίκου διερευνούσε μια διαμάχη ανάμεσα σε δύο προβεβλημένους συμμάχους του Τραμπ, οι οποίοι είχαν διατελέσει αξιωματούχοι της κυβέρνησής του. Η αντιπαράθεση αφορούσε καταγγελίες ότι ένας από τους δύο είχε κατανείμει με λανθασμένο τρόπο κονδύλια που προορίζονταν για το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών Τζον Φ. Κένεντι. Η σύγκρουση συνδεόταν με μια συναλλαγή μεταξύ της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και μιας αμυντικής εταιρείας στο Τέξας.

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση κλιμάκωσε την αντιπαράθεσή της με την ομοσπονδιακή δικαστή που προεδρεύει σε δικαστική υπόθεση κατά του σχεδίου του Αμερικανού προέδρου για την κατασκευή γηπέδου γκολφ. Η κυβέρνηση επιχείρησε να την εξαιρέσει από την υπόθεση, αφού εκείνη είχε επικρίνει με ιδιαίτερα αυστηρό τρόπο ομοσπονδιακούς αξιωματούχους για την κοπή εκατοντάδων ώριμων δέντρων με ελάχιστη προειδοποίηση.

Οι μνήμες από την πρώτη θητεία και η ανησυχία για τις εκλογές

Το σύνολο αυτών των υποθέσεων επανέφερε εικόνες χάους από την πρώτη προεδρική θητεία του Τραμπ, όταν οι εσωτερικές συγκρούσεις μεταξύ των συνεργατών του κατέληγαν συχνά να γίνονται δημόσιες. Παράλληλα, η εβδομάδα που προηγήθηκε ανέδειξε τον τρόπο με τον οποίο η δημοτικότητα του προέδρου επιβαρύνεται από τις κυβερνητικές πολιτικές του, αλλά και από τις κατηγορίες για εξυπηρέτηση προσωπικών συμφερόντων που συνοδεύουν εδώ και μεγάλο διάστημα πρόσωπα του στενού του περιβάλλοντος.

«Αισθάνεται κανείς σαν να βρίσκεται στα τέλη του 2020», δήλωσε η Άλισα Φάρα Γκρίφιν, η οποία είχε εργαστεί στον Λευκό Οίκο κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ. «Υπάρχει σχεδόν υπερβολικά μεγάλο χάος. Είναι σαν να προσπαθείς να πιεις νερό από έναν πυροσβεστικό σωλήνα και δεν μπορείς να προβλέψεις την επόμενη ανατροπή στην πλοκή αυτής της κυβέρνησης».

Η ίδια πρόσθεσε: «Δεν θα μπορούσε κανείς να φανταστεί χειρότερη εβδομάδα για τον Λευκό Οίκο ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών».

Σύμφωνα με τον μέσο όρο των δημοσκοπήσεων που καταρτίζουν οι «New York Times», το ποσοστό αποδοχής του Τραμπ βρίσκεται περίπου στο 37%, το χαμηλότερο επίπεδο της προεδρίας του. Παράλληλα, δημοσκόπηση της «Washington Post», του ABC News και της Ipsos, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 9 έως τις 13 Οκτωβρίου και δημοσιοποιήθηκε την Κυριακή, έδειξε ότι η αποδοχή του μεταξύ των Ρεπουμπλικανών υποχώρησε από το 88% κοντά στην έναρξη της θητείας του στο 79%.

Η ίδια έρευνα κατέγραψε επίσης μια σημαντική μεταβολή στην εμπιστοσύνη των ψηφοφόρων: για πρώτη φορά εδώ και μία δεκαετία, οι Αμερικανοί εμφανίζονται να εμπιστεύονται περισσότερο τους Δημοκρατικούς παρά τους Ρεπουμπλικανούς στη διαχείριση της οικονομίας. Επιπλέον, το 66% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι ο Τραμπ χρησιμοποιεί την προεδρία για να αποκομίσει προσωπικό οικονομικό όφελος.

Σε δημοσκόπηση του Fox News που πραγματοποιήθηκε αυτόν τον μήνα, η διαφθορά στην κυβέρνηση αναδείχθηκε στο σημαντικότερο ζήτημα που απασχολεί τους ψηφοφόρους. Ακολούθησαν ο πληθωρισμός, οι τιμές των καυσίμων, η κυβερνητική ηγεσία και η υγειονομική περίθαλψη. Από την πλευρά τους, οι Δημοκρατικοί επιχειρούν να συνδέσουν τη διαφθορά με την αύξηση των τιμών, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί έναν από τους παράγοντες που επιβαρύνουν το κόστος ζωής.

Η δύσκολη θέση των Ρεπουμπλικανών και η προσπάθεια αποστασιοποίησης από τον Τραμπ

Ο πρώην γερουσιαστής Τζεφ Φλέικ, Ρεπουμπλικανός από την Αριζόνα και επί χρόνια επικριτής του Τραμπ, ο οποίος είχε υπηρετήσει ως πρεσβευτής στην Τουρκία επί κυβέρνησης Τζο Μπάιντεν, εκτίμησε ότι οι Ρεπουμπλικανοί θα χρειαστεί να αποστασιοποιηθούν από ορισμένες επιλογές του προέδρου προκειμένου να διατηρήσουν τον έλεγχο της Γερουσίας.

«Στον βαθμό που οι Ρεπουμπλικανοί θα καταφέρουν να διατηρήσουν τη Γερουσία, αυτό θα οφείλεται στην επιτυχία τους να αποστασιοποιηθούν από ορισμένες πολιτικές του προέδρου», δήλωσε σε συνέντευξή του. «Και αυτή δεν είναι μια θέση στην οποία θέλεις να βρίσκεσαι. Και δεν πρόκειται μόνο για τις πολιτικές. Είναι και όλη αυτή η παραδοξότητα. Η χυδαία, αγενής και προσβλητική γλώσσα. Είναι απαίσιο. Δεν βοηθά τους Ρεπουμπλικανούς», συμπλήρωσε.

Κατά τη διάρκεια των περιοδειών του, πάντως, ο Τραμπ δεν αναφέρθηκε καθόλου στις τελευταίες αντιπαραθέσεις που απασχόλησαν τον Λευκό Οίκο. Πραγματοποίησε συγκεντρώσεις σε έξι διαφορετικές πολιτείες, από την Αλάσκα έως την Τζόρτζια, επαναλαμβάνοντας το γνώριμο μήνυμά του: ότι η προεδρία του αποτελεί αδιαμφισβήτητη επιτυχία και ότι μια νίκη των Δημοκρατικών τον επόμενο μήνα θα έθετε σε κίνδυνο το μέλλον των ΗΠΑ.

Στο προστατευμένο περιβάλλον των προεκλογικών συγκεντρώσεων, όπου κυριαρχούν οι ένθερμοι υποστηρικτές του κινήματος MAGA, το μήνυμα αυτό έγινε δεκτό με ενθουσιασμό. Η Τάρα Γκριν, διοικητική υπάλληλος υποδοχής σε γραφείο, η οποία παρακολούθησε τη συγκέντρωση στη Γουασίλα της Αλάσκας, χαρακτήρισε την ευκαιρία να δει από κοντά τον Τραμπ «μοναδική ευκαιρία στη ζωή».

«Ο Τραμπ έχει ένα όραμα και μπορεί να χρειαστεί χρόνος, αλλά διορθώνει τα πράγματα», δήλωσε, συμπληρώνοντας ότι: «Έχω απόλυτη πίστη και εμπιστοσύνη σε αυτόν».

Άδεια καθίσματα και διαμαρτυρίες στις προεκλογικές συγκεντρώσεις

Παρά τον ενθουσιασμό των υποστηρικτών του, υπήρχαν ενδείξεις ότι η απήχηση του Τραμπ υποχωρεί ακόμη και μέσα στο ίδιο το εκλογικό του ακροατήριο. Σε κάθε συγκέντρωσή του, ο πρόεδρος διακόπηκε από διαδηλωτές, κάτι που στο παρελθόν συνέβαινε σπάνια. Επιπλέον, σημαντικά τμήματα των κερκίδων παρέμειναν άδεια, σε αντίθεση με προηγούμενες εκδηλώσεις του, στις οποίες ο Τραμπ συνήθιζε να γεμίζει εύκολα τους χώρους διεξαγωγής.

Το Σάββατο, σε γραφείο υποδοχής ειδικών προσκεκλημένων έξω από την Τρουίστ Αρένα, στο Χάιλαντ Χάιτς του Κεντάκι, ένας εθελοντής ρώτησε μέλος του επιτελείου του Τραμπ πόσους ανθρώπους περίμεναν στη συγκέντρωση. Ο συνεργάτης του προέδρου, ο οποίος φορούσε μπουφάν με το σύνθημα «Team Trump», απάντησε ότι οι προσδοκίες ήταν για μεγαλύτερη προσέλευση από αυτή που τελικά καταγράφηκε. Ολόκληρο το ανώτερο επίπεδο της αρένας παρέμεινε άδειο κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικός ήταν και ο τρόπος με τον οποίο ο Τραμπ ολοκλήρωνε τις ομιλίες του. Ο λόγος του περιλάμβανε συνεχείς μεταβάσεις από το ένα θέμα στο άλλο, χωρίς εμφανή σύνδεση, ακόμη και για τα δικά του δεδομένα. Ο ίδιος αποκαλεί αυτό το ύφος «το πλέξιμο», περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο μετακινείται από το ένα ζήτημα στο επόμενο.

Στις περισσότερες συγκεντρώσεις της εβδομάδας, ο πρόεδρος ξεκινούσε επαινώντας την εμφάνιση των ανδρών υποψηφίων του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε το ενδιαφέρον του για τα οπίσθια του γερουσιαστή Τζον Χιούστεντ, Ρεπουμπλικανού από το Οχάιο, τα οποία σχολίασε σε δύο διαφορετικές συγκεντρώσεις.

Στη συνέχεια, αναφερόταν στις δικές του πολιτικές επιτυχίες και στα ποσοστά νίκης του στις πολιτείες που επισκεπτόταν. Οι περισσότερες από αυτές αποτελούν παραδοσιακά προπύργια των Ρεπουμπλικανών, γεγονός που αναδεικνύει πόσο μεγάλο μέρος της πολιτικής επιρροής του κόμματος διακυβεύεται στις φετινές εκλογές.

Παράλληλα, υπενθύμιζε στους ψηφοφόρους τα κίνητρα που υπόσχεται να προσφέρει εφόσον εκλεγούν Ρεπουμπλικανοί υποψήφιοι, διευρύνοντας τις εξαγγελίες του από χρηματικά μπόνους έως απονομές χάριτος και επενδύσεις από το Πεντάγωνο.

Η υπόσχεση για 5.000 δολάρια και το κόστος ζωής

Ακόμη και ο ίδιος ο Τραμπ, ωστόσο, φάνηκε να υποβαθμίζει τη σημασία της πιο χαρακτηριστικής οικονομικής υπόσχεσής του για τις ενδιάμεσες εκλογές. Πρόκειται για την αμφιλεγόμενη δέσμευσή του να καταβάλει 5.000 δολάρια σε κάθε ενήλικο Αμερικανό, εφόσον οι Ρεπουμπλικανοί διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου. Ο πρόεδρος αποκαλεί το συγκεκριμένο ποσό «μέρισμα Τραμπ».

Περιγράφοντας μια υποθετική συζήτηση ανάμεσα σε ένα ζευγάρι που εξετάζει πώς θα ξοδέψει τα χρήματα, ανέφερε: «Ας πάμε στο Παλμ Μπιτς και ας συναντήσουμε τον πρόεδρο για μεσημεριανό. Ας γευματίσουμε στο Μαρ-α-Λάγκο, όπου με 5.000 δολάρια θα πάρεις ένα χάμπουργκερ και ένα μικρό επιδόρπιο», είπε γελώντας. «Δεν θα έπρεπε να το πω αυτό», συμπλήρωσε.

Το συγκεκριμένο σχόλιο ανέδειξε για ακόμη μία φορά την τάση του Αμερικανού προέδρου να εμφανίζεται σαν να υποτιμά τις ανησυχίες των ψηφοφόρων για την αύξηση του κόστους ζωής. Πρόκειται για έναν από τους λόγους για τους οποίους ορισμένοι Ρεπουμπλικανοί επιχειρούν να κρατήσουν αποστάσεις από τον ίδιο και τις πολιτικές του.

Οι υποστηρικτές του Τραμπ επιμένουν, παρά τις ανησυχίες

Ακόμη και μεταξύ όσων παρακολουθούσαν τις προεκλογικές συγκεντρώσεις, η στάση απέναντι στον Τραμπ έμοιαζε να χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη επιφυλακτικότητα σε σύγκριση με προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Η προσωπική τους αφοσίωση στον πρόεδρο φαινόταν να υπερισχύει των προβληματισμών για τις κυβερνητικές πολιτικές ή τις αναταράξεις στο επιτελείο του.

Ο Ουστούν Γιουκσέλ, υποστηρικτής του Τραμπ με διδακτορικό στην πολιτική επιστήμη, ο οποίος κατοικεί στο Ντόσονβιλ της Τζόρτζια, αναγνώρισε ότι η κυβέρνηση πρέπει να βελτιώσει την αντιμετώπιση των προβλημάτων που σχετίζονται με το κόστος ζωής.

«Σίγουρα μπορούν να τα πάνε καλύτερα», δήλωσε, περιμένοντας τον Αμερικανό πρόεδρο στο Ντάλτον της Τζόρτζια.

Ο ίδιος, ωστόσο, ανέφερε ότι εκτιμά την εξωτερική πολιτική του Τραμπ και δεν επιθυμούσε να συζητήσει τις τελευταίες ειδήσεις από τον Λευκό Οίκο. Λίγο μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης για την απομάκρυνση της εκπροσώπου Τύπου, Κέιτι Ζακαράια, ο Γιουκσέλ δήλωσε: «Δεν θέλω να μιλήσω γι’ αυτό. Δεν θέλω να πω τίποτα».

Λίγες ώρες αργότερα, η Έιμι Τόμας, εργαζόμενη στον τομέα των εγγυήσεων αποφυλάκισης από το Κλίβελαντ του Τενεσί, περίμενε μέσα στην κίνηση για να αποχωρήσει από τον χώρο της συγκέντρωσης. Κάποια στιγμή βγήκε από το αυτοκίνητό της για να καταγράψει με την κάμερά της την αναχώρηση του Τραμπ με το προεδρικό ελικόπτερο Μαρίν Ουάν.

Η ίδια υποστήριξε ότι ο πρόεδρος «κάνει τη δουλειά», ενώ απέφυγε να τοποθετηθεί εκτενώς για τις αναταράξεις στην κυβέρνησή του. «Η φίλη μου παρακολουθεί αυτές τις εξελίξεις περισσότερο από εμένα», είπε, αναφερόμενη στις απομακρύνσεις στελεχών και στις τελευταίες αντιπαραθέσεις που έχουν προκαλέσει αναστάτωση στον Λευκό Οίκο.