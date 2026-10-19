Η ισραηλινή αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι συνέλαβε οκτώ υπόπτους στο πλαίσιο έρευνας για βίαια επεισόδια στη Δυτική Όχθη στη διάρκεια του σαββατοκύριακου, μεταξύ των οποίων επιθέσεις σε Αμερικανίδα φωτορεπόρτερ και Ευρωπαίους διπλωμάτες σε χωριστά επεισόδια.

Η αστυνομία δεν έκανε γνωστές τις ταυτότητες των υπόπτων.

Μασκοφόροι Ισραηλινοί έποικοι κινηματογραφήθηκαν την Παρασκευή να επιτίθενται στη φωτορεπόρτερ της Washington Post, Χάιντι Λεβίν, η οποία κάλυπτε το μάζεμα της ελιάς από Παλαιστινίους.

Ευρωπαίοι διπλωμάτες και ένας Γάλλος δήμαρχος δέχθηκαν επίσης επίθεση προχθές, Σάββατο, από εποίκους σε άλλο επεισόδιο.