Ημέρες έντασης ζει η Γαλλία, όπου μετά τις εκτεταμένες ταραχές του Σαββατοκύριακου, ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν απέρριψε την πρόταση παραίτησης του υπουργού Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέζ, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα το προεδρικό γραφείο.

Οι διαδηλώσεις πυροδοτήθηκαν από την οργή του κόσμου για το αυξανόμενο κόστος διαβίωσης, τις ανεπαρκείς δημόσιες υπηρεσίες, αλλά και την κατάσταση στα σχολεία.

Ο Εμανουέλ Μακρόν παραδέχθηκε ότι υπήρξαν αστοχίες στην «πρόβλεψη και τις πληροφορίες», αλλά δεν έκανε δεκτή την παραίτηση του υπουργού Εσωτερικών. «Προκειμένου να τερματιστεί το φαινόμενο των οδοφραγμάτων και των λεηλασιών, (ο Μακρόν) ζήτησε επίσης από τον υπουργό Εσωτερικών να εφαρμόσει το συντομότερο δυνατό νέες επιχειρησιακές μεθόδους για τις δυνάμεις εσωτερικής ασφάλειας, με στόχο την αντιμετώπιση των ταραχοποιών», προσέθεσε η γαλλική προεδρία.

Η κυβέρνηση Μακρόν προσπαθεί να απαντήσει στην οργή και τις ανησυχίες που έχουν δημιουργηθεί από τον τρόπο με τον οποίο έχει διαχειριστεί μέχρι στιγμής τις διαδηλώσεις για το κόστος ζωής στο πλαίσιο των οποίων σημειώθηκαν ταραχές πρωτοφανούς κλίμακας το Σάββατο και εξελίσσονται σε πολιτική κρίση.

Το Σάββατο πραγματοποιήθηκαν σχεδόν 2.400 προσαγωγές, ενώ σχεδόν 1.000 μέλη των δυνάμεων της τάξης τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τις αρχές.

Πολλά μέλη της αντιπολίτευσης, κυρίως της άκρας δεξιάς, ζήτησαν χθες Κυριακή την παραίτηση του Νουνιέζ.

«Ο υπουργός Εσωτερικών υπέβαλε την Κυριακή την παραίτησή του στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεδομένης της ανάγκης για συνεχή διοίκηση των δυνάμεων της τάξης στην τρέχουσα συγκυρία, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας την αρνήθηκε», ανέφερε το Ελιζέ.

Ο Μακρόν «ζήτησε από τον υπουργό Εσωτερικών να λάβει όλα τα μέτρα προκειμένου να υπάρξει διαφάνεια αναφορικά με τις αστοχίες στην πρόβλεψη και τις πληροφορίες, οι οποίες οδήγησαν στη βία», πρόσθεσε.

Σε εθνικό επίπεδο, οι διαδηλώσεις εξελίχθηκαν σε ταραχές το Σάββατο, με πυρπόληση δημαρχείου, λεηλασία καταστημάτων και κτίρια καλυμμένα με γκράφιτι, καθώς βίαιες ομάδες συγκρούστηκαν με την αστυνομία σε διάφορες πόλεις.

Σημειώνεται ότι νέες συγκρούσεις ξέσπασαν επίσης στο Παρίσι και τη Μασσαλία την Κυριακή, όπου η αστυνομία παρενέβη για να αποτρέψει προσπάθειες λεηλασίας επιχειρήσεων.