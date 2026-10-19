Νέες σφοδρές καταιγίδες αναμένεται να πλήξουν τις επόμενες ώρες την Ισπανία, ύστερα από ένα Σαββατοκύριακο, κατά το οποίο πλημμύρες προκάλεσαν σημαντικά προβλήματα.

Το βράδυ του Σαββάτου μια γυναίκα παρασύρθηκε από ρέμα κοντά στη Βαρκελώνη και βρέθηκε νεκρή χθες, Κυριακή.

Λόγω των «εξαιρετικά επικίνδυνων» καιρικών φαινομένων, η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία AEMET σήμανε «κόκκινο συναγερμό» για τη Μαγιόρκα -το μεγαλύτερο νησί των Βαλεαρίδων- και την περιοχή της Βαλένθιας, όπου το 2024 είχαν σημειωθεί οι πιο φονικές πλημμύρες των προηγούμενων ετών.

A woman died after being swept away while trying to cross a river in torrential rain in Spain's Catalonia region, bringing the flood-related death toll in the past couple of weeks to five https://t.co/tLQOeF2yXY pic.twitter.com/lO711VkyMj — Reuters (@Reuters) October 18, 2026

Εν τω μεταξύ, η περιφερειακή κυβέρνηση των Βαλεαρίδων νήσων έκλεισε τα σχολεία σε Μαγιόρκα, Ίμπιζα και Φορμεντέρα. Στη Βαλένθια ανεστάλησαν, μέχρι νεωτέρας, τα σιδηροδρομικά δρομολόγια.

Οι αρχές της Βαλένθιας, της Καταλονίας, της Ανδαλουσίας και των Βαλεαρίδων έχουν ήδη αναφέρει εκατοντάδες περιστατικά με πλημμυρισμένα σπίτια και απροσπέλαστους δρόμους, πτώσεις δέντρων και υλικές ζημιές.

DANA Adam is bringing torrential rain and flooding tonight, triggering maximum weather alerts and forced road closures across Spain. The aggressive atmospheric weather front is rapidly converting major metropolitan streets into dangerous, fast-moving rivers, leaving multiple… pic.twitter.com/RL4j5Pai4G — Green Time (@greentime_media) October 19, 2026

Σύμφωνα με την καταλανική πυροσβεστική υπηρεσία, μια γυναίκα που παρασύρθηκε από ρέμα το βράδυ του Σαββάτου στην Καμπρέρα δε Μαρ, περίπου 25 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Βαρκελώνης, εντοπίστηκε χθες νεκρή στη θάλασσα.

Προειδοποιητικά μηνύματα εστάλησαν στα κινητά τηλέφωνα κατοίκων της Βαλένθιας, της Ίμπιζας και του γειτονικού νησιού Φορμεντέρα, καλώντας τους να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, στην Ίμπιζα, πολλά αυτοκίνητα βυθίστηκαν στα λασπόνερα. Παραθαλάσσια θέρετρα, διάσημα για τη νυχτερινή τους ζωή, είναι ερημωμένα.

Ο κεντρικός δρόμος προς το αεροδρόμιο είναι κλειστός. Τουλάχιστον πέντε πτήσεις ακυρώθηκαν, 16 εξετράπησαν και άλλες ακυρώθηκαν, σύμφωνα με τον κρατικό φορέα διαχείρισης αερολιμένων Aena.

I hope these folks brought their umbrella to Ibiza.



Torrential rain drenched the Ibiza airport on Sunday as storms rolled through.



The airport says multiple flights were delayed because of the weather.



What would your reaction be if you saw this while on your vacation? #Spain pic.twitter.com/RiuXOGGEsT — WeatherNation (@WeatherNation) October 18, 2026

Ο ισπανικός στρατός έχει στείλει δυνάμεις στην Ίμπιζα και στη Μαγιόρκα προκειμένου να συνδράμουν στη διαχείριση της κατάστασης.

Στην Αλμερία της Ανδαλουσίας, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανέφεραν πως έγιναν «37 επιχειρήσεις διάσωσης» το προηγούμενο 48ωρο. Το βράδυ του Σαββάτου, κοντά στη Μάλαγα, δέκα άνθρωποι εγκλωβίστηκαν σε πλημμυρισμένη σήραγγα και διασώθηκαν από πυροσβέστες.