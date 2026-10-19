Και στις… καλύτερες οικογένειες μπορούν να συμβούν απρόοπτα περιστατικά, όπως αποδείχθηκε από την αμήχανη στιγμή στον «αέρα» του BBC, ανάμεσα στον αναλυτή διεθνών θεμάτων, Τζον Σίμπσον, και την παρουσιάστρια, Τζίτα Γκούρου – Μέρθι.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 60 ετών στο βρετανικό δίκτυο του Τζον Σίμπσον, όταν ολοκληρώθηκε το κομμάτι των θεμάτων του, οι δυο τους θεώρησαν πως η ζωντανή μετάδοση είχε τελειώσει.

«Ήταν πολύ ωραίο», είπε η Γκούρου – Μέρθι, με τον Σίμπσον να ακούγεται να τη ρωτά: «Δεν θα μπορούσα, υποθέτω, να σε φιλήσω, ε;».

«Ναι», του απάντησε η παρουσιάστρια και οι δυο τους αντάλλαξαν φιλιά στα μάγουλα, όπως ακούγεται στο σχετικό απόσπασμα.

«Σε ευχαριστώ πάρα πολύ», λέει ο 82χρονος Σίμπσον, με την παρουσιάστρια να αντιλαμβάνεται ότι όλα είχαν συμβεί σε ζωντανή μετάδοση.

«Συγγνώμη, συγγνώμη, είμαστε ακόμα on air. Ε, αυτές ήταν οι ειδήσεις από το BBC», ανέφερε, χαμογελώντας, η παρουσιάστρια του βρετανικού καναλιού.

Δείτε το βίντεο:

👀 WTF! 82-year-old BBC World Affairs Editor John Simpson CAUGHT on camera asking presenter Geeta Guru-Murthy for a KISS the moment he thinks the cameras are off!



After wrapping an interview about his 60 years at the BBC, Simpson can be heard saying: “I couldn’t, I suppose, have… — J Stewart (@triffic_stuff_) October 18, 2026

Το συγκεκριμένο στιγμιότυπο, όπως ήταν φυσικό, έκανε τον γύρο των social media και προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις.