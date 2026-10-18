Σοβαρά επεισόδια και εκτεταμένες καταστροφές σημειώθηκαν στα Τίρανα, κατά την έκτη ημέρα των διαδηλώσεων στην Αλβανία. Διαδηλωτές συγκρούστηκαν με τις αστυνομικές δυνάμεις, εκτοξεύοντας πέτρες, βόμβες μολότοφ και πυροτεχνήματα, ενώ πυρκαγιές ξέσπασαν σε αστυνομικό τμήμα και στην κεντρική είσοδο του υπουργείου Εσωτερικών.

Στο στόχαστρο των διαδηλωτών βρέθηκε και η έδρα του Σοσιαλιστικού Κόμματος, όπου έσπασαν τα τζάμια της κεντρικής εισόδου. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός κάνει λόγο για 16 τραυματίες, ανάμεσά τους ένας ανήλικος και η δημοσιογράφος Ελίρα Καντρίου.

Πολύωρες συγκρούσεις στους δρόμους της αλβανικής πρωτεύουσας

Τα επεισόδια εκτυλίχθηκαν σε διάφορα σημεία των Τιράνων, μεταξύ άλλων κοντά στο υπουργείο Παιδείας, το υπουργείο Εσωτερικών, το πρωθυπουργικό γραφείο και την πλατεία Σκεντέρμπεη.

Οι διαδηλωτές επιτέθηκαν στις αστυνομικές δυνάμεις με πέτρες, μολότοφ και πυροτεχνήματα, ενώ οι αστυνομικοί απάντησαν με δακρυγόνα και οχήματα εκτόξευσης νερού υπό πίεση, προσπαθώντας να διαλύσουν το πλήθος.

Η συγκέντρωση της Κυριακής ξεκίνησε περίπου στις 12:30 έξω από το υπουργείο Παιδείας. Για σχεδόν μία ώρα η κατάσταση παρέμεινε ήρεμη, ωστόσο γύρω στις 13:20 άρχισαν οι πρώτες επιθέσεις με πέτρες, με την ένταση να κλιμακώνεται μέσα στα επόμενα λεπτά.

Protesta në Tiranë, u vihet flaka disa ambienteve të Komisariatit nr. 3 https://t.co/t8GUAXwnW2 — Euronews Albania (@EuronewsAlbania) October 18, 2026

Κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων τραυματίστηκε στην περιοχή της λεκάνης η δημοσιογράφος Ελίρα Καντρίου, για την οποία κλήθηκε ασθενοφόρο. Παράλληλα, η αστυνομία προχώρησε σε προσαγωγές και ελέγχους στις τσάντες διαδηλωτών.

Μετά τις 14:00, οι συγκεντρωμένοι αποχώρησαν από το υπουργείο Παιδείας και πραγματοποίησαν πορεία μέσα από κεντρικά σημεία της πόλης, περνώντας από το δημαρχείο, την Ορθόδοξη Εκκλησία, το κυβερνητικό συγκρότημα των υπουργείων και την περιοχή Τοπτάνι, προτού επιστρέψουν προς το κέντρο.

All of this is happening just so Edi Rama can stay Prime Minister of a corrupt regime. It is him against the people. #Albania https://t.co/B8cKwGcSm9 — Tirana Report (@Tirana_Report) October 18, 2026

Επίθεση στην έδρα του Σοσιαλιστικού Κόμματος

Περίπου μία ώρα αργότερα, η ένταση μεταφέρθηκε στα γραφεία του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Ομάδα διαδηλωτών, κυρίως νεαρών με καλυμμένα πρόσωπα, φέρεται να πέρασε τον αστυνομικό κλοιό και να επιτέθηκε στο κτίριο με πέτρες και άλλα αντικείμενα, προκαλώντας ζημιές στην κεντρική είσοδο.

Την ίδια ώρα, από το εσωτερικό του κτιρίου εμφανίστηκαν άτομα με καλυμμένα πρόσωπα που κρατούσαν ρόπαλα. Οι αστυνομικές δυνάμεις επενέβησαν χρησιμοποιώντας δακρυγόνα και νερό υπό πίεση, σε μια προσπάθεια να απομακρύνουν τους συγκεντρωμένους.

Offices at the Supreme Court in Tirana were set ablaze as anti-government protests over corruption, education, and unemployment entered their fifth day. https://t.co/tEQ4E1Aqjj — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) October 18, 2026

Πλάνα που μετέδωσε το Report TV φέρονται να δείχνουν έναν μασκοφόρο να μεταφέρει πέτρες με ηλεκτρικό ποδήλατο, έχοντας τοποθετήσει στο πίσω μέρος ένα κόκκινο κιβώτιο. Από εκεί, σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, άλλοι διαδηλωτές έπαιρναν πέτρες και τις χρησιμοποιούσαν κατά την επίθεση στα γραφεία του κόμματος.

Στο στόχαστρο και το πρωθυπουργικό γραφείο

Περίπου στις 15:30, ομάδες διαδηλωτών κατευθύνθηκαν προς το πρωθυπουργικό γραφείο, μεταφέροντας τις συγκρούσεις στο κυβερνητικό συγκρότημα.

Παρότι οι πέτρες από τα πεζοδρόμια της λεωφόρου «Μάρτυρες του Έθνους» είχαν απομακρυνθεί νωρίτερα με εκσκαφέα, οι διαδηλωτές φέρονται να ξήλωσαν πέτρινες πλάκες από το οδόστρωμα κοντά στα υπουργεία και να τις χρησιμοποίησαν για να επιτεθούν στους αστυνομικούς που βρίσκονταν μπροστά από την πρωθυπουργική έδρα.

For the 6th day, student protests in Tirana, Albania, over GOVERNMENT CORRUPTION turned VIOLENT. PM RAMA’S ALBANIA = MORE PROTESTS + MORE CHAOS. https://t.co/hFf1eOMNGV — Steve Hanke (@steve_hanke) October 18, 2026

Οι δυνάμεις ασφαλείας απάντησαν με δακρυγόνα και υδροφόρα οχήματα, ενώ στη συνέχεια μετέφεραν αστυνομικές δυνάμεις και οχήματα προς το υπουργείο Εσωτερικών, επιχειρώντας να αποτρέψουν νέα συγκέντρωση.

Νέες συγκρούσεις ακολούθησαν στην περιοχή, με πέτρες και μολότοφ να εκτοξεύονται κατά των αστυνομικών. Μετά τη διάλυση του πλήθους, οι διαδηλωτές χωρίστηκαν σε μικρότερες ομάδες και τα επεισόδια συνεχίστηκαν σε δρόμους της πρωτεύουσας.

Ο Έντι Ράμα απορρίπτει τα αιτήματα παραίτησης

Μέσα σε αυτό το κλίμα έντασης, ο Αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα απέρριψε τα αιτήματα για παραίτησή του.

Σε ζωντανή μετάδοση μέσω Facebook, υποστήριξε ότι η αμφισβήτηση δεν αφορά τον ίδιο, την κυβέρνηση, την κυβερνητική πλειοψηφία ή το κόμμα που κέρδισε τις εκλογές, αλλά μια ευρύτερη πολιτική πορεία.

«Δεν αμφισβητούμαι εγώ, δεν αμφισβητείται η κυβέρνηση, δεν αμφισβητείται η κυβερνητική πλειοψηφία ή το κόμμα που κέρδισε τις εκλογές, αυτό που αμφισβητείται είναι μια πορεία, μια αποστολή», δήλωσε.

Παράλληλα, έθεσε το ερώτημα αν οι Αλβανοί επιθυμούν να ακολουθήσουν διαφορετική κατεύθυνση ή να συνεχίσουν την πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.