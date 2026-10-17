Σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν σε πολλές πόλεις της Γαλλίας το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, στο περιθώριο των μαζικών διαδηλώσεων κατά της ακρίβειας, της αύξησης του κόστους ζωής και της υποχρηματοδότησης της εκπαίδευσης. Οι κινητοποιήσεις, στις οποίες συμμετείχαν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, σημαδεύτηκαν από συγκρούσεις με την αστυνομία, πυρκαγιές, λεηλασίες και εκτεταμένες καταστροφές σε δημόσια κτίρια και εμπορικά καταστήματα.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέζ, περίπου 550.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα, εκ των οποίων 110.000 στο Παρίσι. Το συνδικάτο CGT και οι οργανωτές ανεβάζουν τον αριθμό των διαδηλωτών στις 800.000. Οι Αρχές ανακοίνωσαν περίπου 400 συλλήψεις, ενώ τουλάχιστον 60 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας τραυματίστηκαν, με δύο αστυνομικούς να μεταφέρονται στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις τους.

Des véhicules de police sont prises pour cible par la foule dans le secteur République à Paris. #Paris #17octobre https://t.co/yMReav1Tie — Luc Auffret (@LucAuffret) October 17, 2026

Συγκρούσεις και λεηλασίες στο Παρίσι

Ιδιαίτερα τεταμένη ήταν η κατάσταση στο κέντρο της γαλλικής πρωτεύουσας, με την πλατεία Place de la République να μετατρέπεται σε επίκεντρο συγκρούσεων. Οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση δακρυγόνων, ενώ ομάδες διαδηλωτών συγκρούονταν με την αστυνομία και μετακινούνταν σε διάφορα σημεία της πόλης.

Καταγράφηκαν απόπειρες προσέγγισης κυβερνητικών κτιρίων, ενώ ομάδα διαδηλωτών φέρεται να επιχείρησε να εισέλθει στο υπουργείο Γεωργίας. Επεισόδια σημειώθηκαν και στο δημαρχείο του 10ου διαμερίσματος, όπου διαδηλωτές εισέβαλαν και προκάλεσαν φθορές. Στο στόχαστρο βρέθηκαν επίσης καταστήματα και δημόσιοι χώροι, ενώ επίθεση δέχθηκαν τα κεντρικά γραφεία του τηλεοπτικού δικτύου CNews.

🚨 UPDATE: Protesters in Paris have attempted to reach the Élysée Palace, the official residence of President Emmanuel Macron, as violent unrest continues across France. French authorities have banned demonstrations around the presidential residence and deployed police to prevent crowds from reaching sensitive government buildings. https://t.co/bjISlHT3oG — British Intel (@TheBritishIntel) October 17, 2026

Ο δήμαρχος του Παρισιού, Εμανουέλ Γκρεγκουάρ, έκανε λόγο για εκτεταμένες καταστροφές, επισημαίνοντας ότι ολόκληροι δρόμοι υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, οι φθορές αφορούν εμπορικές επιχειρήσεις, δημόσιες υποδομές και μνημεία.

Φωτιά στο ιστορικό δημαρχείο της Λιμόζ

Σοβαρές ζημιές υπέστη το δημαρχείο της Λιμόζ, όπου ξέσπασε πυρκαγιά έπειτα από εισβολή ομάδας ατόμων στο κτίριο. Σύμφωνα με γαλλικά δημοσιεύματα, η φωτιά επεκτάθηκε σε τμήμα του κτιρίου και έφτασε στη στέγη, προκαλώντας φόβους για την κατάρρευση τμημάτων της.

Le beffroi de la mairie de Limoges, en flammes, s’est effondré https://t.co/tu9UBPS7iI — BFM (@BFMTV) October 17, 2026

Το ιστορικό δημαρχείο εγκαινιάστηκε το 1883. Οι πληροφορίες από το σημείο ανέφεραν ότι οι δράστες έσπασαν παράθυρα για να εισέλθουν στο κτίριο, ενώ νωρίτερα είχε πυρποληθεί όχημα της δημοτικής αστυνομίας.

Επεισόδια καταγράφηκαν και σε άλλες γαλλικές πόλεις. Στη Λυών πυρπολήθηκε τουριστικό γραφείο στην πλατεία Μπελεκούρ, ενώ στη Λιλ διαδηλωτές εισέβαλαν στο δημαρχείο και προκάλεσαν ζημιές. Στη Μασσαλία σημειώθηκαν συγκρούσεις και φθορές στο δημαρχείο, ενώ στη Γκρενόμπλ εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε κτίριο, με αποτέλεσμα να απομακρυνθούν οι ένοικοι.

Ακρωτηριάστηκε 17χρονος από χειροβομβίδα στο Σεντ-Ετιέν

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί ο σοβαρός τραυματισμός ενός 17χρονου διαδηλωτή στο Σεντ-Ετιέν, ο οποίος έχασε το δεξί του χέρι από χειροβομβίδα που εκτόξευσαν οι δυνάμεις ασφαλείας.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) και γαλλικά μέσα ενημέρωσης, ο νεαρός φέρεται να έπιασε τη χειροβομβίδα πριν αυτή εκραγεί. Ο τύπος του μηχανισμού δεν είχε διευκρινιστεί.

Saint-Etienne, un manifestants a eu une main déchiquetée par une grenade https://t.co/94mgvXP3XC — AFZ (@fz80912356) October 17, 2026

Για την υπόθεση ξεκίνησε δικαστική έρευνα, η οποία ανατέθηκε στην IGPN, την υπηρεσία που διερευνά υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται αστυνομικοί. Οι Αρχές αναζητούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε ο ανήλικος.

Μακρόν: «Δεν υπάρχει χώρος για τη βία στη Δημοκρατία»

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, καταδίκασε τις καταστροφές και τις επιθέσεις σε δημόσια κτίρια και επιχειρήσεις, τονίζοντας ότι οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν.

«Δεν υπάρχει χώρος για τη βία στη Δημοκρατία μας», ανέφερε, καλώντας τους πολίτες να σταθούν ενωμένοι απέναντι σε όσους, όπως είπε, σπέρνουν το χάος και υπονομεύουν τους θεσμούς. Παράλληλα, εξέφρασε τη στήριξή του στις δυνάμεις ασφαλείας, υπογραμμίζοντας ότι το δικαίωμα στη διαδήλωση πρέπει να προστατεύεται.

Aucune place pour la violence dans notre République. Ceux qui ont cassé, attaqué les préfectures comme les commerces, pillé jusqu’à nos mairies, seront poursuivis et punis. Aux forces de l’ordre, garantes du droit à manifester, je dis le soutien de la Nation. Nous ferons tous bloc face aux semeurs de chaos, qui ne cherchent qu’à abattre nos institutions et empêchent ceux qui expriment pacifiquement leurs revendications de le faire. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 17, 2026

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί καταδίκασε τα επεισόδια και κατηγόρησε ομάδες της ριζοσπαστικής Αριστεράς για την οργάνωση επιθέσεων σε διάφορες πόλεις. Αντίστοιχες αιτιάσεις διατύπωσε και ο υπουργός Εσωτερικών, αποδίδοντας τις καταστροφές σε οργανωμένες ομάδες που κινήθηκαν στο περιθώριο των κινητοποιήσεων.

Faire porter aux chefs de la police la responsabilité des violences, c’est une inversion dangereuse et cynique des responsabilités. Vous appelez celles et ceux qui partagent votre combat à ne pas participer aux pillages. Commencez donc par désigner clairement les responsables, c’est-à-dire ceux qui pillent et qui saccagent. On ne peut pas appeler à cesser les violences tout en fournissant des excuses à ceux qui les commettent. C’est VOTRE responsabilité politique. — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) October 17, 2026

Μελανσόν κατά της αστυνομικής διαχείρισης

Στον αντίποδα, ο επικεφαλής της Ανυπότακτης Γαλλίας, Ζαν-Λικ Μελανσόν, άσκησε έντονη κριτική στην αστυνομική διαχείριση των διαδηλώσεων. Κατηγόρησε τις Αρχές ότι η χρήση δακρυγόνων και οι περιορισμοί στην πρόσβαση σε σημεία του Παρισιού ενίσχυσαν την ένταση.

Ο Μελανσόν υποστήριξε ότι η μεγάλη πλειονότητα των πολιτών που συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις διαδήλωσε ειρηνικά, διαχωρίζοντας τη μαζική κοινωνική διαμαρτυρία από τις πράξεις βανδαλισμού.

Οι διαδηλώσεις της 17ης Οκτωβρίου ανέδειξαν την ένταση που προκαλούν στη Γαλλία η ακρίβεια και οι ανησυχίες για τις δημόσιες υπηρεσίες, με τις συγκρούσεις και τις καταστροφές να μεταφέρουν στο προσκήνιο τη συζήτηση για τη διαχείριση της κοινωνικής δυσαρέσκειας και τα όρια της αστυνομικής παρέμβασης.