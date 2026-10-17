Σοβαρές ζημιές υπέστη το ιστορικό δημαρχείο της Λιμόζ στη Γαλλία, όταν τυλίχθηκε στις φλόγες κατά τη διάρκεια επεισοδίων που ξέσπασαν μετά την ολοκλήρωση της διαδήλωσης του Σαββάτου (17/10). Σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, η πυρκαγιά προκλήθηκε έπειτα από επίθεση ομάδας κουκουλοφόρων.

Το ιστορικό οικοδόμημα, που εγκαινιάστηκε το 1883 και είναι εμπνευσμένο αρχιτεκτονικά από το δημαρχείο του Παρισιού, υπέστη εκτεταμένες καταστροφές. Μεγάλο μέρος της στέγης κατέρρευσε, ενώ ο χαρακτηριστικός πύργος με το ρολόι δεν άντεξε στις φλόγες. Η νομαρχία έκανε λόγο για κτήριο που έχει «καταστραφεί σε μεγάλο βαθμό».

France: The bell tower of Limoges City Hall has collapsed after a massive fire engulfed the historic building during protests. The landmark, inaugurated in 1883, was more than 140 years old. https://t.co/7F4OO6tIiD — Clash Report (@clashreport) October 17, 2026

Εκατοντάδες άνθρωποι παρακολουθούσαν από απόσταση την πυρκαγιά, σοκαρισμένοι από τις εικόνες καταστροφής. Ανάμεσά τους βρισκόταν και εργαζόμενη του δήμου, η οποία δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά της.

«Η στέγη κατέρρευσε στους χαμηλότερους ορόφους, με εξαίρεση τη δυτική πτέρυγα, ενώ τα δύο τρίτα της πρόσοψης έχουν ήδη καταστραφεί», δήλωσε ο νομάρχης Μορίς Μπαράτ.

⚡️🇫🇷 La mairie de Limoges incendiée. #17octobre La charpente de l’hôtel de ville de #Limoges en feu. ⭕️ Des manifestants ont pris d’assaut le bâtiment et ont allumé un feu au rez-de-chaussée. Les flammes se sont rapidement propagées et ont gagné le toit vers 19 heures ⭕️ Les pompiers sont intervenus peu après 18 heures. La toiture (et donc la charpente) est atteinte par les flammes ⭕️ Quatre véhicules de police ont été brûlés, des voitures ont explosé devant la mairie, et des commerces ont été pillés (notamment la FNAC). Des blessés des deux côtés sont signalés — X⚡️INFOLIVE (@xinfolive) October 17, 2026

Ο ίδιος χαρακτήρισε το περιστατικό «καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς», αποδίδοντας την πυρκαγιά σε «εσκεμμένη ενέργεια ταραξιών».

Hôtel de Ville de Limoges. Architecte: Charles-Alfred Leclerc (1843-1915) grand prix de Rome. Inauguré en 1883. Inscrit Monument historique en 1975. https://t.co/ZD5OTcUcCu — Nicolas Milovanovic (@MilovanCavor) October 17, 2026

Η ιστορία του εμβληματικού κτηρίου

Η κατασκευή του δημαρχείου της Λιμόζ έγινε δυνατή χάρη στην περιουσία που κληροδότησε στην πόλη ο εύπορος Αλφρέντ Φουρνιέ, ο οποίος πέθανε χωρίς να αφήσει απογόνους.

Το κτήριο ανεγέρθηκε στη θέση όπου κατά τη ρωμαϊκή εποχή βρισκόταν η αρχαία αγορά της πόλης. Τον σχεδιασμό του ανέλαβε ο αρχιτέκτονας Σαρλ-Αλφρέντ Λεκλέρ, ο οποίος εμπνεύστηκε από το δημαρχείο του Παρισιού.

Η αρχιτεκτονική του συνδυάζει στοιχεία της ύστερης Αναγέννησης και της εποχής του Λουδοβίκου ΙΓ΄. Η πρόσοψη είναι κατασκευασμένη από ασβεστόλιθο, πάνω σε βάση από γρανίτη, και διακοσμείται με τέσσερα ψηφιδωτά που απεικονίζουν σημαντικές προσωπικότητες της Λιμόζ: τον καλλιτέχνη του σμάλτου Λεονάρ Λιμοζέν, τον καγκελάριο ντ’ Αγκσό, τον επαναστάτη Πιερ Βερνιώ και τον στρατάρχη της Γαλλικής Αυτοκρατορίας Ζαν-Μπατίστ Ζουρντάν.

Σε εξέλιξη η προσπάθεια αποκατάστασης

Το ιστορικό δημαρχείο βρισκόταν τα τελευταία χρόνια στο επίκεντρο προσπάθειας συντήρησης και αποκατάστασης. Σύμφωνα με το γαλλικό Ίδρυμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς, το κτήριο είχε ενταχθεί σε πρόγραμμα αναστήλωσης, ενώ ο δήμος είχε απευθύνει δημόσια έκκληση για δωρεές, προκειμένου να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση των απαραίτητων εργασιών.