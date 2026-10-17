Έντονες αντιδράσεις τόσο από το Δημοκρατικό όσο και από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα προκαλεί η απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αναστείλει την εφαρμογή των πρόσφατων κυρώσεων κατά της Ρωσίας, με κορυφαία στελέχη του Κογκρέσου να κάνουν λόγο για «ανευθυνότητα» και ακόμη και για «συμφωνία με τον διάβολο».

Ο Τραμπ βρίσκεται ήδη αντιμέτωπος με διακομματικές αντιδράσεις για τη συμφωνία του σχετικά με το ρωσικό ντίζελ, ενώ σύμφωνα με το Axios εξελίσσεται προσπάθεια στο Κογκρέσο για την ανατροπή της όταν οι βουλευτές και οι γερουσιαστές επιστρέψουν στις εργασίες τους μετά τις εκλογές.

Η νέα απόφαση, ωστόσο, φαίνεται πως πυροδοτεί ακόμη μεγαλύτερη πολιτική αντιπαράθεση, καθώς αφορά κυρώσεις που είχαν εγκριθεί από το Κογκρέσο μόλις έναν μήνα νωρίτερα.

Το διάταγμα που «πάγωσε» τις κυρώσεις

Ο ένοικος του Λευκού Οίκου υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο ανέστειλε την εφαρμογή του νόμου «Lindsey O. Graham για την επιβολή κυρώσεων στη Ρωσία και το Ιράν», που είχε υπογράψει τον Σεπτέμβριο.

Η νομοθεσία προέβλεπε εκτεταμένες κυρώσεις όχι μόνο κατά της Ρωσίας, αλλά και εις βάρος χωρών που προχωρούν σε αγορές ρωσικού πετρελαίου.

Οι αντιδράσεις των Δημοκρατικών

Οι Δημοκρατικοί κατηγόρησαν τον Τραμπ ότι προσφέρει πολιτική και οικονομική ανάσα στη Μόσχα.

«Δίνοντας οικονομική ανάσα στη Ρωσία, η συμφωνία του Τραμπ με τον διάβολο γίνεται όλο και πιο βρόμικη», έγραψε ο επικεφαλής της μειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ.

Από την πλευρά του, ο Δημοκρατικός βουλευτής της Βιρτζίνια, Ντον Μπάιερ, ανέφερε σε ανάρτησή του στο X:

«Η τελευταία υποχώρηση του Τραμπ απέναντι στον Πούτιν συνιστά για άλλη μια φορά προδοσία των Ουκρανών εταίρων μας και αγνοεί την ξεκάθαρη βούληση του Κογκρέσου, όπως αυτή αποτυπώνεται στη νομοθεσία που αποσκοπεί στην τιμωρία της Ρωσίας για τον παράνομο πόλεμο επιθετικότητας που διεξάγει».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Δημοκρατικός γερουσιαστής του Κονέκτικατ, Ρίτσαρντ Μπλούμενταλ, ο οποίος τόνισε:

«Αυτές οι εξαιρέσεις από τις κυρώσεις δεν έχουν καμία σχέση με την εθνική μας ασφάλεια και αποσκοπούν αποκλειστικά στο να καλοπιάσουν τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Ελπίζω οι Ρεπουμπλικάνοι συνάδελφοί μου να ενώσουν τις φωνές τους με τη δική μου, καταδικάζοντας αυτή την άθλια και δειλή ενέργεια».

Σκληρή κριτική και από τους Ρεπουμπλικανούς

Σφοδρή ήταν η αντίδραση και αρκετών Ρεπουμπλικανών, οι οποίοι υποστήριξαν ότι η Ουάσινγκτον θα έπρεπε να αυξήσει και όχι να μειώσει την πίεση προς τη Ρωσία.

«Θα έπρεπε να εντείνουμε την οικονομική πίεση στη Ρωσία, όχι να τη χαλαρώνουμε. Πρέπει να αξιοποιήσουμε κάθε μέσο που έχουμε στη διάθεσή μας, εφαρμόζοντας πλήρως τόσο τις κυρώσεις που προβλέπει ο νόμος Γκράχαμ όσο και τον δικό μου νόμο REPO, ώστε να ασκήσουμε ασφυκτική πίεση στον Πούτιν μέχρι να τερματίσει τον παράνομο και βάρβαρο πόλεμό του στην Ουκρανία», έγραψε ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Φρεντς Χιλ από το Αρκάνσας.

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Έχω ζητήσει ενημέρωση κεκλεισμένων των θυρών σχετικά με το σκεπτικό πίσω από αυτή την απόφαση».

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν και ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής της Βόρειας Καρολίνας, Τομ Τίλις:

«Πέρα από κάθε έννοια ανευθυνότητας. Τι δεν καταλαβαίνουν ο πρόεδρος και οι σύμβουλοί του από την εφαρμογή ενός νόμου που εγκρίθηκε από τη Γερουσία με 86 ψήφους υπέρ και 11 κατά; Είναι ασυγχώρητο το γεγονός ότι αυτή η κυβέρνηση υποχωρεί απέναντι σε έναν Ρώσο δικτάτορα, ο οποίος εισέβαλε παράνομα στην Ουκρανία και σφαγιάζει αθώους πολίτες κάθε μέρα».

Ο γερουσιαστής Τζον Κόρνιν από το Τέξας περιορίστηκε σε ένα λιτό αλλά αιχμηρό σχόλιο: «Ο Λίντσεϊ θα ήταν έξαλλος».

Την ίδια ώρα, ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής της Νεμπράσκα Ντον Μπέικον άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο πολιτικών επιπτώσεων για τον πρόεδρο όταν επανεκκινήσουν οι εργασίες του Κογκρέσου.

«Το Κογκρέσο έχει μπροστά του μια μεταβατική σύνοδο, πριν από την ορκωμοσία του νέου Κογκρέσου. Ο πρόεδρος έχει τη δική του ατζέντα: πρόσθετη χρηματοδότηση, νομοσχέδιο συμφιλίωσης, αίθουσα χορού και άλλα. Νομίζω ότι αυτή η ατζέντα είναι πλέον νεκρή. Πολλοί από εμάς δεν πρόκειται να χρηματοδοτήσουμε αυτά τα σχέδια, όταν γνωρίζουμε ότι ο πρόεδρος στηρίζει έναν δικτάτορα που εισβάλλει σε άλλη χώρα και εγκαταλείπει έναν σύμμαχο», έγραψε.

Η απάντηση του Λευκού Οίκου

Η κυβέρνηση Τραμπ υπερασπίστηκε την απόφαση, υποστηρίζοντας ότι εξυπηρετεί τη διπλωματική προσπάθεια για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Ο πρόεδρος Τραμπ έχει καταστήσει σαφές ότι θέλει να τερματιστεί αυτός ο βάρβαρος πόλεμος. Καθώς οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, ο συγκεκριμένος νόμος παρέχει στον πρόεδρο πρόσθετες αρμοδιότητες για την επίτευξη μίας ειρηνικής λύσης», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Τέιλορ Ρότζερς.

Και πρόσθεσε: «Η εφαρμογή των διατάξεων περί κυρώσεων σε αυτή τη φάση θα παρεμπόδιζε τις προσπάθειες των ΗΠΑ να διαπραγματευτούν μια διαρκή και συνολική ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Ο πρόεδρος διατηρεί τη δυνατότητα να κάνει χρήση αυτών των εξουσιών ανά πάσα στιγμή, εφόσον κρίνει ότι κάτι τέτοιο θα εξυπηρετούσε τα εθνικά συμφέροντα».

Στο επίκεντρο το Κογκρέσο

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην επιστροφή του Κογκρέσου στις εργασίες του τις επόμενες εβδομάδες, καθώς μένει να φανεί εάν οι έντονες διακομματικές αντιδράσεις θα μετατραπούν σε συγκεκριμένες νομοθετικές πρωτοβουλίες κατά της απόφασης του Λευκού Οίκου.