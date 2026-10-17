Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν το Σάββατο στο κέντρο του Μιλάνου, όταν διαδήλωση κατά της ακρίβειας κατέληξε σε συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών, με τις δυνάμεις ασφαλείας να κάνουν χρήση δακρυγόνων. Αντίστοιχα περιστατικά καταγράφηκαν και στη Μπολόνια, όπου η αστυνομία χρησιμοποίησε αντλίες νερού για να διαλύσει συγκεντρωμένους.

Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, η ένταση στο Μιλάνο ξέσπασε στην πλατεία μπροστά από τον εμβληματικό γοτθικό καθεδρικό ναό Ντουόμο, όταν ομάδες διαδηλωτών άρχισαν να πετούν πέτρες και άλλα αντικείμενα προς τους αστυνομικούς.

Οι δυνάμεις ασφαλείας απάντησαν με δακρυγόνα, επιχειρώντας να απομακρύνουν τους συγκεντρωμένους και να αποκαταστήσουν την τάξη στην περιοχή.

Συγκρούσεις και δίπλα στην πλατεία Ντουόμο

Η ένταση επεκτάθηκε και στη διάσημη εμπορική στοά Galleria Vittorio Emanuele II, δίπλα στην πλατεία Ντουόμο, όταν ομάδες διαδηλωτών αποσπάστηκαν από την κύρια πορεία και κατευθύνθηκαν προς την περιοχή.

Αστυνομικοί επιχείρησαν να απομακρύνουν ομάδες κουκουλοφόρων, ενώ καταστηματάρχες κατέβασαν τα ρολά των επιχειρήσεών τους και τουρίστες απομακρύνθηκαν από τους γύρω δρόμους για λόγους ασφαλείας.

Clashes in Milan right now. Europe in total chaos. https://t.co/z6ExwbY7Iu — RadioGenoa (@RadioGenoa) October 17, 2026

Παράλληλα, οι Αρχές έκλεισαν τον σταθμό του μετρό Ντουόμο εξαιτίας της κατάστασης που επικρατούσε στην πλατεία. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αναφέρθηκαν τραυματισμοί και έγιναν συλλήψεις, χωρίς να έχει διευκρινιστεί ο συνολικός αριθμός τους.

Milan kike Paris. https://t.co/RQ7Dem9MaQ — RadioGenoa (@RadioGenoa) October 17, 2026

Μελόνι: «Η διαδήλωση είναι δικαίωμα, το να καταστρέφουμε τις πόλεις μας δεν είναι»

Την έντονη αντίδραση της Ιταλίδας πρωθυπουργού, Τζόρτζια Μελόνι, προκάλεσαν τα επεισόδια στο Μιλάνο. Με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την οποία συνόδευσε με βίντεο από τις συγκρούσεις στην πλατεία Ντουόμο, καταδίκασε τη βία και τις καταστροφές, ζητώντας παράλληλα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να πάρουν σαφή θέση.

«Η διαδήλωση είναι δικαίωμα. Το να βάζουμε φωτιά και να καταστρέφουμε τις πόλεις μας δεν είναι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Μελόνι έκανε λόγο για «χούλιγκαν που εκμεταλλεύονται τις διαδηλώσεις για να σπείρουν το χάος, να επιτεθούν σε όσους εγγυώνται την ασφάλεια και να κρατήσουν ολόκληρες πόλεις σε ομηρία».

Απευθυνόμενη στην αντιπολίτευση, ζήτησε να καταδικάσει χωρίς επιφυλάξεις τα επεισόδια και να απευθύνει σαφές μήνυμα υπέρ των ειρηνικών κινητοποιήσεων.

«Μπροστά σε τέτοιες σκηνές, η αποδοκιμασία πρέπει να είναι ομόφωνη. Κάθε δισταγμός μετατρέπεται σε δικαιολογία. Η σιωπή δεν είναι αποδεκτή», τόνισε.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός διαχώρισε, ωστόσο, όσους συμμετείχαν ειρηνικά στις διαδηλώσεις από εκείνους που προχώρησαν σε βίαιες ενέργειες, εκφράζοντας τον σεβασμό της προς τους πολίτες που άσκησαν το δικαίωμά τους στη διαμαρτυρία.

«Όποιες κι αν είναι οι ιδέες για τις οποίες διαδηλώνει κανείς, η συμμετοχή αποτελεί τη βάση κάθε υγιούς δημοκρατίας», σημείωσε.

Ho grande rispetto per le migliaia di persone che oggi hanno manifestato pacificamente, anche partecipando alla mobilitazione indetta dalla CGIL che ha visto anche la partecipazione dei leader della sinistra. Qualunque siano le idee per le quali si manifesta, la partecipazione è alla base di qualunque sana democrazia. Dall’altro lato, però, non possiamo ignorare quanto accaduto in altre piazze italiane. A Milano, come mostrano queste immagini, lanci di pietre contro le Forze dell’Ordine, agenti feriti, danneggiamenti e violenze che hanno costretto a interrompere il corteo. A Torino sono state fermate persone con sanpietrini e martelletti frangivetro. A Bologna i disordini hanno portato alla chiusura precauzionale della stazione ferroviaria. Teppisti che sfruttano le manifestazioni per seminare il caos, aggredire chi garantisce la sicurezza e tenere in ostaggio intere città. Manifestare è un diritto. Mettere a ferro e fuoco le nostre città non lo è. Rinnovo la mia richiesta alle opposizioni: non siano ambigue su questo. Condannino senza ambiguità queste violenze e lancino un appello chiaro affinché ogni mobilitazione sia pacifica. Di fronte a scene del genere, il rifiuto deve essere unanime. Ogni reticenza diventa giustificazione. Il silenzio non è accettabile. — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 17, 2026

Επτά συλλήψεις στη Μπολόνια

Επεισόδια σημειώθηκαν και στη Μπολόνια, όπου η αστυνομία χρησιμοποίησε αντλίες νερού για να διαλύσει ομάδες διαδηλωτών. Σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA, οι Αρχές προχώρησαν σε επτά συλλήψεις.