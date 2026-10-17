Μήνυμα ενότητας απέναντι σε όσους «σπέρνουν το χάος» έστειλε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, μετά τα εκτεταμένα επεισόδια που σημειώθηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας, στο περιθώριο των διαδηλώσεων για την εκπαίδευση και το αυξημένο κόστος ζωής.

Σε ανάρτησή του, ο Γάλλος πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι «δεν υπάρχει χώρος για βία στη Δημοκρατία μας», τονίζοντας ότι όσοι προκάλεσαν καταστροφές σε δημόσια κτίρια και καταστήματα θα βρεθούν αντιμέτωποι με τη Δικαιοσύνη.

Παράλληλα, εξέφρασε τη στήριξή του στις δυνάμεις ασφαλείας, οι οποίες, όπως ανέφερε, διασφαλίζουν το δικαίωμα των πολιτών να διαδηλώνουν.

«Όσοι προκάλεσαν καταστροφές, επιτέθηκαν σε νομαρχίες και καταστήματα και λεηλάτησαν ακόμη και τα δημαρχεία μας, θα διωχθούν και θα τιμωρηθούν», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο Εμανουέλ Μακρόν υπογράμμισε, επίσης, ότι όσοι επιδίδονται σε πράξεις βίας δεν πλήττουν μόνο τους θεσμούς της χώρας, αλλά εμποδίζουν και τους πολίτες που επιθυμούν να εκφράσουν ειρηνικά τα αιτήματά τους.

«Θα σταθούμε όλοι ενωμένοι απέναντι σε αυτούς που σπέρνουν το χάος», κατέληξε ο Γάλλος πρόεδρος, καλώντας ουσιαστικά σε ενότητα απέναντι στα φαινόμενα βίας.