Μια υπόθεση που αρχικά αντιμετωπίστηκε ως τροχαίο δυστύχημα εξετάζουν πλέον διεξοδικά οι Αρχές στη βόρεια Ιταλία, καθώς η οικογένεια μιας 69χρονης γυναίκας καταγγέλλει ότι ο πρώην σύντροφός της ενδέχεται να προκάλεσε σκόπιμα τη σύγκρουση που της κόστισε τη ζωή.

Η Πιερίνα Μπουφόν έχασε τη ζωή της το πρωί της Παρασκευής, περίπου στις 9:30, σε τροχαίο στον περιφερειακό δρόμο του Κασσάνο Μανιάγκο, στην επαρχία του Βαρέζε. Το αυτοκίνητό της συγκρούστηκε με όχημα στο οποίο επέβαινε ο 73χρονος πρώην σύντροφός της, Φούλβιο Ιελμίνι.

Η γυναίκα εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια του οχήματός της και υπέκυψε στα τραύματά της, ενώ ο 73χρονος τραυματίστηκε στα πόδια και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Βαρέζε.

«Την καταδίωξε», υποστηρίζει ο γιος της 69χρονης

Η υπόθεση πήρε διαφορετική τροπή μετά τις καταγγελίες των συγγενών της γυναίκας, οι οποίοι ζήτησαν από τις αστυνομικές Αρχές να εξετάσουν εκ νέου τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση.

Ένας από τους γιους της 69χρονης, μιλώντας στην ιταλική δημόσια τηλεόραση Rai 3, υποστήριξε ότι ο θάνατος της μητέρας του δεν ήταν αποτέλεσμα ενός τυχαίου δυστυχήματος, αλλά ενδέχεται να συνδέεται με τη συμπεριφορά του πρώην συντρόφου της.

«Την καταδίωξε ο πρώην σύντροφός της, ο οποίος αποφάσισε να πάρει τον νόμο στα χέρια του. Την περίμενε και ακολούθησε, όπως αποδεικνύουν τα βίντεο που έχω στην κατοχή μου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Οι ισχυρισμοί αυτοί βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει επιβεβαιωθεί από τις Αρχές ότι η σύγκρουση προκλήθηκε σκόπιμα.

Οι καταγγελίες για παρακολούθηση μετά τον χωρισμό

Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, η 69χρονη είχε διακόψει τη σχέση της με τον 73χρονο λίγους μήνες πριν από το δυστύχημα. Μετά τον χωρισμό, φέρεται να αντιμετώπιζε επίμονες και πιεστικές συμπεριφορές από την πλευρά του, γεγονός που την οδήγησε να ζητήσει νομική συμβουλή κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Η οικογένειά της θεωρεί ότι το προηγούμενο ιστορικό της σχέσης τους είναι κρίσιμο για την κατανόηση των συνθηκών του θανάτου της. Για τον λόγο αυτό, ζήτησε να εξεταστούν τα διαθέσιμα βίντεο και κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να διευκρινίσει τις κινήσεις των δύο οχημάτων πριν από τη σύγκρουση.

Αρχικά, το περιστατικό είχε αντιμετωπιστεί ως τροχαίο που ενδεχομένως να προκλήθηκε από ξαφνική αδιαθεσία της οδηγού. Οι καταγγελίες των συγγενών, ωστόσο, οδήγησαν τις Αρχές να εξετάσουν και το ενδεχόμενο μιας σκόπιμης ενέργειας.

Υπό αστυνομική επιτήρηση ο 73χρονος

Ο Φούλβιο Ιελμίνι εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο του Βαρέζε, όπου βρίσκεται υπό αστυνομική επιτήρηση, εν αναμονή της ολοκλήρωσης των σχετικών διαδικασιών από την Εισαγγελία.

Οι Αρχές καλούνται πλέον να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη πριν από τη μοιραία σύγκρουση και αν τα στοιχεία που επικαλείται η οικογένεια επιβεβαιώνουν τις καταγγελίες της.