Μαχητικά αεροσκάφη F-16 της Ρουμανίας κατέρριψαν το Σάββατο δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) πάνω από τα χωρικά ύδατα της χώρας, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας.

Η κατάρριψη σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά την επίθεση με drones σε δύο δεξαμενόπλοια μεταφοράς χημικών κοντά στις ακτές της Ρουμανίας στη Μαύρη Θάλασσα. Πρόκειται για την τελευταία σε μια σειρά επιθέσεων που αναδεικνύουν τους κινδύνους για την εμπορική ναυσιπλοΐα στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ.

Τα δύο πλοία ήταν αγκυροβολημένα κοντά στο κανάλι της Σουλίνας, το οποίο συνδέει τον ποταμό Δούναβη με τη Μαύρη Θάλασσα και αποτελεί μία από τις οδούς εξαγωγής ουκρανικών προϊόντων.

Η Ρουμανία, χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ, μοιράζεται με την Ουκρανία σύνορα μήκους 614 χιλιομέτρων, μεγάλο μέρος των οποίων εκτείνεται κατά μήκος του Δούναβη. Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, το 2022, η Ρουμανία έχει αναφέρει επανειλημμένα παραβιάσεις του εναέριου χώρου της από ρωσικά drones.

Η χώρα άρχισε να καταρρίπτει τέτοια μη επανδρωμένα αεροσκάφη στις αρχές του τρέχοντος έτους.

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας, τα δύο drones εισήλθαν στα ρουμανικά χωρικά ύδατα στη Μαύρη Θάλασσα το Σάββατο, στις 14:59 και στις 15:01 ώρα (τοπική ώρα), αντίστοιχα. Το υπουργείο δεν διευκρίνισε από πού προέρχονταν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Τα δύο δεξαμενόπλοια που δέχθηκαν επίθεση νωρίτερα αυτή την εβδομάδα επλήγησαν από ρωσικά drones, δήλωσε στο Reuters στρατιωτική πηγή του ΝΑΤΟ. Οι ρουμανικές αρχές εξακολουθούν να αναζητούν επτά μέλη των πληρωμάτων που αγνοούνται.

Τουλάχιστον πέντε ακόμη φορτηγά πλοία έχουν δεχθεί επιθέσεις κοντά στις ακτές της Ρουμανίας και της γειτονικής Βουλγαρίας τις τελευταίες δέκα ημέρες, ενώ συνολικά 23 ναυτικοί έχουν αναφερθεί ως νεκροί ή αγνοούμενοι. Τα περισσότερα από αυτά τα περιστατικά σημειώθηκαν εκτός των χωρικών υδάτων χωρών-μελών του ΝΑΤΟ.