Εικόνες έντασης, συγκρούσεις με την αστυνομία, φωτιές και καταστροφές σε δημόσια κτίρια συνθέτουν το σκηνικό της μεγάλης ημέρας κινητοποιήσεων στη Γαλλία. Η κοινωνική δυσαρέσκεια για την ακρίβεια και την κατάσταση των δημόσιων υπηρεσιών βγήκε στους δρόμους το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, με τις διαδηλώσεις να εξελίσσονται σε αρκετές πόλεις σε βίαιες αντιπαραθέσεις μεταξύ αστυνομικών δυνάμεων και ομάδων διαδηλωτών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που μετέδωσαν το Reuters και το Associated Press, οι συλλήψεις είχαν φτάσει τις 272 σε εθνικό επίπεδο μέχρι τα μέσα του απογεύματος. Στο Παρίσι, η αστυνομία έκανε επανειλημμένη χρήση δακρυγόνων για να διαλύσει ομάδες διαδηλωτών, ενώ αναφέρθηκαν πυρπολήσεις οχημάτων, σπασμένες βιτρίνες και λεηλασίες. Αντίστοιχες εικόνες έντασης καταγράφηκαν στη Μασσαλία, στη Λιόν, στην Τουλούζη και σε άλλες γαλλικές πόλεις.

Η κινητοποίηση είχε προγραμματιστεί ως πανεθνική ημέρα διαμαρτυρίας κατά της ακρίβειας και της υποβάθμισης των δημόσιων υπηρεσιών, με τη συμμετοχή μαθητών, φοιτητών, συνδικάτων και πολιτικών οργανώσεων. Ωστόσο, οι συγκρούσεις σε διαφορετικά σημεία της χώρας έφεραν στο προσκήνιο και το ζήτημα της δημόσιας τάξης, προκαλώντας έντονη πολιτική αντιπαράθεση.

Από το Παρίσι στη Μασσαλία: Δακρυγόνα, φωτιές και επιθέσεις σε δημόσιους χώρους

Στην πλατεία Δημοκρατίας του Παρισιού, όπου είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει μεγάλη πορεία, σημειώθηκαν επεισόδια πριν ακόμη αναπτυχθεί πλήρως η κινητοποίηση. Σύμφωνα με ανταποκρίσεις του Γαλλικού Πρακτορείου, αρκετές εκατοντάδες διαδηλωτές, πολλοί από τους οποίους φορούσαν μαύρα ρούχα και μάσκες, βρέθηκαν αντιμέτωποι με τις αστυνομικές δυνάμεις. Ορισμένοι πέταξαν πυροτεχνήματα, ενώ η αστυνομία χρησιμοποίησε δακρυγόνα.

Στη Μασσαλία, οι εντάσεις ήταν επίσης σοβαρές. Διαδηλωτές εκτόξευσαν αντικείμενα και επιτέθηκαν σε αστυνομικό τμήμα, ενώ ομάδα εισήλθε στο δημαρχείο της πόλης, προκαλώντας φθορές. Ο δήμαρχος Μπενουά Παγιάν ζήτησε εξηγήσεις για τον τρόπο με τον οποίο οργανώθηκε η αστυνόμευση, θέτοντας ερωτήματα για την παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων και την εξέλιξη των επεισοδίων.

Στη Λιόν, οι αστυνομικές δυνάμεις διέλυσαν συγκεντρώσεις νέων με χρήση δακρυγόνων, ενώ καταγράφηκαν φθορές σε δημόσιους χώρους. Ο δήμαρχος της πόλης, Γκρεγκορί Ντουσέ, καταδίκασε τις καταστροφές και χαρακτήρισε απαράδεκτες τις εικόνες βίας, επισημαίνοντας ότι τα δημόσια κτίρια αποτελούν κοινή περιουσία των πολιτών.

Διαδηλωτής έχασε το χέρι του στο Σεντ Ετιέν, στη κεντρική Γαλλία, από χειροβομβίδα που εκτόξευσαν οι δυνάμεις της τάξης όπως αναφέρει το AFP. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο διαδηλωτής φέρεται να σήκωσε με το χέρι τη χειροβομβίδα, ο τύπος της οποίας δεν ήταν γνωστός.

Επεισόδια και παρεμβάσεις της αστυνομίας αναφέρθηκαν επίσης στην Τουλούζη και σε άλλες πόλεις, καθώς ομάδες διαδηλωτών επιχείρησαν να στήσουν μπλόκα σε δρόμους και κομβικά σημεία.

Η οργή για την ακρίβεια και οι αναφορές στα «Κίτρινα Γιλέκα»

Πίσω από τις κινητοποιήσεις βρίσκεται ένα ευρύτερο κύμα δυσαρέσκειας. Το αυξημένο κόστος ζωής, οι πιέσεις στα νοικοκυριά και η κατάσταση στην εκπαίδευση και στις δημόσιες υπηρεσίες έχουν ενισχύσει την ένταση, ιδιαίτερα μεταξύ των νεότερων γενεών.

Οι μαθητικές κινητοποιήσεις των τελευταίων εβδομάδων, με αιτήματα για καλύτερες συνθήκες στα σχολεία και περισσότερους πόρους στην εκπαίδευση, συνδέθηκαν με τις ευρύτερες διαμαρτυρίες κατά της ακρίβειας. Στους δρόμους βρέθηκαν διαφορετικές κοινωνικές ομάδες, μεταξύ των οποίων συνδικαλιστές και υποστηρικτές της αναβίωσης του κινήματος των «Κίτρινων Γιλέκων», που είχε συγκλονίσει τη Γαλλία το 2018 και το 2019.

Η Γενική Συνομοσπονδία Εργασίας (CGT) υποστήριξε ότι η συμμετοχή στις κινητοποιήσεις έφτασε τις 500.000 σε ολόκληρη τη χώρα. Πρόκειται για εκτίμηση του συνδικάτου, ενώ οι αριθμοί που ανακοινώνουν οι αρχές για επιμέρους συγκεντρώσεις διαφέρουν.

Η επανεμφάνιση συμβόλων και συνθημάτων που συνδέθηκαν με τα «Κίτρινα Γιλέκα» προσδίδει στις σημερινές διαμαρτυρίες έναν ιδιαίτερο πολιτικό συμβολισμό. Δεν σημαίνει, ωστόσο, ότι όλες οι ομάδες που συμμετέχουν έχουν κοινή ηγεσία ή ταυτόσημα αιτήματα.

Μακρόν: Έκκληση για ηρεμία πριν από τις διαδηλώσεις

Ο Εμανουέλ Μακρόν είχε καλέσει σε ηρεμία πριν από τις κινητοποιήσεις, ζητώντας σεβασμό προς τους ανθρώπους και τις περιουσίες. Η παρέμβασή του έγινε την Παρασκευή, παραμονή των διαδηλώσεων, και όχι μετά την εκδήλωση των σημερινών επεισοδίων.

Η κυβέρνηση βρέθηκε στη συνέχεια αντιμέτωπη με την πρόκληση της διαχείρισης μιας κινητοποίησης που συνδύασε μαζικές ειρηνικές συγκεντρώσεις με σοβαρά περιστατικά βίας. Το υπουργείο Εσωτερικών έκανε λόγο για βίαιες ενέργειες και στοχοποίηση αστυνομικών και δημόσιων χώρων, αποδίδοντας μέρος των επεισοδίων σε ομάδες της άκρας Αριστεράς.

Η πολιτική αντιπαράθεση, ωστόσο, δεν περιορίστηκε στην καταδίκη των καταστροφών. Στο επίκεντρο βρέθηκε και ο τρόπος με τον οποίο οι δυνάμεις ασφαλείας αντιμετώπισαν τις συγκεντρώσεις.

Η Δεξιά καταγγέλλει τη βία, η Αριστερά αμφισβητεί την αστυνομική τακτική

Ο πρώην υπουργός Εσωτερικών και στέλεχος της Δεξιάς Μπρουνό Ρεταγιό καταδίκασε τις επιθέσεις, κάνοντας λόγο για ακραία βία με στόχο τον τραυματισμό ή ακόμη και τη θανάτωση αστυνομικών και χωροφυλάκων.

Από την άλλη πλευρά, η επικεφαλής των Οικολόγων, Μαρίν Τοντελιέ, άσκησε κριτική στην κυβερνητική προσέγγιση για την τήρηση της δημόσιας τάξης. Υποστήριξε ότι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι διαδηλώσεις μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τόσο τους πολίτες όσο και τους αστυνομικούς, ζητώντας αλλαγή της σχετικής πολιτικής.

Παράλληλα, οι αντιδράσεις των δημάρχων της Λιόν και της Μασσαλίας ανέδειξαν διαφορετικές πτυχές της κρίσης: την καταδίκη των καταστροφών, αλλά και τα ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα της αστυνόμευσης και τις ευθύνες για όσα συνέβησαν.

Στο μεταξύ, συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν ήδη καλέσει εργαζομένους του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα σε νέα ημέρα διαδηλώσεων και απεργίας στις 5 Νοεμβρίου.