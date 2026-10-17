Ισραηλινοί έποικοι επιτέθηκαν σήμερα σε μια συνοδεία Ευρωπαίων διπλωματών που πραγματοποιούσαν επίσκεψη στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ξυλοκοπώντας έναν Γάλλο δήμαρχο, δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας μάρτυρας και δύο διπλωματικές πηγές.
Σε βίντεο που είδε το Γαλλικό Πρακτορείο, ο Μπερνάρ Μποντό, ο κομμουνιστής δήμαρχος της πόλης Ουλνουά-Εμερί, φαίνεται σωριασμένος στο έδαφος μπροστά σε ένα αυτοκίνητο.
Τα τραύματά του δεν είναι απειλητικά για τη ζωή του, τόνισε ένας διπλωμάτης.
🚨BREAKING: A diplomatic delegation comprising representatives from France, Belgium, and Poland came under attack by Israeli settlers while attending the olive harvest in the Palestinian village of Taybeh, in the occupied West Bank. Footage appears to show Bernard Baudoux, mayor of Aulnoye-Aymeries in northern France, on the ground following the assault. Masked Israeli settlers also smashed the windows of a Belgian consular vehicle and demanded identification documents.— Kegham Balian (@kbalian90) October 17, 2026