Αντιδράσεις προκάλεσε η παρουσία του Εμανουέλ Μακρόν και της Μπριζίτ Μακρόν σε συναυλία της Σελίν Ντιόν εν μέσω διαδηλώσεων στη Γαλλία.

Η Γαλλία βρίσκεται σε κλοιό κινητοποιήσεων, με εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλωτές να κατεβαίνουν στους δρόμους των μεγάλων πόλεων.

Την ίδια στιγμή, έντονες αντιδράσεις προκαλεί η εικόνα του Εμανουέλ Μακρόν να παρακολουθεί συναυλία της Σελίν Ντιόν μόλις λίγες ώρες πριν από την κλιμάκωση της έντασης.

Ο Μακρόν μίλησε για διχασμό στην Ε.Ε. για το μεταναστευτικό: «Πολύ κακή συζήτηση».

Στη συναυλία την ώρα της έντασης

Ο Γάλλος πρόεδρος βρέθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην Plenitude Arena του Παρισιού μαζί με τη σύζυγό του, Μπριζίτ.

Το προεδρικό ζεύγος εθεάθη να χορεύει και να απολαμβάνει το πρόγραμμα, ενώ στο τέλος της εκδήλωσης ο Μακρόν χαιρέτησε θεατές που του φώναζαν από τις θέσεις τους, κάτω από το θεωρείο.

Emmanuel Macron et Brigitte Macron assistent à l’avant-dernier concert parisien de Céline Dion à la Plénitude Arena. https://t.co/8qeQvh8CfF — Paris Match (@ParisMatch) October 16, 2026

Οι εικόνες πυροδότησαν κύμα αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αρκετοί χρήστες στάθηκαν στην αντίθεση ανάμεσα στη χαλαρή παρουσία του προέδρου στη συναυλία και στο κλίμα κοινωνικής έντασης που επικρατεί στη χώρα, καθώς ήταν ήδη γνωστό ότι αναμένονταν εκτεταμένες διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη Γαλλία.