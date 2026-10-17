Εκατοντάδες άτομα, στην πλειονότητά τους νέοι, διαδήλωσαν σήμερα στις Βρυξέλλες, με διαδηλωτές να συγκρούονται με την αστυνομία, σε ταραχές που εν μέρει πυροδοτήθηκαν από τις διαδηλώσεις στη γειτονική Γαλλία.

Βελγικά φοιτητικά κινήματα τονίζουν ότι διαμαρτύρονται για το αυξανόμενο κόστος της εκπαίδευσης, καθώς και για μεταρρυθμίσεις που, όπως φοβούνται, θα καταστήσουν την τριτοβάθμια εκπαίδευση λιγότερο προσβάσιμη.

Διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο κέντρο των Βρυξελλών, με πολλούς να φορούν μάσκες και να φωνάζουν αντιφασιστικά συνθήματα. Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και κανονιών νερού, ενώ διαδηλωτές ανέτρεψαν ένα αυτοκίνητο, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα του Reuters.

Oproep aan alle media: Kunnen we vanaf nu eindelijk eens ophouden met te spreken over scholieren- of studentenprotesten? Of het nu in Brussel, Luik, Parijs, Lyon, Bordeaux, Marseille, e.a. steden is. Dit is terreur. Bekijk goed de beelden. 🧵 (1) https://t.co/dhJ8BRfEka — Luk De Wilde (@lukdewilde) October 17, 2026

Ο Βέλγος υπουργός Εσωτερικών Μπερνάρ Κεντέν δήλωσε σε ανάρτησή του στο X ότι «αυτό που εκτυλίσσεται στις Βρυξέλλες δεν αποτελεί πλέον μια απλή διαμαρτυρία» και ότι «θα χρησιμοποιηθούν όλα τα απαραίτητα μέσα για την αποκατάσταση της τάξης απέναντι στους ταραχοποιούς».

BREAKING: JUST IN 🔴 🇫🇷🇧🇪 Dozens arrested in Paris, France, and other major cities as the country braces for another wave of education protests. Riots erupted in Brussels, Belgium, as police deployed water cannons.‼️ https://t.co/KrJlp6idkv — Defensive Century (@Def_Century) October 17, 2026

Μια διαδήλωση πραγματοποιήθηκε επίσης στην πόλη Λιέγη, όπου νωρίτερα αυτόν τον μήνα φοιτητές είχαν διαδηλώσει σχετικά με το γαλλόφωνο εκπαιδευτικό σύστημα, καταγγέλλοντας το αυξανόμενο κόστος της εκπαίδευσης και τις δυσκολίες πρόσβασης σε εκπαιδευτικό υλικό.