Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε σήμερα ότι η Τεχεράνη υποστηρίζει μια «πολιτική διαδικασία» στη σύγκρουση μεταξύ των Χούθι της Υεμένης και της Σαουδικής Αραβίας.

«Υποστηρίζουμε την κυριαρχία, την ανεξαρτησία, την ενότητα και την εδαφική ακεραιότητα της Υεμένης, καθώς και εκείνες της Σαουδικής Αραβίας. Υποστηρίζουμε μια συμπεριληπτική και ολοκληρωμένη πολιτική διαδικασία, η οποία είναι ο μόνος ρεαλιστικός και βιώσιμος τρόπος για την επίλυση του ζητήματος», δήλωσε ο Ιρανός ΥΠΕΞ σε ομιλία του στη Βαγδάτη ενώπιον του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας (OIC).

Ο Αραγτσί προσέφερε εκ νέου τη μεσολάβηση της Τεχεράνης για να φέρει τη Σαουδική Αραβία και το υεμενίτικο κίνημα πιο κοντά, ενώ ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν Σαΐντ Χατιμπζαντέχ είχε προηγουμένως δηλώσει ότι το Ριάντ δεν είχε ακόμη απαντήσει σε αυτή την ιρανική πρόταση.

Το Ριάντ κατηγόρησε την Ισλαμική Δημοκρατία την Πέμπτη ότι «ενθαρρύνει» την «εντατικοποίηση» των στρατιωτικών επιχειρήσεων των Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας. Χθες Παρασκευή, το Ιράν αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στις επιθέσεις των σιιτών μαχητών εναντίον του σουνιτικού βασιλείου.

Σε πολυάριθμες περιπτώσεις, η Τεχεράνη έχει αρνηθεί ότι βρίσκεται πίσω από τις αποφάσεις των Χούθι ή ότι παρεμβαίνει σε αυτές, υποστηρίζοντας ότι το κίνημα της Υεμένης ενεργεί με βάση τα δικά του συμφέροντα.

«Είτε θα οικοδομήσουμε μαζί την ασφάλειά μας, είτε θα υποφέρουμε μαζί από την ανασφάλεια», τόνισε σήμερα ο Αραγτσί, προσθέτοντας ότι η χώρα του είναι πρόθυμη «να συνεργαστεί με όλους τους αδελφούς και γείτονές της για να επιτύχει την πρώτη επιλογή».