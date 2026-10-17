Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε από γειτονικές χώρες – την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία και την Ουγγαρία – να επιτρέψουν τη διέλευση ουκρανικών φορτίων σιτηρών, λόγω του αποκλεισμού στη Μαύρη Θάλασσα, δήλωσε σήμερα ο Ούγγρος πρωθυπουργός Πέτερ Μάγιαρ.

Ο Μάγιαρ, ο οποίος συμφώνησε με τον Ζελένσκι σε συνομιλίες που είχαν χθες Παρασκευή για την επανέναρξη των σχέσεων των δύο χωρών, δήλωσε ότι δεν θα είχε καμία αντίρρηση για αυτή την κίνηση, υπό την προϋπόθεση ότι τα ουκρανικά φορτία σιτηρών θα διέρχονταν απλώς από την Ουγγαρία με προορισμό άλλες χώρες, μετέδωσε το ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο RTL.

Η Ουκρανία συγκαταλέγεται στους κορυφαίους παραγωγούς σιταριού, καλαμποκιού και ηλίανθου παγκοσμίως, ενώ περίπου το 90% των εξαγωγών αυτών των προϊόντων πραγματοποιείται μέσω της Μαύρης Θάλασσας, όπου μια ρωσική εκστρατεία επιθέσεων έχει σχεδόν σταματήσει τις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων από τα ουκρανικά λιμάνια.

Η διέλευση των σιτηρών θα μπορούσε να βασιστεί σε μια λύση που είχε προταθεί λίγο μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, ανέφερε ο Μάγιαρ.

«(Ο Ζελένσκι) ζήτησε από την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία, την Ουγγαρία και όλες τις γειτονικές χώρες να επιτρέψουν τη διέλευση, όπως είχαν πράξει πριν από τρία ή τέσσερα χρόνια, κατά την έναρξη του πολέμου», δήλωσε ο Ούγγρος πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο RTL.

Ο Μάγιαρ έχει υιοθετήσει μια λιγότερο συγκρουσιακή στάση απέναντι στο Κίεβο σε σύγκριση με τον προκάτοχό του, Βίκτορ Όρμπαν. Ωστόσο, ο νυν πρωθυπουργός έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι η Ουγγαρία δεν πρόκειται να αποστείλει όπλα στην Ουκρανία, ενώ έχει ζητήσει να σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά τα δικαιώματα της ουγγρικής εθνικής μειονότητας στην Ουκρανία.

Ο Μάγιαρ διαβεβαίωσε επίσης τον Ζελένσκι για την πλήρη αλληλεγγύη του απέναντι στην «απάνθρωπη ρωσική επίθεση» κατά της Ουκρανίας.

«Μου ανέφερε, κατά τη διάρκεια της κατ’ ιδίαν συνάντησής μας, ότι θα τους βοηθούσε πολύ αν μπορούσαν να μεταφέρουν καλαμπόκι στη Δυτική Ευρώπη μέσω σιδηροδρομικών συρμών με σφραγισμένα βαγόνια», είπε ο Ούγγρος πρωθυπουργός.

«Απάντησα ότι, εφόσον πρόκειται απλώς για διέλευση από τη χώρα, δεν θα υπήρχε κανένα εμπόδιο».

Στα τέλη Αυγούστου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβλεψε ότι η συγκομιδή καλαμποκιού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία είναι συνήθως η δεύτερη μεγαλύτερη στη συγκομιδή σιτηρών, θα ανέλθει φέτος σε 50,1 εκατομμύρια τόνους, το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο δεκαετιών και περίπου κατά ένα πέμπτο χαμηλότερο από τον μέσο όρο των τριών τελευταίων ετών.

Αγρότες στη Γαλλία και την Ουγγαρία επλήγησαν ιδιαίτερα σκληρά, καθώς οι συνθήκες καύσωνα και λειψυδρίας, που έφτασαν σε επίπεδα-ρεκόρ, αποδεκάτισαν φυτείες καλαμποκιού.