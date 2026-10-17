Εξιτήριο από το νοσοκομείο Τζεμέλι της Ρώμης έλαβε ο Πάπας Λέων ΙΔ΄, μόλις τέσσερις ημέρες μετά την εισαγωγή του για χειρουργική επέμβαση στον δεξιό πνεύμονα.

Ο Ποντίφικας αποχώρησε πεζός από το νοσοκομείο, συνοδευόμενος από τους θεράποντες ιατρούς του, ενώ πλήθος πιστών είχε συγκεντρωθεί στο σημείο για να τον χαιρετήσει.

Πριν επιβιβαστεί στο αυτοκίνητο που θα τον μετέφερε στο Βατικανό, ο Πάπας ανταπέδωσε τους χαιρετισμούς και στάθηκε για λίγη ώρα, προκειμένου να συνομιλήσει με ορισμένους από τους συγκεντρωμένους.

Η επιστροφή του Πάπα στο Βατικανό

Μετά την αναχώρησή του από το νοσοκομείο, η αυτοκινητοπομπή που τον συνόδευε κατευθύνθηκε προς το Βατικανό. Φτάνοντας στην περιοχή του Αγίου Πέτρου, ο Πάπας πέρασε από την πύλη Περούτζινο και επέστρεψε στο διαμέρισμά του στο Αποστολικό Παλάτι, από όπου είχε αναχωρήσει την Τρίτη για να νοσηλευτεί στην κλινική Τζεμέλι.

Πηγές του Βατικανού επιβεβαίωσαν ότι ο Ποντίφικας αναμένεται να ευλογήσει την Κυριακή το πλήθος που θα συγκεντρωθεί, όπως κάθε εβδομάδα, στην πλατεία του Αγίου Πέτρου.

Τι έδειξαν οι τελευταίες εξετάσεις για την υγεία του

Η απόφαση για το εξιτήριο ελήφθη έπειτα από αξιολόγηση της μετεγχειρητικής πορείας του Πάπα και των αποτελεσμάτων των τελευταίων εξετάσεών του.

Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν που δημοσιοποίησε το Βατικανό, οι εξετάσεις αίματος και ο ακτινολογικός έλεγχος του θώρακα, που πραγματοποιήθηκαν το πρωί, έδειξαν ότι η κατάσταση της υγείας του επέτρεπε την αποχώρησή του από το νοσοκομείο.

«Λαμβάνοντας υπόψη τις εξετάσεις αίματος, τον ακτινολογικό έλεγχο του θώρακα που πραγματοποιήθηκαν σήμερα το πρωί και τη συνολική αξιολόγηση της κλινικής εικόνας, ο Άγιος Πατέρας κρίθηκε κατάλληλος για να λάβει εξιτήριο», ανέφερε χαρακτηριστικά το ανακοινωθέν.

Το μήνυμα του Σέρτζιο Ματαρέλα για την ανάρρωση του Πάπα

Ευχές για την αποκατάσταση της υγείας του Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ απέστειλε ο πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα, μετά την ανακοίνωση της εξόδου του από το νοσοκομείο.

Ο Ιταλός πρόεδρος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επιστροφή του Ποντίφικα στο Βατικανό και του ευχήθηκε να ολοκληρώσει ομαλά την περίοδο της ανάρρωσής του.

«Εκ μέρους ολόκληρης της Ιταλίας και προσωπικά, σας απευθύνω τις θερμότερες ευχές μου για μια ήρεμη περίοδο ανάρρωσης και για την ταχεία και πλήρη αποκατάσταση της υγείας σας», ανέφερε στο μήνυμά του.