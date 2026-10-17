Σε οριακό σημείο βρίσκονται οι σχέσεις του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με την τελευταία αντιπαράθεση των δύο προέδρων να προκαλεί σοβαρές ανησυχίες για το μέλλον της αμερικανικής υποστήριξης προς την Ουκρανία. Όπως αναφέρει σε ανάλυσή της η The New York Times, η νέα κρίση απειλεί να στερήσει από το Κίεβο κρίσιμες στρατιωτικές δυνατότητες για την αντιμετώπιση της ρωσικής εισβολής.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει κρύψει την απαξίωσή του για τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ούτε τη συμπάθεια που δείχνει προς τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν. Ωστόσο, ο Ζελένσκι κατάφερνε μέχρι σήμερα να διατηρεί σε κάποιο βαθμό την αμερικανική στήριξη απέναντι στη Ρωσία, συμμετέχοντας στις άκαρπες ειρηνευτικές συνομιλίες υπό την αιγίδα των ΗΠΑ και εκφράζοντας επανειλημμένα την ευγνωμοσύνη του προς τον Τραμπ.

Η εβδομάδα που έφερε τη ρήξη

Σύμφωνα με την ανάλυση των New York Times, η κρίση κλιμακώθηκε μέσα σε λίγες ημέρες. Ο Τραμπ απέδωσε την αύξηση των τιμών του ντίζελ στον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ προχώρησε προσωρινά σε χαλάρωση των κυρώσεων στις πωλήσεις ρωσικού καυσίμου, επιχειρώντας να συγκρατήσει τις τιμές.

Στη συνέχεια, ανακοίνωσε μονομερώς μια «ενεργειακή εκεχειρία», η οποία, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ενδέχεται να ευνοεί περισσότερο τη Μόσχα παρά το Κίεβο. Παράλληλα, ζήτησε να εκλεγεί νέος πρόεδρος στην Ουκρανία, εντείνοντας την πολιτική αντιπαράθεση.

Ο Ζελένσκι αντέδρασε έντονα, δηλώνοντας ότι αισθάνεται προδομένος από τη στάση της Ουάσιγκτον. Ξεκαθάρισε επίσης ότι η Ουκρανία θα συνεχίσει τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων, αμφισβητώντας στην πράξη την πρωτοβουλία του Τραμπ. Όταν ρωτήθηκε από τον δημοσιογράφο Πιρς Μόργκαν εάν θεωρεί ότι η χώρα του χάνει την αμερικανική υποστήριξη, απάντησε απλά: «Ναι».

Δείτε το σημείο της συνέντευξης στον Βρετανό δημοσιογράφο όπου ο Ζεςλένσκι δηλώνει προδομένος από τον Αμερικανό πρόεδρο.

BREAKING: President Zelensky tells Piers Morgan he feels ‘betrayed’ over Trump announcing an energy ceasefire and diesel deal with Putin. ‘This is not the right side of history.’ Full exclusive interview dropping soon 👇 📺 https://t.co/1nTb79BH8D @piersmorgan | @ZelenskyyUa https://t.co/LIBcd679x9 — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) October 14, 2026

Το Starshield και ο φόβος για τη στρατιωτική βοήθεια

Ένα ακόμη ανησυχητικό στοιχείο ήταν οι περιορισμοί που ανέφεραν οι ουκρανικές δυνάμεις στη χρήση του Starshield, της στρατιωτικής εκδοχής του δορυφορικού συστήματος Starlink, το οποίο διαχειρίζεται η SpaceX του Έλον Μασκ. Το δίκτυο είναι κρίσιμο για τις επικοινωνίες και τον συντονισμό των επιχειρήσεων στο μέτωπο.

Όπως επισημαίνουν οι New York Times, οι δυσλειτουργίες επηρέασαν, σύμφωνα με Ουκρανούς στρατιώτες, την εκτόξευση μη επανδρωμένων αεροσκαφών και άλλες στρατιωτικές δραστηριότητες. Η εξέλιξη προκάλεσε ανησυχία στην Ουάσιγκτον, με διακομματική ομάδα Αμερικανών γερουσιαστών να ζητά έρευνα.

Το χειρότερο σενάριο για το Κίεβο θα ήταν η αναστολή της αμερικανικής στρατιωτικής και πληροφοριακής υποστήριξης. Η Ουκρανία εξακολουθεί να εξαρτάται από αμερικανικές πληροφορίες έγκαιρης προειδοποίησης, ανταλλακτικά για μαχητικά F-16 και αναχαιτιστικούς πυραύλους Patriot, οι οποίοι είναι κρίσιμοι για την αντιμετώπιση ρωσικών βαλλιστικών επιθέσεων.

Η απώλεια αυτών των δυνατοτήτων θα μπορούσε να αποδυναμώσει την άμυνα της χώρας και να αφήσει τις πόλεις της περισσότερο εκτεθειμένες σε πυραυλικά πλήγματα και επιθέσεις με drones.

Η Ευρώπη δεν μπορεί να καλύψει πλήρως το κενό

Η Ουκρανία έχει ενισχύσει σημαντικά την εγχώρια αμυντική της παραγωγή, μειώνοντας σε ορισμένους τομείς την εξάρτησή της από τις ΗΠΑ. Ωστόσο, η αντικατάσταση των αμερικανικών πληροφοριών και των κρίσιμων συστημάτων αεράμυνας παραμένει δύσκολη.

Ο πρώην αξιωματούχος του γερμανικού υπουργείου Άμυνας Νίκο Λάνγκε εκτιμά ότι η Ουκρανία δεν θα ηττηθεί αυτομάτως χωρίς αμερικανική βοήθεια, επισημαίνει όμως ότι ορισμένες δυνατότητες της Ουάσιγκτον δεν μπορούν να αντικατασταθούν εύκολα από ευρωπαϊκές χώρες.

Την ίδια ώρα, Ουκρανοί αξιωματούχοι εξέφρασαν ανησυχία για την απουσία έγκαιρων προειδοποιήσεων πριν από δύο κύματα πυραυλικών επιθέσεων στο Κίεβο. Δεν έχει διευκρινιστεί εάν το περιστατικό συνδέεται με αλλαγή στην αμερικανική υποστήριξη.

«Χάνουν όλοι, κερδίζει η Ρωσία»

Ο πρώην διπλωμάτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μπαλάζ Γιαραμπίκ περιγράφει την αντιπαράθεση ως μια κατάσταση χωρίς νικητές, που πλήττει τον Τραμπ, τον Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους συμμάχους της Ουκρανίας.

Όπως προειδοποιούν οι αναλυτές που επικαλούνται οι New York Times, μια παρατεταμένη ρήξη θα μπορούσε να ωφελήσει τη Μόσχα, αποδυναμώνοντας τη συνεργασία μεταξύ Ουκρανίας και Δύσης. Παράλληλα, η διακοπή της αμερικανικής βοήθειας θα μπορούσε να έχει σημαντικό πολιτικό κόστος για τον Τραμπ, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ.

Οι επόμενες εβδομάδες αναμένεται να δείξουν εάν η αντιπαράθεση θα παραμείνει σε επίπεδο δηλώσεων ή εάν θα οδηγήσει σε συγκεκριμένες αποφάσεις για τη στρατιωτική υποστήριξη προς το Κίεβο.

Το βασικό διακύβευμα δεν αφορά πλέον μόνο τη σχέση των δύο ηγετών, αλλά και την ικανότητα της Ουκρανίας να προστατεύσει τις πόλεις της και να συνεχίσει να αντιμετωπίζει τη ρωσική στρατιωτική πίεση.