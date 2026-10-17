Με «καζάνι που βράζει» μοιάζει η Γαλλία. Ένταση σημειώθηκε μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας σήμερα το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία Πλας ντε λα Ρεπουμπλίκ του Παρισιού, από όπου είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει μεγάλη πορεία διαδήλωσης περίπου στις 14:00 τοπική ώρα, (15:00 ώρα Ελλάδας) σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου.

Οι Γάλλοι βγήκαν σήμερα στους δρόμους σε μια πανεθνική κινητοποίηση κατά της ακρίβειας και του ξεφτίσματος ενός μοντέλου που αποσκοπούσε στην παροχή ενός βασικού επιπέδου ευκαιριών και κοινωνικής ασφάλειας.

Η αστυνομία έκανε επανειλημμένη χρήση δακρυγόνων εναντίον πολλών εκατοντάδων διαδηλωτών, οι περισσότεροι από τους οποίους φορούσαν μάσκες και ήταν ντυμένοι στα μαύρα, ενώ κάποιοι από αυτούς έριχναν πυροτεχνήματα, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Συγκρούσεις σημειώθηκαν επίσης στη Μασσαλία, με τους διαδηλωτές να εκτοξεύουν αντικείμενα και την αστυνομία να απαντά με τη χρήση δακρυγόνων.

Σήμερα η χώρα βιώνει πανεθνικές διαδηλώσεις με τη συμμετοχή πολλών κοινωνικών ομάδων.

Δεκάδες συλλήψεις έγιναν το πρωί στο Παρίσι, καθώς οι εντάσεις αυξάνονταν στην πρωτεύουσα και σε άλλες γαλλικές πόλεις.

140 διαδηλώσεις στις οποίες συμμετείχαν 32.800 άτομα σε περιφέρειες και 166 συλλήψεις

«Μέχρι το μεσημέρι, οι αρχές είχαν καταγράψει 140 διαδηλώσεις στις οποίες συμμετείχαν 32.800 άτομα σε περιφέρειες και 166 συλλήψεις σε εθνικό επίπεδο», σύμφωνα με πηγές κοντά στον υπουργό Εσωτερικών Λοράν Νουνιές.

Αλλού, αναφέρθηκαν επίσης περιστατικά. Ένα κτίριο πανεπιστημιακής σχολής στη Ρουέν της Νορμανδίας υπέστη ζημιές νωρίς σήμερα από φωτιά που πιθανότατα οφείλεται σε «εμπρησμό», σύμφωνα με πηγή κοντά στην έρευνα.

Στη Μασσαλία, ένα τοπικό αστυνομικό τμήμα έγινε στόχος διαδηλωτών. Στη Λυών, η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων για να διαλύσει σχεδόν 300 άτομα που συγκεντρώθηκαν μπροστά σε ένα πανεπιστήμιο, ανέφερε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Στην πόλη, δεκάδες διαδηλωτές έκαναν έφοδο στο λόμπι του δημαρχείου, στο Παλιό Λιμάνι, σπάζοντας πρώτα την είσοδο και φωνάζοντας «Επανάσταση! Καταλαμβάνουμε τη Βαστίλη!». Οι διαδηλωτές παρέμειναν για λίγη ώρα στον χώρο, προτού απομακρυνθούν από τις αστυνομικές δυνάμεις.

🔴⚠️ URGENT La situation est chaotique au centre-ville de Marseille. #17octobre https://t.co/7BWDYDMIUM — confrontation française (@confrontfr) October 17, 2026

Στη Λυών, αστυνομικοί χρησιμοποίησαν δακρυγόνα για να διαλύσουν περίπου 300 άτομα που είχαν συγκεντρωθεί μπροστά σε πανεπιστήμιο, σύμφωνα με το AFP.

🔴 🇫🇷 FRANCE URGENT Gros débordements à la Guillotière (Lyon). Tirs de mortiers, jets de projectiles, affrontements violents. Situation chaotique. À suivre. #Lyon #Guillotière #17Octobre https://t.co/HFboyrvuxJ — Geocrises FR (@geocrises) October 17, 2026

Παράλληλα, περίπου 40 άτομα επιχείρησαν να διακόψουν την κυκλοφορία σε γέφυρα της πόλης, ενώ άλλοι διαδηλωτές προσπάθησαν να συγκεντρωθούν κοντά σε διυλιστήριο, σύμφωνα με τη νομαρχία.

Ωστόσο, δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου παρατήρησαν λίγα μπλόκα από όσα είχαν προαναγγείλει ότι θα στήσουν διαδηλωτές.

Στην Τουλούζη, οι αρχές επιβολής του νόμου παρενέβησαν για να αποτρέψουν μπλόκα τρένων και ενός κυκλικού κόμβου.