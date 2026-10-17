Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν τον έλεγχο οκτώ ακόμη ουκρανικών οικισμών, συμπεριλαμβανομένης της πόλης Ντροπρόπιλια στην ανατολική επαρχία Ντονέτσκ, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Το γενικό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας διέψευσε τον ισχυρισμό αυτό της Μόσχας, λέγοντας ότι οι ουκρανικές δυνάμεις διατηρούν ακόμη τον έλεγχο της Ντροπρόπιλια, χαρακτηρίζοντας ψευδή τον ρωσικό ισχυρισμό.

Η πόλη αυτή, που βρίσκεται νοτιοδυτικά των κομβικής σημασίας πόλεων Σλοβιάνσκ, δέχεται το τελευταίο διάστημα συνεχείς ρωσικές επιθέσεις.

Ο εκπρόσωπος του γενικού επιτελείου Αντρίι Κοβαλιόφ δήλωσε παράλληλα ότι το Κίεβο απορρίπτει επίσης τον ισχυρισμό της Μόσχας πως οι ρωσικές δυνάμεις έχουν καταλάβει περισσότερα από 1.800 τετραγωνικά χιλιόμετρα ουκρανικού εδάφους και 92 οικισμούς από την 1η Σεπτεμβρίου.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε επίσης ότι, κατά το τελευταίο 24ωρο, έπληξε εγκαταστάσεις αποθήκευσης ουκρανικών drones, καθώς και υποδομές μεταφορών που χρησιμοποιούνται από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.