Διαδηλώσεις και διάσπαρτες δράσεις ξεκίνησαν από το πρωί σε όλη τη Γαλλία, σε μια μέρα που προβλέπεται να εξελιχθεί σε μια μεγάλη πανεθνική κινητοποίηση κατά της ακρίβειας και του ξεφτίσματος ενός μοντέλου που αποσκοπούσε στην παροχή ενός βασικού επιπέδου ευκαιριών και κοινωνικής ασφάλειας.

Μαθητές λυκείου, αγρότες, ακτιβιστές για το κλίμα και «Κίτρινα Γιλέκα» ένωσαν τις δυνάμεις τους και την «οργή» τους σε ένα πολύπλευρο κίνημα, με τις Αρχές να φοβούνται ότι οι διαδηλώσεις μπορεί να οδηγήσουν σε βίαια επεισόδια έξι μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές.

Μνήμες του μεγάλου κοινωνικού κινήματος των «Κίτρινων Γιλέκων» που σάρωσε τη Γαλλία το 2018 και το 2019, διαδηλώνοντας κατά των αυξήσεων σε φόρους καυσίμων, είναι φρέσκιες. Εικόνες βίας στο περιθώριο των διαδηλώσεων, ιδιαίτερα στα Ηλύσια Πεδία, έκαναν τον γύρο του κόσμου.

Το κάλεσμα για αναβίωση αυτού του κινήματος, που σηματοδότησε την πρώτη προεδρική θητεία του Εμανουέλ Μακρόν, να κατεβεί ξανά στους δρόμους, για αποκλεισμό κυκλικών κόμβων και στρατηγικών τοποθεσιών για να διαμαρτυρηθούν για το «υψηλό κόστος ζωής», αντηχούσε στις διαδηλώσεις μαθητών και φοιτητών που από τα μέσα Σεπτεμβρίου διαδηλώνουν απαιτώντας καλύτερες συνθήκες σπουδών.

Στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης, υπερχρεωμένη και υπό στενό έλεγχο από τις χρηματαγορές, αυτή η πιθανή «σύγκλιση αγώνων» συμβαίνει σε ένα φόντο υψηλών κοινωνικών εντάσεων, που τροφοδοτούνται από την άνοδο των τιμών των καυσίμων και τη μείωση της αγοραστικής δύναμης.

Η κλίμακα των διαδηλώσεων για το υπόλοιπο της ημέρας παραμένει δύσκολο να προβλεφθεί, πρώτη ημέρα των σχολικών διακοπών και καθώς συνδικάτα έχουν καλέσει εργαζομένους του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα σε διαδήλωση και απεργία στις 5 Νοεμβρίου.

Το πρωί, πολλές κινητοποιήσεις και δράσεις που είχαν ανακοινωθεί δεν πραγματοποιήθηκαν, όπως στον σταθμό διοδίων στη γέφυρα Ιλ ντε Ρε στις ακτές του Ατλαντικού και στο Μπορντό. Στη Ρεν, στη Βρετάνη, περίπου 20 άτομα έστησαν ένα αυτοσχέδιο οδόφραγμα, χρησιμοποιώντας κάδους απορριμμάτων, κοντά σε ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο.

Ο Κριστόφ, ένας 47χρονος ξυλουργός και πρώην διαδηλωτής των «Κίτρινων Γιλέκων», λέει ότι τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων του 2018 από πυροβολισμό από εκτοξευτή κροτίδων κρότου-λάμψης, ένα όπλο του οποίου η χρήση από τις αρχές επιβολής του νόμου είναι συχνά αμφιλεγόμενη. «Σήμερα, βλέπουμε καταστολή εναντίον των δικών μας παιδιών», δήλωσε αγανακτισμένος στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η αστυνομία έχει δεχθεί επικρίσεις για τον τρόπο αντίδρασής της κατά των διαδηλώσεων, καθώς καταγράφηκε μια σειρά σοβαρών τραυματισμών μεταξύ διαδηλωτών, μεταξύ αυτών, ενός 15χρονου που έχασε το χέρι του όταν εξερράγη στα χέρια του μια κροτίδα κρότου-λάμψης. Η αρμόδια υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου της αστυνομίας διερευνά τουλάχιστον 24 περιπτώσεις καταγγελιών για αστυνομική βία.

Μετά τον τραυματισμό του εφήβου οι αρχές ανέστειλαν τη χρήση κροτίδων κρότου-λάμψης, ωστόσο ο υπουργός Εσωτερικών δήλωσε ότι ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν σήμερα αν χρειαστεί.

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί δήλωσε ότι περισσότεροι από 900 αστυνομικοί έχουν τραυματιστεί στις διαδηλώσεις των τελευταίων εβδομάδων.

Διαλύθηκε συγκέντρωση στο Παρίσι

Έντονη ήταν η παρουσία της αστυνομίας στο κέντρο του Παρισιού, ιδίως κοντά σε εμβληματικά σημεία όπως η Λεωφόρος των Ηλυσίων Πεδίων και η Αψίδα του Θριάμβου.

Περίπου 100 διαδηλωτές επιτέθηκαν στα κεντρικά γραφεία του τηλεοπτικού δικτύου CNews, που ανήκει στην ομάδα του συντηρητικού δισεκατομμυριούχου Βανσέν Μπολορέ, πετώντας αντικείμενα στα παράθυρα, σύμφωνα με την αστυνομία του Παρισιού, η οποία ανέφερε ότι συνελήφθησαν 21 άτομα.

Σαράντα ακόμα άτομα συνελήφθησαν «κυρίως για κατοχή προστατευτικού εξοπλισμού ή απαγορευμένων όπλων» στην πρωτεύουσα, όπου έχουν εκδοθεί απαγορεύσεις διαδηλώσεων σε μεγάλα τμήματα της πόλης.

Στη Λυών, περίπου σαράντα άτομα προσπάθησαν να κλείσουν την κυκλοφορία σε μια γέφυρα, ενώ άλλοι προσπάθησαν να συγκεντρωθούν κοντά σε ένα διυλιστήριο, σύμφωνα με τη νομαρχία.

Παράλληλα, στη Μασσαλία, η κεντρική λεωφόρος Πραντό έκλεισε για λίγο από κάδους απορριμμάτων και πατίνια, αλλά οι διαδηλωτές διαλύθηκαν γρήγορα από την αστυνομία.

Περίπου 1.500 δράσεις, διαδηλώσεις ή αποκλεισμοί είχαν ανακοινωθεί για σήμερα σε όλη τη Γαλλία.

Σύμφωνα με κύκλους του υπουργείου Εσωτερικών αναμένονται περίπου 500 «προγραμματισμένες» δράσεις και περισσότερες από 90 προγραμματισμένες διαδηλώσεις.

Έκκληση για ηρεμία

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, μιλώντας χθες από τις Βρυξέλλες, απηύθυνε έκκληση για ηρεμία, δηλώνοντας ότι το «δικαίωμα στη διαδήλωση» πρέπει να συνοδεύεται από «σεβασμό» χωρίς «προσβολές» ή «βανδαλισμούς».

«Αναμένονται συγκρούσεις σε πορείες, ιδιαίτερα στο Παρίσι και σε άλλες μεγάλες πόλεις», προειδοποίησαν πηγές κοντά στον υπουργό Εσωτερικών Λοράν Νουνιές.

Σύμφωνα με αστυνομική πηγή, αναμένονται περίπου 150.000 διαδηλωτές έξω από τη μητροπολιτική περιοχή του Παρισιού και περίπου 40.000 στο ίδιο το Παρίσι.

«Ό,τι και να συμβεί στις 17 του μήνα, δεν πρόκειται να λύσουμε το πρόβλημα σε μια μέρα. Πρέπει να κάνουμε τη φωνή μας να ακουστεί για πολύ περισσότερο», προέτρεψε ο Ζερόμ Ροντρίγκες, από τις πιο γνωστές φιγούρες του κινήματος των «Κίτρινων Γιλέκων», ο οποίος έχασε το ένα του μάτι κατά τη διάρκεια μιας διαδήλωσης στο Παρίσι τον Ιανουάριο του 2019.

Το ριζοσπαστικό αριστερό κόμμα Ανυπότακτη Γαλλία (LFI) ελπίζει να επωφεληθεί από μια αναμενόμενη μεγάλη συμμετοχή στις διαδηλώσεις. Παρόλο που, προς το παρόν, η Μαρίν Λεπέν, η ακροδεξιά υποψήφια, προηγείται στις δημοσκοπήσεις.

Η κυβέρνηση κατηγορεί το κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς «Ανυπότακτη Γαλλία» (France Insoumise) ότι υποδαυλίζει τις κινητοποιήσεις, μια κατηγορία που το ίδιο το κόμμα αρνείται.