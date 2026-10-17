Οι αλλεπάλληλες πολεμικές συγκρούσεις, η αυξανόμενη ένταση μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων και η αβεβαιότητα γύρω από τις διεθνείς συμμαχίες ενισχύουν την ανησυχία για το ενδεχόμενο ενός Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου. Από την Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή έως την Ανατολική Ασία και τον Περσικό Κόλπο, η απειλή του πολέμου επηρεάζει πλέον περιοχές που επί δεκαετίες θεωρούσαν δεδομένη την ειρήνη και την ασφάλειά τους.

Μέσα σε μία εβδομάδα, πυραυλικές επιθέσεις που προκάλεσαν τον τερματισμό της λειτουργίας του αεροδρομίου του Ριάντ, ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία που σκότωσαν περισσότερους από 100 αμάχους, προειδοποιήσεις της Πολωνίας για τον κίνδυνο θανατηφόρων ρωσικών επιθέσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η έναρξη εξαήμερης στρατιωτικής άσκησης με πραγματικά πυρά από την Κίνα κατά μήκος των ακτών της συνέθεσαν ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό διεθνές σκηνικό.

Από την εισβολή στην Ουκρανία έως τον φόβο ενός παγκόσμιου πολέμου

Όπως αναφέρουν σε ανάλυσή τους οι Financial Times η αντίληψη για το ενδεχόμενο πολέμου στην Ευρώπη άλλαξε δραματικά λίγο πριν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου, η οποία ολοκληρώθηκε στις 20 Φεβρουαρίου 2022, μόλις τέσσερις ημέρες πριν από την έναρξη της μεγάλης ρωσικής επίθεσης, οι υπηρεσίες ασφαλείας και πληροφοριών των ΗΠΑ και της Βρετανίας προειδοποιούσαν με απόλυτη βεβαιότητα ότι οι δυνάμεις του Βλαντίμιρ Πούτιν ετοιμάζονταν να κινηθούν προς το Κίεβο.

Κατά τη διάρκεια δείπνου σε ξενοδοχείο του Μονάχου, ο Άντριου Σίρερ, τότε επικεφαλής του Γραφείου Εθνικών Πληροφοριών της Αυστραλίας, περιέγραψε μια συνομιλία που είχε λίγο νωρίτερα με τον τότε υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν. Οι δύο άνδρες συζητούσαν τα σχέδια της Ρωσίας για την εισβολή, όταν ο Σίρερ είπε στον Αμερικανό αξιωματούχο: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι κάνουμε αυτή τη συζήτηση στον 21ο αιώνα».

Η φράση αποτύπωνε την αντίφαση εκείνης της στιγμής: από τη μία πλευρά, υπήρχε η βεβαιότητα ότι η Ρωσία επρόκειτο να εξαπολύσει μια ολοκληρωτική εισβολή και από την άλλη, η δυσπιστία ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβεί στη σύγχρονη Ευρώπη. Ορισμένοι Ουκρανοί και Ευρωπαίοι που συμμετείχαν στη διάσκεψη αρνούνταν να πιστέψουν ότι η ειρήνη στην ήπειρο επρόκειτο να διαλυθεί, ελπίζοντας ότι οι κινήσεις του Πούτιν αποτελούσαν μια τεράστια μπλόφα ή ότι οι πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών ήταν λανθασμένες.

Η στάση αυτή θύμιζε μια φράση που αποδίδεται ευρέως στον Λέον Τρότσκι: «Μπορεί να μην ενδιαφέρεσαι για τον πόλεμο, αλλά ο πόλεμος ενδιαφέρεται για σένα». Περισσότερα από τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης», το διεθνές πολιτικό περιβάλλον έχει μεταβληθεί σημαντικά, με τους ηγέτες να συζητούν πλέον δημόσια, όλο και συχνότερα, το ενδεχόμενο ενός Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου.

Τι λένε Τραμπ, Ζελένσκι και Ευρωπαίοι ηγέτες για τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο

Κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής αντιπαράθεσης με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι τον Φεβρουάριο του 2025, ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε τον Ουκρανό πρόεδρο ότι «παίζει με τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο». Ο Αμερικανός πρόεδρος θεωρούσε τότε, και πιθανότατα εξακολουθεί να θεωρεί, ότι η δυτική υποστήριξη προς την Ουκρανία ενδέχεται να παρασύρει τις ΗΠΑ σε πόλεμο με τη Ρωσία.

Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι ο κόσμος βρίσκεται στα πρόθυρα μιας γενικευμένης σύγκρουσης, υποστηρίζοντας ότι ο πραγματικός κίνδυνος προκύπτει από την αποτυχία αναχαίτισης της ρωσικής επιθετικότητας. Όπως έχει δηλώσει, «Ολόκληρος ο κόσμος πρέπει να αποφασίσει αν θέλουμε να σταματήσουμε τον Πούτιν ή αν θέλουμε να ξεκινήσουμε την αρχή ενός Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου».

Οι προειδοποιήσεις δεν προέρχονται μόνο από την Ουκρανία. Οι κυβερνήσεις της Δυτικής Ευρώπης αντιμετωπίζουν επίσης με ιδιαίτερη σοβαρότητα τη ρωσική απειλή. Λίγες ημέρες μετά την εισβολή, η γερμανική κυβέρνηση ανακοίνωσε τη «Ζάιτενβεντε», δηλαδή μια ιστορική καμπή στην πολιτική ασφαλείας της χώρας, η οποία οδήγησε στην επένδυση δισεκατομμυρίων ευρώ για τον επανεξοπλισμό της Γερμανίας.

Το 2025, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, προειδοποίησε τους Ευρωπαίους ηγέτες: «Είμαστε ο επόμενος στόχος της Ρωσίας και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για την κλίμακα του πολέμου που έζησαν οι παππούδες ή οι προπαππούδες μας».

Η αντιπαράθεση ΗΠΑ – Κίνας και ο κίνδυνος πολέμου στην Ασία

Η ανησυχία για μια παγκόσμια σύρραξη δεν περιορίζεται στην Ευρώπη. Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ προειδοποιεί συστηματικά για τον κίνδυνο οι ΗΠΑ και η Κίνα να παγιδευτούν στην «παγίδα του Θουκυδίδη». Η θεωρία αυτή, την οποία ανέπτυξε ο ακαδημαϊκός του Χάρβαρντ Γκράχαμ Άλισον, υποστηρίζει ότι στην πορεία της Ιστορίας η κυρίαρχη παγκόσμια δύναμη έχει συχνά οδηγηθεί σε πόλεμο με μια ανερχόμενη δύναμη που απειλεί τη θέση της.

Ωστόσο, οι ίδιες οι πολιτικές του Σι Τζινπίνγκ συμβάλλουν στην όξυνση των εντάσεων που ο ίδιος επικαλείται. Υπό την ηγεσία του, η Κίνα έχει επενδύσει τεράστια ποσά στις ένοπλες δυνάμεις της και διαθέτει πλέον μεγαλύτερο ναυτικό από εκείνο των ΗΠΑ. Παράλληλα, το Πεκίνο αυξάνει σταθερά τη στρατιωτική και πολιτική πίεση προς την Ταϊβάν, την οποία έχει δεσμευτεί να ενσωματώσει ακόμη και με τη χρήση βίας, εφόσον χρειαστεί. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν είχε δηλώσει τέσσερις φορές ότι η Αμερική θα υπερασπιστεί την Ταϊβάν σε περίπτωση κινεζικής εισβολής.

Παρότι οι παγκόσμιοι ηγέτες χρησιμοποιούν πλέον συχνά τον όρο «Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος», σπάνια προσδιορίζουν τι ακριβώς εννοούν. Σε γενικές γραμμές, ένας παγκόσμιος πόλεμος θα είχε δύο βασικά χαρακτηριστικά: την άμεση σύγκρουση των ισχυρότερων κρατών του κόσμου, όπως συνέβη στον Α΄ και στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και την επέκταση των πολεμικών επιχειρήσεων σε διαφορετικές ηπείρους.

Μέχρι στιγμής, καμία από αυτές τις δύο προϋποθέσεις δεν έχει εκπληρωθεί πλήρως. Ωστόσο, ο κίνδυνος κλιμάκωσης παραμένει. Ο υβριδικός πόλεμος της Ρωσίας εναντίον των ευρωπαϊκών χωρών που υποστηρίζουν την Ουκρανία, μέσω ενεργειών όπως σαμποτάζ, εμπρησμοί και δολοφονίες, αυξάνει σημαντικά την πιθανότητα μιας ακούσιας κλιμάκωσης. Όπως δήλωσε πέρυσι ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς: «Δεν βρισκόμαστε σε πόλεμο, αλλά ούτε και σε ειρήνη πλέον».

Ουκρανία, Ιράν και Βόρεια Κορέα: Πώς συνδέονται τα πολεμικά μέτωπα

Για ορισμένους από τους εμπλεκόμενους, ο παγκόσμιος πόλεμος έχει ήδη αρχίσει. Όταν Βορειοκορεάτες στρατιώτες έφτασαν στο μέτωπο για να ενισχύσουν τις ρωσικές δυνάμεις στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας, ο Ζελένσκι χαρακτήρισε την εξέλιξη «το πρώτο βήμα προς έναν παγκόσμιο πόλεμο».

Παράλληλα, ο πόλεμος μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν έχει επικαλυφθεί με τη σύγκρουση στην Ουκρανία. Το Ιράν θεωρείται ευρέως ότι έχει λάβει βοήθεια από τη Ρωσία για τον εντοπισμό και τη στοχοποίηση αμερικανικών βάσεων στη Μέση Ανατολή. Την ίδια στιγμή, η Ουκρανία έχει προσφέρει την τεχνογνωσία της στον τομέα της αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών στις χώρες του Περσικού Κόλπου.

Οι δυτικές υπηρεσίες ασφαλείας ανησυχούν ολοένα περισσότερο για τις στενές σχέσεις μεταξύ της Ρωσίας, της Κίνας, του Ιράν και της Βόρειας Κορέας, ενός συνασπισμού που ορισμένοι αποκαλούν «άξονα αντιπάλων». Παρότι ο συγκεκριμένος χαρακτηρισμός προκαλεί επιφυλάξεις σε ορισμένους αναλυτές, οι σχέσεις των τεσσάρων χωρών είναι υπαρκτές και διακηρύσσονται ανοιχτά.

Το 2024, η Ρωσία και η Βόρεια Κορέα υπέγραψαν στην Πιονγκγιάνγκ συνθήκη αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής. Λίγο πριν από τη μεγάλης κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία, ο Πούτιν επισκέφθηκε την Κίνα, με τις δύο χώρες να ανακοινώνουν μια «εταιρική σχέση χωρίς όρια». Η οικονομική και τεχνική υποστήριξη της Κίνας έχει αποδειχθεί κρίσιμη για τη δυνατότητα της Ρωσίας να αντιμετωπίζει τις δυτικές κυρώσεις και να συνεχίζει τις πολεμικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία.

Οι τέσσερις χώρες συνδέονται από τη δυσαρέσκειά τους απέναντι στη διεθνή τάξη ασφαλείας που καθοδηγείται από τις ΗΠΑ. Η Ρωσία αντιτίθεται στη διεύρυνση του ΝΑΤΟ και επιδιώκει την υποχώρηση της συμμαχίας. Το Ιράν έχει εξαπολύσει επιθέσεις κατά αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στη Μέση Ανατολή, ενώ η Βόρεια Κορέα απειλεί τη Νότια Κορέα, η οποία βασίζεται στην αμερικανική προστασία.

Η Κίνα, από την πλευρά της, διεκδικεί την Ταϊβάν και το μεγαλύτερο μέρος της Νότιας Σινικής Θάλασσας, επιδιώκοντας να εκτοπίσει τις ΗΠΑ από τη θέση της κυρίαρχης δύναμης στον Ειρηνικό. Ο Μαρκ Ρούτε έχει αναφερθεί επανειλημμένα στο ενδεχόμενο η Ρωσία και η Κίνα να εξαπολύσουν συντονισμένες στρατιωτικές επιθέσεις στην Ασία και την Ευρώπη ταυτόχρονα.

Οι ανθρώπινες απώλειες από τις πολεμικές συγκρούσεις σε όλο τον κόσμο

Οι προειδοποιήσεις για τον κίνδυνο μιας γενικευμένης σύρραξης διατυπώνονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι πολεμικές συγκρούσεις και οι θάνατοι στα πεδία των μαχών αυξάνονται σταθερά. Ο πόλεμος Ρωσίας – Ουκρανίας διαρκεί πλέον περισσότερο από όσο διήρκεσε ο πόλεμος της Σοβιετικής Ένωσης κατά της ναζιστικής Γερμανίας. Σύμφωνα με τη βρετανική κυβέρνηση, η Ρωσία έχει υποστεί 1,5 εκατομμύριο απώλειες, νεκρούς και τραυματίες, από την έναρξη της εισβολής. Οι ουκρανικές απώλειες έχουν δημοσιοποιηθεί σε μικρότερο βαθμό, αλλά εκτιμάται ότι ανέρχονται σε εκατοντάδες χιλιάδες.

Ο πόλεμος στη Γάζα εκτιμάται ότι έχει προκαλέσει τον θάνατο 70.000 Παλαιστινίων και 2.000 Ισραηλινών, πέραν των 1.200 ανθρώπων που σκοτώθηκαν στην επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023. Οι θάνατοι από τις σημερινές συγκρούσεις στον Περσικό Κόλπο είναι λιγότεροι σε σύγκριση με προηγούμενες πολεμικές αναμετρήσεις, όπως ο πόλεμος στο Ιράκ. Ωστόσο, οι εχθροπραξίες έχουν απειλήσει την ειρήνη και την ασφάλεια χωρών της Μέσης Ανατολής που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν σχετικά ασφαλείς, όπως η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Παρότι τα διεθνή μέσα ενημέρωσης επικεντρώνονται κυρίως στους πολέμους στο Ιράν και την Ουκρανία, η οργάνωση International Crisis Group κατέγραψε πρόσφατα 65 ενεργές συγκρούσεις σε ολόκληρο τον κόσμο, τον μεγαλύτερο αριθμό από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Ιδιαίτερα αιματηρή είναι η σύγκρουση στο Σουδάν, η οποία τροφοδοτείται από εξωτερικές δυνάμεις και χαρακτηρίζεται από σφαγές αμάχων και τον εκτοπισμό περισσότερων από 14 εκατομμυρίων ανθρώπων.

Γιατί αυξάνονται οι πόλεμοι: Η μεταβολή της παγκόσμιας ισορροπίας δυνάμεων

Ένας από τους βασικούς παράγοντες πίσω από την αύξηση των συγκρούσεων είναι η αλλαγή στην παγκόσμια ισορροπία ισχύος, η οποία ενθαρρύνει δυνάμεις που επιδιώκουν την αναθεώρηση της διεθνούς τάξης να αμφισβητήσουν την κυριαρχία των ΗΠΑ και των συμμάχων τους.

Το 1989, τη χρονιά της πτώσης του Τείχους του Βερολίνου, οι χώρες της G7. ΗΠΑ, Βρετανία, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Καναδάς και Ιαπωνία, αντιπροσώπευαν περίπου τα δύο τρίτα της παγκόσμιας οικονομικής παραγωγής και αντίστοιχο ποσοστό των διεθνών στρατιωτικών δαπανών. Μέχρι το 2022, το μερίδιό τους είχε υποχωρήσει περίπου στο 43% του παγκόσμιου ΑΕΠ και στο μισό περίπου των παγκόσμιων στρατιωτικών δαπανών.

Η σχετική αποδυνάμωση της δυτικής συμμαχίας δημιούργησε περιθώρια δράσης για τις δυνάμεις που επιθυμούν να αλλάξουν το υφιστάμενο διεθνές σύστημα. Παράλληλα, η ενίσχυση του αντιπολεμικού αισθήματος στις ΗΠΑ, λόγω της απογοήτευσης από τα αποτελέσματα των πολέμων στο Αφγανιστάν και το Ιράκ, συνέβαλε στη διαμόρφωση νέων συνθηκών. Διαδοχικοί Αμερικανοί πρόεδροι, όπως ο Μπαράκ Ομπάμα, ο Ντόναλντ Τραμπ κατά την πρώτη θητεία του και ο Τζο Μπάιντεν, είχαν δεσμευτεί ότι θα επιδίωκαν την ειρήνη και τον τερματισμό των παρατεταμένων πολέμων.

Η μεταβολή της διεθνούς ισορροπίας ισχύος ενθάρρυνε τη Ρωσία, το Ιράν και την Κίνα να αναλάβουν μεγαλύτερα ρίσκα. Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία δεν προέκυψε ξαφνικά, καθώς είχαν προηγηθεί η ρωσική στρατιωτική επιθετικότητα κατά της Γεωργίας το 2008, η προσάρτηση της Κριμαίας το 2014 και η στρατιωτική επέμβαση στη Συρία το 2015.

Η Κίνα, αντίστοιχα, κατασκεύασε στρατιωτικές βάσεις σε τεχνητά νησιά που δημιούργησε στη Νότια Σινική Θάλασσα, ενώ εκτόπισε τις Φιλιππίνες από την ατόλη Σκάρμπορο, η οποία βρίσκεται πολύ πιο κοντά στις ακτές των Φιλιππίνων απ’ ό,τι στην κινεζική επικράτεια.

Πούτιν, Σι, Τραμπ και Νετανιάχου: Η πολιτική της ισχύος και της εδαφικής επέκτασης

Στη διαμόρφωση του νέου κλίματος διεθνούς ανασφάλειας έχει συμβάλει και η ανάδειξη μιας γενιάς ηγετών με αυταρχικά χαρακτηριστικά. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Σι Τζινπίνγκ, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είναι εθνικιστές ηγέτες που αντιμετωπίζουν τους εαυτούς τους ως πρόσωπα με ιστορική αποστολή.

Όταν ρωτήθηκε από ποιους ζητούσε συμβουλές ο Πούτιν πριν από τη μεγάλης κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ φέρεται να απάντησε: «Από τον Ιβάν τον Τρομερό, τον Μέγα Πέτρο και την Αικατερίνη τη Μεγάλη».

Με διαφορετικούς τρόπους, οι συγκεκριμένοι ηγέτες έχουν υιοθετήσει την αντίληψη ότι «η ισχύς δημιουργεί το δίκαιο», απομακρυνόμενοι από την ιδέα μιας διεθνούς τάξης που βασίζεται σε κοινούς κανόνες. Ο Στίβεν Μίλερ, αναπληρωτής προσωπάρχης του Τραμπ, περιέγραψε χαρακτηριστικά αυτή την προσέγγιση σε συνέντευξή του: «Μπορείτε να μιλάτε όσο θέλετε για τις διεθνείς ευγένειες και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά ζούμε σε έναν κόσμο, στον πραγματικό κόσμο, που διέπεται από τη δύναμη, από τη βία, από την ισχύ».

Μία από τις σημαντικότερες αρχές του διεθνούς συστήματος είναι η απαγόρευση της βίαιης προσάρτησης εδαφών άλλων κρατών μέσω εισβολής. Αυτή ήταν η αρχή γύρω από την οποία συσπειρώθηκε η δυτική συμμαχία μετά την εισβολή του Σαντάμ Χουσεΐν στο Κουβέιτ το 1990 και ξανά μετά τη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία το 2022.

Ωστόσο, η δεύτερη προεδρία του Τραμπ έχει υιοθετήσει και η ίδια την ιδέα της εδαφικής επέκτασης των ΗΠΑ, ακόμη και εις βάρος συμμάχων τους. Στην αρχή της δεύτερης θητείας του, ο Αμερικανός πρόεδρος διεκδίκησε τη Γροιλανδία, αυτόνομη περιοχή της Δανίας. Η δανική πλευρά αντιμετώπισε την απειλή αρκετά σοβαρά, ώστε να προχωρήσει στην τοποθέτηση ναρκών στους κύριους διαδρόμους προσγείωσης και απογείωσης του νησιού, ως μέτρο προστασίας από ενδεχόμενη αμερικανική εισβολή.

Αντίστοιχα, οι επανειλημμένες αναφορές του Τραμπ στην επιθυμία του να μετατρέψει τον Καναδά στην 51η πολιτεία των ΗΠΑ μπορεί να θεωρούνται από ορισμένους απλώς προκλητικές δηλώσεις. Ωστόσο, η καναδική κυβέρνηση και η κοινωνία έχουν αναπροσαρμόσει την εξωτερική και οικονομική πολιτική της χώρας ως απάντηση, ενώ έχουν καταστήσει γνωστό ότι έχουν καταρτίσει σχέδια για την περίπτωση πολέμου με τις ΗΠΑ.

Η αποδοχή της εδαφικής προσάρτησης από τις μεγάλες δυνάμεις, σε συνδυασμό με τη φιλοσοφία ότι η ισχύς υπερισχύει του δικαίου, αυξάνει σαφώς τον κίνδυνο διεθνών συγκρούσεων.

Μπορούν οι σφαίρες επιρροής να αποτρέψουν έναν παγκόσμιο πόλεμο;

Πίσω από ορισμένες δηλώσεις του Τραμπ, αλλά και από τις εδαφικές φιλοδοξίες του Πούτιν και του Σι, βρίσκεται μια συγκεκριμένη αντίληψη για τη διατήρηση της ειρήνης: οι μεγάλες δυνάμεις θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να κυριαρχούν σε μια «σφαίρα επιρροής» στις γειτονικές τους περιοχές. Σύμφωνα με αυτή τη λογική, μικρότερα κράτη, όπως η Ουκρανία, η Ταϊβάν, ο Καναδάς ή η Κούβα, θα πρέπει να αποδέχονται την κυριαρχία της ισχυρότερης περιφερειακής δύναμης.

Η θεωρία υποστηρίζει ότι, εάν όλες οι μεγάλες δυνάμεις σέβονται τις σφαίρες επιρροής των υπόλοιπων, μπορεί να διατηρηθεί η παγκόσμια ειρήνη. Η σκληρή πολιτική του ρεαλισμού, σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, αποτελεί καλύτερη εγγύηση από μια διεθνή τάξη που βασίζεται σε κανόνες.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη αντίληψη δεν λαμβάνει υπόψη τις απόψεις και τα συμφέροντα των γειτονικών χωρών. Θα πρέπει ο Καναδάς να υποταχθεί αδιαμαρτύρητα στη βούληση του Τραμπ; Είναι αναπόφευκτο και σωστό να αποδεχθεί η δημοκρατική Ταϊβάν την κυριαρχία του μονοκομματικού κινεζικού κράτους; Όπως δείχνει ο πόλεμος στην Ουκρανία, τα μικρότερα κράτη διαθέτουν δικαιώματα και δυνατότητα αντίστασης.

Ακόμη και αν ληφθούν υπόψη αποκλειστικά τα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων, ένας κόσμος χωρισμένος σε σφαίρες επιρροής δεν μπορεί να εγγυηθεί την ειρήνη. Οι ΗΠΑ είναι απίθανο να αποδεχθούν την ενσωμάτωση της Ταϊβάν στην Κίνα, όσο το νησί παράγει το 90% των πιο προηγμένων ημιαγωγών παγκοσμίως. Αντίστοιχα, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να αποδεχθεί την επιστροφή κρατών-μελών της, όπως η Πολωνία ή η Ρουμανία, στη σφαίρα επιρροής της Μόσχας.

Το ΝΑΤΟ και η αποτροπή ως ανάχωμα σε μια γενικευμένη σύγκρουση

Εάν το όραμα του Τραμπ και του Πούτιν για μια διεθνή τάξη βασισμένη στις σφαίρες επιρροής δεν μπορεί να εξασφαλίσει την ειρήνη, τότε απαιτούνται άλλοι μηχανισμοί αποτροπής των συγκρούσεων. Από τα τέλη της δεκαετίας του 1940 και την ίδρυση του ΝΑΤΟ, οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους στηρίζονται στη στρατιωτική αποτροπή.

Η βασική ιδέα είναι ότι κάθε χώρα που σκέφτεται να επεκτείνει τα εδάφη της μέσω στρατιωτικής επιθετικότητας πρέπει να γνωρίζει πως θα αντιμετωπίσει μια ενωμένη και αποφασιστική αντίδραση. Σε γενικές γραμμές, η αποτροπή, ενισχυμένη από τον φόβο ενός πυρηνικού πολέμου, λειτούργησε κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, καθώς αποφεύχθηκε η άμεση σύγκρουση μεταξύ των ΗΠΑ και της Σοβιετικής Ένωσης, παρά τις επικίνδυνες κρίσεις, όπως εκείνη των πυραύλων στην Κούβα το 1962.

Ο Τραμπ, ωστόσο, φαίνεται να προτιμά την απομάκρυνση των ΗΠΑ από τις δεσμεύσεις ασφαλείας απέναντι στους συμμάχους τους, τους οποίους κατά καιρούς έχει χαρακτηρίσει αχάριστους και δειλούς. Έτσι, παραμένει ασαφές αν η Αμερική θα πολεμούσε για να υπερασπιστεί τις χώρες της Βαλτικής, την Πολωνία, την Ιαπωνία ή τη Βρετανία σε περίπτωση επίθεσης.

Τα ιστορικά λάθη που μπορούν να οδηγήσουν σε Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο

Η Ιστορία δείχνει ότι ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους για την έκρηξη ενός Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου μπορεί να βρίσκεται ακριβώς σε αυτή την αβεβαιότητα. Οι κρίσεις που προηγήθηκαν του Α΄ και του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου συνδέονταν με συμμαχίες και δεσμεύσεις ασφαλείας που είχαν χάσει την αξιοπιστία τους.

Το 1914, η Βρετανία είχε εγγυηθεί την ουδετερότητα του Βελγίου, αλλά η γερμανική κυβέρνηση πίστευε ότι το Λονδίνο δεν θα ξεκινούσε πόλεμο για ένα «κομμάτι χαρτί», δηλαδή τη συμφωνία που είχε υπογραφεί το 1839. Η εκτίμηση αυτή αποδείχθηκε λανθασμένη.

Το 1939, η Βρετανία και η Γαλλία έδωσαν εγγυήσεις ασφαλείας στην Πολωνία, επιχειρώντας να αποτρέψουν τη ναζιστική Γερμανία. Ωστόσο, ο Αδόλφος Χίτλερ, βασιζόμενος στις προηγούμενες επαφές του με τους ηγέτες των δύο χωρών, πίστευε ότι θα υποχωρούσαν ξανά. Και αυτή η εκτίμηση αποδείχθηκε λανθασμένη.

Σήμερα, ο Σι Τζινπίνγκ καλείται να αξιολογήσει εάν ο Νόμος για τις Σχέσεις με την Ταϊβάν, μέσω του οποίου οι ΗΠΑ δεσμεύονται να αντιταχθούν στη χρήση βίας εναντίον του νησιού, εξακολουθεί να αποτελεί ουσιαστική δέσμευση. Αντίστοιχα, ο Πούτιν πρέπει να υπολογίσει αν το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, που προβλέπει την άμυνα κάθε μέλους από τα υπόλοιπα 31 κράτη της συμμαχίας, παραμένει μια αδιαπραγμάτευτη εγγύηση ή έχει μετατραπεί σε ένα ακόμη «κομμάτι χαρτί».

Από την αξιοπιστία αυτών των δεσμεύσεων και από τις αποφάσεις που θα λάβουν οι μεγάλες δυνάμεις ενδέχεται να εξαρτηθεί η διατήρηση της παγκόσμιας ειρήνης.