Η Ιαπωνία βρέθηκε αντιμέτωπη με μια λανθασμένη σεισμική προειδοποίηση, η οποία έκανε λόγο για σεισμο μεγέθους 9,9 βαθμών και προκάλεσε προσωρινές διαταραχές στις δημόσιες συγκοινωνίες. Η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία (JMA) ανακάλεσε την ειδοποίηση λίγα λεπτά μετά την έκδοσή της, αναγνωρίζοντας το σφάλμα και ζητώντας συγγνώμη από τους πολίτες για την αναστάτωση που προκλήθηκε.

Η αρχική ανακοίνωση εκδόθηκε χθες και ενημέρωνε ότι σεισμός 9,9 βαθμών είχε πλήξει τις Κουρίλες Νήσους. Ως αποτέλεσμα, ειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης έφτασαν στα κινητά τηλέφωνα εκατομμυρίων ανθρώπων σε ολόκληρη τη χώρα.

Ωστόσο, η νεότερη ενημέρωση της JMA έδωσε διαφορετική εικόνα για το συμβάν. Σύμφωνα με την υπηρεσία, σεισμός μεγέθους 6,9 βαθμών σημειώθηκε το μεσημέρι κοντά στη ρωσική χερσόνησο Καμτσάτκα, στην Άπω Ανατολή, με το εστιακό βάθος να υπολογίζεται στα 160 χιλιόμετρα.

«Ζητούμε ειλικρινά συγγνώμη για τη μεγάλη ταλαιπωρία και ανησυχία που προκλήθηκε στο κοινό», δήλωσε σε δημοσιογράφους η αξιωματούχος της JMA, Σίνια Τσουκάντα, αναφερόμενη στις συνέπειες της εσφαλμένης προειδοποίησης.

Παρότι το περιστατικό δεν οδήγησε σε γενικευμένο πανικό, είχε ως αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά η λειτουργία των δημόσιων συγκοινωνιών, προκαλώντας προβλήματα στις μετακινήσεις.

Το λάθος στον υπολογισμό του μεγέθους του σεισμού

Όπως διευκρίνισε η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία, το λάθος οφειλόταν σε εσφαλμένο υπολογισμό του επίκεντρου της σεισμικής δόνησης. Συγκεκριμένα, η αρχική εκτίμηση στηρίχθηκε στην παραδοχή ότι το επίκεντρο βρισκόταν περίπου 680 χιλιόμετρα μακρύτερα από την Ιαπωνία σε σχέση με την πραγματική του θέση. Η λανθασμένη αυτή εκτίμηση οδήγησε στην ανακοίνωση του μεγέθους των 9,9 βαθμών.

Η συγκεκριμένη προειδοποίηση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα για την Ιαπωνία, καθώς οι μνήμες από τον καταστροφικό σεισμό του 2011 παραμένουν ζωντανές. Τότε, υποθαλάσσιος σεισμός μεγέθους 9,0 βαθμών προκάλεσε τσουνάμι, με αποτέλεσμα περίπου 18.500 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους ή να αγνοούνται, ενώ καταστράφηκε και ο πυρηνικός σταθμός της Φουκουσίμα.

Η διαφορά μεταξύ των δύο μεγεθών είναι τεράστια και ως προς την ενέργεια που απελευθερώνεται. Σύμφωνα με ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης, ένας σεισμός μεγέθους 9,9 βαθμών θα απελευθέρωνε περίπου 22 φορές περισσότερη ενέργεια από τη δόνηση του 2011.

Μέχρι σήμερα, ο ισχυρότερος σεισμός που έχει καταγραφεί ποτέ παγκοσμίως παραμένει εκείνος που έπληξε τη Χιλή στις 22 Μαΐου 1960, φτάνοντας σε μέγεθος τους 9,5 βαθμούς.