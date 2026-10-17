Μια γυναίκα σκοτώθηκε και ένας άνδρας τραυματίστηκε σε ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) στη ρωσική περιφέρεια του Μπέλγκοροντ, όπως μετέδωσε σήμερα το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο τις τοπικές υπηρεσίες πρώτων βοηθειών.

Την ίδια ώρα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι στη διάρκεια της νύχτας πραγματοποίησε μεγάλης κλίμακας επίθεση σε ουκρανικές υποδομές, μεταξύ άλλων στο μεγαλύτερο χαλυβουργείο της χώρας, στην πόλη Κρίβι Ριχ.

Το εργοστάσιο αυτό ανήκει στον κολοσσό του χάλυβα ArcelorMittal, που ανέστειλε τη λειτουργία της μονάδας τον Σεπτέμβριο ύστερα από σειρά πληγμάτων με ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους.

Σε ανακοίνωση, το υπουργείο δήλωσε ότι το εργοστάσιο τροφοδοτεί το ουκρανικό στρατιωτικοβιομηχανικό σύμπλεγμα με προϊόντα χάλυβα. Δήλωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν επίσης υποσταθμό ηλεκτροδότησης στην πόλη Ζίτομιρ, στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, και ένα ακόμα χαλυβουργείο στη Ζαπορίζια, κοντά στη γραμμή του μετώπου.

Χτυπήθηκε επίσης πλοίο μεταφοράς εμπορευμάτων στη Μαύρη Θάλασσα, δήλωσε το υπουργείο, υποστηρίζοντας ότι μετέφερε στρατιωτικές προμήθειες στο ουκρανικό λιμάνι της Οδησσού.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να διασταυρώσει ανεξάρτητα τις αναφορές του υπουργείου.