Η ιδέα ότι ένας άνθρωπος μπορεί να καταλήξει μέσα στην κοιλιά μιας τεράστιας φάλαινας και να προσπαθήσει να επιβιώσει στοιχειώνει τη φαντασία εδώ και αιώνες, από τη βιβλική ιστορία του Ιωνά και του κήτους μέχρι τις σύγχρονες κινηματογραφικές παραγωγές. Η ταινία «Whalefall», που κυκλοφόρησε σήμερα, επαναφέρει αυτό το εφιαλτικό σενάριο, θέτοντας ένα ερώτημα: θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο στην πραγματικότητα;

Η υπόθεση της ταινίας ακολουθεί έναν δύτη που καταπίνεται από μια φάλαινα φυσητήρα και έχει στη διάθεσή του μόλις μία ώρα για να καταφέρει να βγει ζωντανός, προτού εξαντληθεί το οξυγόνο του. Σύμφωνα με τους επιστήμονες που μελετούν τη θαλάσσια ζωή, η απάντηση στο εάν ένας άνθρωπος θα μπορούσε πράγματι να βρεθεί σε αυτή τη θέση είναι πιο σύνθετη απ’ όσο θα περίμενε κανείς.

Γιατί ο φυσητήρας αποτελεί εξαίρεση

Για τα περισσότερα είδη φαλαινών, η κατάποση ενός ανθρώπου είναι ανατομικά αδύνατη, όπως αναφέρει η Daily Mail. Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι υπάρχει μία σημαντική εξαίρεση: ο φυσητήρας, το είδος που πρωταγωνιστεί στην ταινία. Τα συγκεκριμένα κητώδη μπορούν να φτάσουν σε μήκος τα 18 μέτρα και τρέφονται με μεγάλα θηράματα, μεταξύ των οποίων και γιγάντια καλαμάρια. Το μέγεθος του φάρυγγά τους είναι ένα από τα χαρακτηριστικά που τα διαφοροποιούν από τα υπόλοιπα είδη φαλαινών, καθώς θα μπορούσε, υπό εξαιρετικές συνθήκες, να επιτρέψει την κατάποση ενός ανθρώπου.

Η Τζόι Ράιντενμπεργκ, συγκριτική ανατόμος στην Ιατρική Σχολή Άικαν του Όρους Σινά, συνεργάστηκε με τους δημιουργούς της ταινίας «Whalefall» ως επιστημονική σύμβουλος. Όπως εξήγησε στο περιοδικό «Science News», η κατάποση ανθρώπου είναι φυσικά αδύνατη για όλα τα είδη φαλαινών, με εξαίρεση τον φυσητήρα. Ακόμη και σε αυτή την περίπτωση, όμως, θα απαιτούνταν ένα ιδιαίτερα μεγάλο ενήλικο αρσενικό, από τα μεγαλύτερα που υπάρχουν, με διαστάσεις που ξεπερνούν εκείνες των περισσότερων φυσητήρων που συναντώνται συνήθως.

Η περίπτωση του δύτη που βρέθηκε στο στόμα μιας φάλαινας

Ένα πραγματικό περιστατικό που αναζωπύρωσε το ενδιαφέρον για το ενδεχόμενο να καταλήξει κάποιος μέσα σε μια φάλαινα σημειώθηκε το 2021. Ο Μάικλ Πάκαρντ, δύτης που ασχολούνταν με την αλιεία αστακών στη Μασαχουσέτη, βρέθηκε για λίγο παγιδευμένος μέσα στο στόμα μιας μεγάπτερης φάλαινας.

Παρότι το στόμα των συγκεκριμένων φαλαινών είναι αρκετά μεγάλο ώστε να χωρέσει έναν άνθρωπο, ο λαιμός τους δεν έχει τις απαραίτητες διαστάσεις για να τον καταπιούν. Η Νίκολα Χόντζινς, από την οργάνωση Whale and Dolphin Conservation, εξήγησε στο National Geographic ότι ο λαιμός μιας μεγάπτερης φάλαινας έχει περίπου το μέγεθος μιας ανθρώπινης γροθιάς. Ως εκ τούτου, ο δύτης πιθανότατα βρέθηκε μέσα στο στόμα του ζώου χωρίς να καταποθεί πραγματικά. Η φάλαινα φαίνεται πως αντιλήφθηκε το λάθος της και τον έφτυσε.

Το οξυγόνο και οι συνθήκες στο εσωτερικό της φάλαινας

Ακόμη και αν ένας άνθρωπος καταποθεί από φυσητήρα, η επιβίωσή του αποτελεί εντελώς διαφορετική πρόκληση. Οι φυσητήρες τρέφονται συνήθως με καλαμάρια, μεταξύ των οποίων και γιγάντια είδη. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι προσελκύουν και εισροφούν τη λεία τους δημιουργώντας ισχυρή υποπίεση στον φάρυγγα και στη συνέχεια την καταπίνουν ολόκληρη.

Το πρώτο και σημαντικότερο πρόβλημα για έναν άνθρωπο που θα βρισκόταν σε αυτή τη θέση θα ήταν η έλλειψη οξυγόνου. Στην ταινία, ο δύτης προσπαθεί να παραμείνει ζωντανός αξιοποιώντας τον αέρα που έχει απομείνει στη φιάλη καταδύσεών του. Αυτό θα μπορούσε να του εξασφαλίσει πολύτιμο χρόνο, ωστόσο οι ειδικοί τονίζουν ότι το περιβάλλον στο εσωτερικό του ζώου θα παρέμενε εξαιρετικά αφιλόξενο.

Το στομάχι της φάλαινας είναι σκοτεινό, υγρό και ασφυκτικά περιορισμένο, ενώ περιέχει πεπτικά υγρά. Όταν εξαντληθεί ο αέρας από τη φιάλη του δύτη, θα υπήρχε ελάχιστος ή καθόλου αέρας κατάλληλος για αναπνοή. Επομένως, ακόμη και αν η αρχική κατάποση δεν προκαλούσε άμεσα τον θάνατό του, η παραμονή στο εσωτερικό του φυσητήρα θα δημιουργούσε σοβαρό κίνδυνο ασφυξίας.

Οι πιέσεις του βυθού και το πεπτικό σύστημα

Ένα ακόμη εμπόδιο θα ήταν οι τεράστιες πιέσεις που συνδέονται με τις καταδύσεις σε μεγάλα βάθη. Οι φυσητήρες αναζητούν καλαμάρια στα βάθη του ωκεανού και πραγματοποιούν καταδύσεις σε σημεία όπου ένας άνθρωπος χωρίς την κατάλληλη προστασία δεν θα μπορούσε να επιβιώσει. Αν και ένας δύτης που βρίσκεται μέσα στη φάλαινα ενδέχεται να μην έρχεται σε άμεση επαφή με το νερό που την περιβάλλει, οι τεράστιες δυνάμεις που αναπτύσσονται σε αυτές τις συνθήκες θα μπορούσαν και πάλι να δημιουργήσουν ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο περιβάλλον.

Ακόμη και αν κάποιος κατάφερνε να επιβιώσει κατά την κάθοδο στα μεγάλα βάθη, θα έπρεπε στη συνέχεια να αντιμετωπίσει τη λειτουργία του πεπτικού συστήματος του ζώου. Σε αντίθεση με την εικόνα που παρουσιάζεται συχνά στη μυθοπλασία, το στομάχι του φυσητήρα δεν είναι μια τεράστια, κενή κοιλότητα που μοιάζει με σπηλιά. Αποτελείται από πολλαπλά διαμερίσματα, τα οποία συμβάλλουν στη διάσπαση της τροφής και στην πέψη ανθεκτικών θηραμάτων, όπως τα καλαμάρια, ορισμένα από τα οποία διαθέτουν αιχμηρά ράμφη και πλοκάμια.

Έτσι, ένας άνθρωπος που θα παγιδευόταν στο εσωτερικό της φάλαινας θα αντιμετώπιζε όχι μόνο την έλλειψη οξυγόνου, αλλά και τη θερμότητα, τα πεπτικά υγρά και τη συνεχή κίνηση του σώματος του ζώου καθώς αυτό κολυμπά και καταδύεται στον ωκεανό.