Η αναστολή εφαρμογής από τον Ντόναλντ Τραμπ σημαντικών κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας, που είχε αποφασίσει το αμερικανικό Κογκρέσο, ένα ακόμα πλήγμα για την Ουκρανία, αποτελεί «ιστορική» στιγμή, δήλωσε σήμερα ο βασικός διαπραγματευτής του Βλαντίμιρ Πούτιν για οικονομικά θέματα.

«Η αναστολή του Νόμου Γκράχαμ από την κυβέρνηση Τραμπ είναι μια σημαντική και πραγματικά ιστορική στιγμή», δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Κίριλ Ντμίτριεφ, σύμβουλος του Κρεμλίνου για τη διεθνή οικονομική συνεργασία, λίγες ώρες μετά την υπογραφή από τον Αμερικανό πρόεδρο διατάγματος που αναστέλλει τις νέες κυρώσεις σε βάρος της Μόσχας.