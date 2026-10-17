Σε μια σειρά άμεσων παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης κατέληξαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες, έπειτα από δύο ημέρες δύσκολων διαβουλεύσεων για ζητήματα που εξακολουθούν να προκαλούν έντονες διαφωνίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο επίκεντρο βρέθηκε η λήψη πέντε βραχυπρόθεσμων μέτρων, ενώ παράλληλα συζητήθηκαν ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, η μεταναστευτική πολιτική και οι χρηματοδοτικές ανάγκες της Ουκρανίας.

Την ανάγκη να προχωρήσουν άμεσα συγκεκριμένες παρεμβάσεις υπογράμμισαν, κατά την κοινή συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση της συνόδου κορυφής, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Τα πέντε μέτρα για την ενεργειακή κρίση

Το πακέτο των βραχυπρόθεσμων παρεμβάσεων προβλέπει την αποδέσμευση 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ μέσα στους επόμενους τέσσερις μήνες, καθώς και την παράταση και διεύρυνση του προσωρινού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων.

Στα μέτρα περιλαμβάνεται επίσης η μετάθεση κατά ένα έτος της εφαρμογής του κανονισμού για το μεθάνιο. Παράλληλα, θα ξεκινήσει στρατηγικός διάλογος για τα ευρωπαϊκά διυλιστήρια, με επιδίωξη να αυξηθεί ο αριθμός τους και να περιοριστούν οι τιμές. Οι παρεμβάσεις αυτές εντάσσονται στην προσπάθεια της ΕΕ να αντιμετωπίσει τις άμεσες πιέσεις στην αγορά ενέργειας.

Σε πιο μακροπρόθεσμο επίπεδο, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε ότι η ενεργειακή μετάβαση πρέπει να παραμείνει βασική προτεραιότητα για την Ευρώπη. Όπως ανέφερε, ζητούμενο είναι η εξασφάλιση οικονομικά προσιτής, καθαρής ενέργειας από εγχώριες πηγές, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται οι ανανεώσιμες πηγές και η πυρηνική ενέργεια.

Παράλληλα, έθεσε ως στόχο τη σταδιακή αντικατάσταση των εισαγόμενων ορυκτών καυσίμων από ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται εντός της Ευρώπης. Για να επιτευχθεί αυτό, επισήμανε ότι απαιτούνται εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση των ευρωπαϊκών ενεργειακών δικτύων, ώστε η φθηνότερη ενέργεια να μπορεί να μεταφέρεται στις περιοχές όπου είναι περισσότερο αναγκαία.

Οι αλλαγές στο ETS και η μάχη για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό

Στο τραπέζι των συζητήσεων βρέθηκε και το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, γνωστό ως ETS. Η πρόεδρος της Κομισιόν υπενθύμισε ότι η Επιτροπή είχε καταθέσει ήδη από τον Ιούλιο πρόταση για τον εκσυγχρονισμό του ETS1.

Σύμφωνα με την ίδια, οι Ευρωπαίοι ηγέτες έστειλαν σαφές πολιτικό μήνυμα στους αρμόδιους υπουργούς, ζητώντας να ολοκληρωθεί επειγόντως η σχετική νομοθετική διαδικασία.

Εξίσου σημαντικό ζήτημα αποτέλεσε ο επόμενος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός. Ο Αντόνιο Κόστα τάχθηκε υπέρ της ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων έως το τέλος του έτους, προκειμένου τα νέα κονδύλια να είναι διαθέσιμα από την 1η Ιανουαρίου 2028.

Από την πλευρά της, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εξέφρασε την αντίθεσή της στο σχέδιο διαπραγματευτικού πλαισίου που παρουσίασε η ιρλανδική προεδρία, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στη διατήρηση επαρκών περιθωρίων ευελιξίας στον προϋπολογισμό.

Όπως εξήγησε, η ΕΕ πρέπει να διαθέτει τη δυνατότητα να αντιδρά γρήγορα όταν προκύπτουν απρόβλεπτες κρίσεις. Ως παραδείγματα ανέφερε την πανδημία, τις φυσικές καταστροφές, την ενεργειακή κρίση και τον πόλεμο στην Ουκρανία, καταστάσεις στις οποίες η ευελιξία του προϋπολογισμού επέτρεψε την κινητοποίηση ευρωπαϊκών πόρων.

Ωστόσο, η πρόεδρος της Κομισιόν επισήμανε ότι τα διαθέσιμα περιθώρια δεν αποδείχθηκαν επαρκή, με αποτέλεσμα να χρειαστεί αναθεώρηση του υφιστάμενου προϋπολογισμού στη μέση της περιόδου εφαρμογής του.

Νέες πρωτοβουλίες για το μεταναστευτικό και ένταση για την Ισπανία

Στο μεταναστευτικό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζει προτάσεις για την ενίσχυση της Frontex, αλλά και για τη δημιουργία ενός νέου ευρωπαϊκού πλαισίου που θα αφορά τη διαχείριση έκτακτων καταστάσεων στα εξωτερικά σύνορα. Οι σχετικές πρωτοβουλίες αναμένεται να παρουσιαστούν έως το τέλος του έτους.

Η συζήτηση ανέδειξε, παράλληλα, τις διαφωνίες μεταξύ των κρατών-μελών για τον τρόπο διαχείρισης της μετανάστευσης. Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρέντρικσεν, έθεσε το ζήτημα των περιπτώσεων στις οποίες μια χώρα ακολουθεί διαφορετική κατεύθυνση από την ευρωπαϊκή προσέγγιση, λέγοντας ότι πρέπει να εξεταστεί τι συμβαίνει όταν κάποιος κάνει «σχεδόν το ακριβώς αντίθετο».

Η αναφορά της αφορούσε το σχέδιο του Ισπανού πρωθυπουργού, Πέδρο Σάντσεθ, για τη νομιμοποίηση 600.000 μεταναστών.

Την ίδια ώρα, η πρόταση που κατέθεσαν η Ιταλία, η Δανία και η Πολωνία σχετικά με τα κίνητρα που συνδέονται με την παράτυπη μετανάστευση δεν εξασφάλισε την απαιτούμενη στήριξη. Παρά τις διαφωνίες, πάντως, εκφράστηκε αλληλεγγύη προς την Ισπανία για τη Θέουτα.

Το χρηματοδοτικό κενό της Ουκρανίας για το 2027

Στη σύνοδο κορυφής έδωσε το «παρών» και ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με τις ανάγκες χρηματοδότησης της χώρας του να αποτελούν ένα ακόμη σημαντικό θέμα των ευρωπαϊκών διαβουλεύσεων.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει ολοκληρωμένη πρόταση για την κάλυψη των πρόσθετων χρηματοδοτικών αναγκών της Ουκρανίας το 2027.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν διευκρίνισε ότι το δάνειο στήριξης ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ αφορά το 2026. Για το επόμενο έτος, ωστόσο, παραμένει χρηματοδοτικό κενό ύψους 70 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Όπως προκύπτει από την τοποθέτησή της, μέρος του ποσού αυτού θα πρέπει να καλυφθεί από διεθνείς εταίρους, καθώς η εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων για την Ουκρανία παραμένει ανοιχτό ζήτημα για την ευρωπαϊκή ηγεσία.