Σκηνές ηρωισμού εκτυλίχθηκαν στο δημοτικό σχολείο στο Μπεντ του Όρεγκον, όταν μια δασκάλα ειδικής αγωγής επιχείρησε να αφοπλίσει τον 16χρονο που άνοιξε πυρ μέσα σε αίθουσα μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η εκπαιδευτικός πέταξε το κινητό της τηλέφωνο και όρμησε πάνω στον ένοπλο, προσπαθώντας να του αποσπάσει την καραμπίνα, ενώ ένας πατέρας δύο μαθητριών, που περνούσε τυχαία από το σημείο, μπήκε στο σχολείο και πυροβόλησε θανάσιμα τον δράστη.

Από την επίθεση στο δημοτικό σχολείο Σίλβερ Ρέιλ, το μεσημέρι της Πέμπτης, έχασαν τη ζωή τους τέσσερις άνθρωποι, ανάμεσά τους τρία παιδιά και ένας εκπαιδευτικός. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ένοπλος πυροβόλησε στον χώρο στάθμευσης του σχολείου και στη συνέχεια έσπασε ένα παράθυρο, από το οποίο εισήλθε στο κτίριο.

Η δασκάλα προσπάθησε να αφοπλίσει τον 16χρονο

Η εκπαιδευτικός ήρθε αντιμέτωπη με τον δράστη μέσα στην αίθουσα, όπου τρία παιδιά και ένας δάσκαλος έχασαν τη ζωή τους. Οι δύο πάλεψαν στο πάτωμα, με τη δασκάλα να προσπαθεί να απομακρύνει την καραμπίνα από τα χέρια του, σύμφωνα με το BBC. Τότε παρενέβη ένας άνδρας που έφερε πιστόλι και πυροβόλησε τον 16χρονο, σκοτώνοντάς τον.

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Μπεντ, Μάικ Κραντς, δήλωσε την Παρασκευή ότι οι ενέργειες τόσο της εκπαιδευτικού όσο και του πατέρα που μπήκε στο σχολείο ήταν ηρωικές και συνέβαλαν στη διάσωση ανθρώπινων ζωών. Όπως ανέφερε, η δασκάλα δεν τραυματίστηκε, αλλά «σχεδόν σίγουρα βοήθησε να αποτραπεί περαιτέρω αιματοχυσία».

«Σε όσους έδειξαν θάρρος μπροστά σε αυτή τη βία και παρενέβησαν για να μην εξελιχθεί αυτή η τραγωδία σε κάτι ακόμη χειρότερο, τους οφείλουμε ευγνωμοσύνη», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Κραντς.

Τα στοιχεία για τα θύματα της επίθεσης

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Παρασκευή, οι αστυνομικές αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα τα ονόματα δύο από τα τέσσερα θύματα. Πρόκειται για τον πεντάχρονο Ρόαμ Σάμερ και τη 25χρονη εκπαιδευτικό Μέγκαν Λάμπερτ.

Οι οικογένειες των δύο άλλων παιδιών που σκοτώθηκαν, ηλικίας οκτώ και 11 ετών, δεν επιθυμούσαν ακόμη να δημοσιοποιηθούν τα ονόματά τους, σύμφωνα με την αστυνομία.

Από την επίθεση τραυματίστηκαν επίσης δύο άνθρωποι. Ένας 54χρονος εκπαιδευτικός εξακολουθούσε να νοσηλεύεται, ενώ ένας επτάχρονος μαθητής βρισκόταν σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση.

Ποιος ήταν ο 16χρονος δράστης

Η αστυνομία ταυτοποίησε τον δράστη ως τον 16χρονο Γκρίφιν Τζ. Τζον Β΄, ο οποίος είχε φοιτήσει στο παρελθόν στο συγκεκριμένο σχολείο και ήταν μαθητής με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο ανήλικος είχε στην κατοχή του περίπου 44 επιπλέον φυσίγγια για την καραμπίνα όταν ακινητοποιήθηκε, ενώ μέσα στην αίθουσα φέρεται να πυροβόλησε έως και 15 φορές.

Οι αστυνομικοί εκτέλεσαν ένταλμα έρευνας στην κατοικία του υπόπτου, με τις έρευνες να βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι Αρχές εκτιμούν ότι ο 16χρονος έφτασε με τα πόδια στο δημοτικό σχολείο, ωστόσο εξακολουθούν να διερευνούν τις ακριβείς κινήσεις του, τον τρόπο με τον οποίο απέκτησε το όπλο, καθώς και τα κίνητρα της επίθεσης, τα οποία παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Ο πατέρας που σκότωσε τον ένοπλο και η μαρτυρία της μητέρας του

Οι Αρχές δεν έδωσαν στη δημοσιότητα το όνομα του άνδρα που παρενέβη και πυροβόλησε θανάσιμα τον δράστη. Ωστόσο, η οικογένεια του Κέιλουμπ Τζιαμάνκο τον αναγνώρισε ως τον άνθρωπο που έδρασε για να σταματήσει την επίθεση, μιλώντας σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο 36χρονος ξυλουργός είχε μόλις ολοκληρώσει το γεύμα του και επέστρεφε στο σπίτι όταν πέρασε από το σχολείο, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο αδελφός του στο NBC News. Είδε τον ένοπλο να πυροβολεί ένα όχημα έξω από το σχολείο και στη συνέχεια να εισέρχεται στο κτίριο, αφού πυροβόλησε μέσα από ένα παράθυρο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο Τζιαμάνκο είχε στο όχημά του ένα πιστόλι διαμετρήματος 0,40 ιντσών, το οποίο έφερε νόμιμα κρυμμένο. Ο αδελφός του ανέφερε ότι πήρε το όπλο και «αποφάσισε να μπει μέσα και να τον ακολουθήσει». Οι αστυνομικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι πυροβόλησε τον δράστη «πολλές φορές», με αποτέλεσμα τον θάνατό του.

Η μητέρα του, Κέντα Φρίμαν, η οποία ζει στο Σακραμέντο της Καλιφόρνιας, δήλωσε σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό του δικτύου CBS ότι ο γιος της την κάλεσε λίγα λεπτά μετά τους πυροβολισμούς και ήταν «τραυματισμένος ψυχολογικά».

«Μου είπε ότι ένας άνδρας μπήκε στο σχολείο της κόρης μου», ανέφερε η Φρίμαν, διακόπτοντας για λίγο την αφήγησή της καθώς συγκινούνταν. «Και, εεε, πυροβόλησε παιδιά. Και μου είπε: “Και τον κοίταξα κατάματα, πυροβόλησα και τον σκότωσα, μαμά”».

Η ίδια πρόσθεσε ότι είπε στον γιο της πως έσωσε πολλές ζωές, με εκείνον να της απαντά: «Μαμά, δεν μπορούσα να τους σώσω όλους».

Η αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ και της κυβερνήτριας του Όρεγκον

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επαίνεσε την Παρασκευή τον άνδρα που παρενέβη, χαρακτηρίζοντάς τον «μεγάλο ήρωα». Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, πριν αναχωρήσει για την Τζόρτζια, σημείωσε ότι η κατάσταση θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί «πολύ χειρότερα» εάν δεν είχε υπάρξει η συγκεκριμένη παρέμβαση.

«Είναι κάτι τρομερό, αλλά ευτυχώς υπήρχε ένας άνδρας που είχε όπλο και ήξερε να το χρησιμοποιεί», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Από την πλευρά της, η κυβερνήτρια του Όρεγκον, Τίνα Κότεκ, αναγνώρισε τη γενναία ενέργεια του άνδρα, η οποία απέτρεψε περαιτέρω απώλειες ανθρώπινων ζωών. Χωρίς να τον κατονομάσει, επισήμανε ωστόσο ότι τέτοιες πράξεις «συνοδεύονται από ένα βαρύ συναισθηματικό φορτίο», προσθέτοντας: «Θέλω απλώς να γνωρίζετε ότι οι σκέψεις μου είναι και μαζί σας».