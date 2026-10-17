Σε αναστολή της εφαρμογής νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, βάζοντας προσωρινά στον πάγο τα μέτρα που προβλέπει νόμος ο οποίος εγκρίθηκε πρόσφατα από το αμερικανικό Κογκρέσο. Η απόφαση του Αμερικανού προέδρου έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία εντείνονται οι ανησυχίες στο Κίεβο για το ενδεχόμενο αποδυνάμωσης ή ακόμη και εγκατάλειψης της Ουκρανίας από τον βασικό της σύμμαχο, τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η αναστολή προβλέπεται σε εκτελεστικό διάταγμα που δημοσιοποίησε ο Λευκός Οίκος το βράδυ της προηγούμενης ημέρας, σε τοπική ώρα. Όπως διευκρινίζεται στο κείμενο που υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ, τα μέτρα δεν θα τεθούν σε εφαρμογή μέχρι νεωτέρας, με τον Αμερικανό πρόεδρο να αιτιολογεί την απόφασή του επικαλούμενος «το εθνικό συμφέρον των ΗΠΑ».

Το διάταγμα αφορά νομοθεσία που είχε επικυρωθεί από τον Τραμπ στα μέσα Σεπτεμβρίου και αποτέλεσε την πρώτη σημαντική πρωτοβουλία του Κογκρέσου για την επιβολή κυρώσεων στη Μόσχα μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο. Παρά την έγκρισή του, ο νόμος άφηνε στον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο ευρεία διακριτική ευχέρεια σχετικά με τον τρόπο και τον χρόνο εφαρμογής των προβλεπόμενων μέτρων.

Η νομοθεσία φέρει το όνομα του βασικού εισηγητή της, του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, ο οποίος πέθανε τον Ιούλιο. Ο Γκράχαμ συγκαταλεγόταν στους πλέον ένθερμους υποστηρικτές της Ουκρανίας στις ΗΠΑ και στους πιο σκληρούς επικριτές της ρωσικής πολιτικής.

Το νέο πλαίσιο κυρώσεων επικεντρώνεται κυρίως στον ενεργειακό τομέα της Ρωσίας και προβλέπει τη δυνατότητα στοχοποίησης, μεταξύ άλλων, του ρωσικού σκιώδους στόλου, του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και άλλων υψηλόβαθμων Ρώσων αξιωματούχων. Πρόκειται για μέτρα που αποσκοπούν στην άσκηση πρόσθετης οικονομικής πίεσης στη Μόσχα, με επίκεντρο και τις χώρες που συνεχίζουν να αγοράζουν μεγάλες ποσότητες ρωσικών ενεργειακών προϊόντων.

Ειδικότερα, ο νόμος δίνει στον Ντόναλντ Τραμπ τη δυνατότητα να επιβάλει δασμούς που μπορούν να φτάσουν έως και το 100% στις πέντε χώρες με τις μεγαλύτερες εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου και πετρελαίου. Ανάμεσα σε αυτές περιλαμβάνονται η Κίνα και η Ινδία, δύο σημαντικοί εμπορικοί εταίροι της Ρωσίας στον ενεργειακό τομέα.

Τη συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία είχε χαιρετίσει ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος είχε εκφράσει την υποστήριξή του κατά την επικύρωσή της. Τότε είχε χαρακτηρίσει το μέτρο «ένα εξαιρετικά ισχυρό εργαλείο, ικανό να βάλει τέλος σε αυτόν τον πόλεμο τρομοκρατίας και να ωθήσει τη Ρωσία να κάνει ειρήνη».

Η απόφαση του Τραμπ να αναστείλει τις κυρώσεις έρχεται, παράλληλα, σε μια περίοδο νέας έντασης στις ήδη προβληματικές σχέσεις του με τον Ουκρανό πρόεδρο. Η κρίση επιδεινώθηκε μετά την ανακοίνωση συμφωνίας μεταξύ του Αμερικανού προέδρου και του Βλαντίμιρ Πούτιν, η οποία προβλέπει την άρση κυρώσεων κατά της Μόσχας, προκειμένου να δοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες η δυνατότητα να εισάγουν μεγάλες ποσότητες ρωσικού ντίζελ.

Οι τελευταίες εξελίξεις ενισχύουν την αβεβαιότητα γύρω από τη στάση που θα κρατήσει η Ουάσιγκτον απέναντι στη Ρωσία και τον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ στο Κίεβο εντείνονται οι φόβοι για ενδεχόμενη υποχώρηση της αμερικανικής στήριξης.