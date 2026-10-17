Μόλις πέντε ημέρες παρέμεινε στη θέση της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου η Κέιτι Ζακαράια, καθώς η καταστροφική πρώτη συνέντευξη Τύπου της, οι αμήχανες δημόσιες εμφανίσεις της και τα ερωτήματα για το νομικό της υπόβαθρο οδήγησαν στην αποχώρησή της, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη πολιτική συγκυρία για τον Ντόναλντ Τραμπ και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.

Η θέση του εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου είναι απαιτητική ακόμη και υπό τις καλύτερες συνθήκες. Για την Κέιτι Ζακαράια, ωστόσο, οι συνθήκες ήταν κάθε άλλο παρά ευνοϊκές. Ανέλαβε καθήκοντα λίγες μόλις εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο, στις οποίες, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, ο Αμερικανός πρόεδρος και οι Ρεπουμπλικάνοι ενδέχεται να αντιμετωπίσουν σημαντικές δυσκολίες.

Η θητεία της αποδείχθηκε εξαιρετικά σύντομη. Μια συνέντευξη Τύπου διάρκειας μόλις 14 λεπτών, η οποία εξελίχθηκε σε επικοινωνιακή καταστροφή, ακολουθήθηκε από εμφανίσεις στα μέσα ενημέρωσης που χαρακτηρίστηκαν από αμηχανία, αλλά και από ερωτήματα σχετικά με το αν είχε παρουσιάσει με ακρίβεια τα νομικά της προσόντα κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής της πορείας.

Η παρέμβαση του Τραμπ και η αποχώρηση από τον Λευκό Οίκο

Η απόφαση για την απομάκρυνσή της έγινε γνωστή την Παρασκευή, με τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ να αποκαλύπτει εμμέσως την εξέλιξη μπροστά στους δημοσιογράφους που βρίσκονταν στον Λευκό Οίκο. Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε σε συνομιλία που είχε νωρίτερα την ίδια ημέρα με τη Ζακαράια, αποκαλύπτοντας τι της είχε πει.

«Ειλικρινά, αν ήμουν στη θέση σου, θα το ξανασκεφτόμουν», ανέφερε ο Τραμπ ότι της είπε. «Κέιτι, το χρειάζεσαι αυτό; Δεν νομίζω ότι το χρειάζεσαι».

Στη συνέχεια, πρόσθεσε ότι ίσως η θέση της εκπροσώπου Τύπου «δεν είναι για εκείνη». Για να μην υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την εξέλιξη, ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε γρήγορα στο BBC ότι η Ζακαράια θα αποχωρούσε από την τρέχουσα θέση της, χρησιμοποιώντας τον όρο «μετάβαση» για να περιγράψει τη διαδικασία.

Παρότι ο Τραμπ εμφανίστηκε να αναρωτιέται αν η Ζαχαρία χρειαζόταν πραγματικά τη συγκεκριμένη δουλειά, οι Αμερικανοί πρόεδροι, συμπεριλαμβανομένου του ίδιου, έχουν πολλά να κερδίσουν από την παρουσία ενός ικανού εκπροσώπου Τύπου, ιδιαίτερα όταν βρίσκονται αντιμέτωποι με κρίσεις.

Μπορεί αυτή τη στιγμή να μην υπάρχει μία άμεση κρίση που να απειλεί τον Λευκό Οίκο, ωστόσο η κυβέρνηση Τραμπ αντιμετωπίζει ολοένα και περισσότερες δυσκολίες, τόσο στο εσωτερικό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος όσο και στο πεδίο της δημόσιας εικόνας της.

Οι πολιτικές πιέσεις και οι διαδοχικές αντιπαραθέσεις

Σε ολόκληρες τις ΗΠΑ, οι Ρεπουμπλικάνοι υποψήφιοι προσπαθούν να διατηρήσουν τις έδρες τους ενόψει των επερχόμενων εκλογών. Ορισμένοι επιλέγουν να κρατήσουν αποστάσεις από τον πρόεδρο και τις πολιτικές του, δημιουργώντας νέες εντάσεις και ρήγματα στο εσωτερικό ενός κόμματος που για μεγάλο χρονικό διάστημα εμφανιζόταν σε γενικές γραμμές ενωμένο πίσω από τον Τραμπ.

Παράλληλα, ο Λευκός Οίκος έχει βρεθεί αντιμέτωπος με μια σειρά αντιπαραθέσεων. Σε αυτές περιλαμβάνονται καταγγελίες για διαφθορά, οι οποίες οδήγησαν στην παραίτηση της Αμερικανίδας πρέσβη στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, καθώς και η αιφνίδια ανατροπή των σχεδίων για τη δημόσια μετάδοση μιας στρατιωτικής εκτέλεσης τον Δεκέμβριο, έπειτα από ευρεία αντίδραση τόσο των Δημοκρατικών όσο και των Ρεπουμπλικανών.

Ένας έμπειρος εκπρόσωπος Τύπου θα μπορούσε να διαχειριστεί αυτές τις πολιτικές δυσκολίες, διατηρώντας παράλληλα την προσπάθεια προώθησης των μηνυμάτων που επιθυμεί να προβάλει ο Λευκός Οίκος, την ώρα που η πίεση από τα μέσα ενημέρωσης εντείνεται.

Η σύγκριση με την προκάτοχό της, Καρολάιν Λέβιτ

Η Καρολάιν Λέβιτ, η οποία είχε αναλάβει την εκπροσώπηση Τύπου του Τραμπ από την αρχή της δεύτερης προεδρικής θητείας του και παρέμεινε στη θέση μέχρι την παραίτησή της τον Αύγουστο, λίγους μήνες μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της, είχε αποδείξει ότι μπορούσε να υπερασπίζεται αποτελεσματικά την κυβέρνηση από το βήμα της αίθουσας Τύπου του Λευκού Οίκου.

Η Λέβιτ κατάφερνε να απαντά στις πιέσεις των δημοσιογράφων χωρίς να υποπίπτει σε σημαντικά λάθη, διατηρώντας παράλληλα μια συνεργατική σχέση με τους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης. Η παρουσία της είχε θέσει ψηλά τον πήχη για τη Ζακαράια, η οποία διέθετε συγκριτικά περιορισμένη εμπειρία. Η νέα εκπρόσωπος Τύπου δεν κατάφερε να πλησιάσει αυτό το επίπεδο, αν και όπως επισημαίνεται, δεν είχε ουσιαστικά πολλές πιθανότητες να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της θέσης.

Η ταχύτητα με την οποία κατέρρευσε η προσπάθειά της ήταν εντυπωσιακή, καθώς η θητεία της κατέγραψε ένα σύγχρονο ρεκόρ για τη συντομότερη παραμονή εκπροσώπου Τύπου στον Λευκό Οίκο.

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη έπαιξε η εμφάνισή της στη συνέντευξη Τύπου της Τρίτης, σε συνδυασμό με τα ερωτήματα για το νομικό της υπόβαθρο. Οι επόμενες εμφανίσεις της στα μέσα ενημέρωσης δεν κατάφεραν να αντιστρέψουν την κατάσταση. Ανάμεσά τους ήταν και η συνέντευξη της Πέμπτης με τον συντηρητικό σχολιαστή Σον Χάνιτι, η οποία δεν εξελίχθηκε ευνοϊκά για την ίδια. Ο Τραμπ δήλωσε ότι παρακολούθησε τη συγκεκριμένη συνέντευξη.

Ο Τραμπ ως δικός του εκπρόσωπος Τύπου

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ουσιαστικά αναλάβει ο ίδιος τον ρόλο του εκπροσώπου Τύπου του, ανακοινώνοντας σημαντικές αποφάσεις και αλλαγές πολιτικής από το Οβάλ Γραφείο, το γκαζόν του Λευκού Οίκου, τις πίστες αεροδρομίων ή οποιοδήποτε άλλο σημείο στο οποίο βρίσκεται κάθε φορά.

Η ίδια η Ζακαράια είχε επισημάνει αυτή την πρακτική πριν επιλεγεί για τη θέση. «Ο πρόεδρος Τραμπ δεν χρειάζεται εκπρόσωπο Τύπου», είχε γράψει στην πλατφόρμα Χ. «Είναι ο καλύτερος εκπρόσωπος Τύπου του εαυτού του».

Τώρα, ωστόσο, θα χρειαστεί να αναλάβει ξανά αυτόν τον ρόλο χωρίς τη συνδρομή της.

Η τάση του Τραμπ να μιλά αυθόρμητα, χωρίς να προετοιμάζει εκ των προτέρων κάθε δημόσια τοποθέτησή του, έχει καταστήσει δύσκολο το έργο των εκπροσώπων Τύπου κατά τη διάρκεια των δύο προεδρικών θητειών του. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι δημόσιες δηλώσεις τους έχουν υπονομευθεί από μεταγενέστερες τοποθετήσεις του ίδιου του προέδρου, ενώ άλλες φορές έχουν μείνει εκτός της ενημέρωσης για κρίσιμες αποφάσεις.

Όταν οι εκπρόσωποι Τύπου καταφέρνουν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στον ρόλο τους, μπορούν να διαχειρίζονται τις δύσκολες καταστάσεις και να εξομαλύνουν τις σχέσεις με τα μέσα ενημέρωσης. Παράλληλα, παρέχουν το απαραίτητο πλαίσιο στους δημοσιογράφους που αναζητούν απαντήσεις και συμβάλλουν στον περιορισμό προβλημάτων που ενδέχεται να εξελιχθούν σε μεγαλύτερες αντιπαραθέσεις.

Μιλώντας στο Fox News την Παρασκευή, ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν βιάζεται να βρει νέο εκπρόσωπο Τύπου. Ωστόσο, σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο της δεύτερης θητείας του, θα στερηθεί τη βοήθεια που προσέφερε με συνέπεια μια επαγγελματίας όπως η Καρολάιν Λέβιτ. Και, όπως επισημαίνεται, ενδέχεται τελικά να μετανιώσει για την απουσία της συγκεκριμένης υποστήριξης.