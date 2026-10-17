Την ανάγκη επιλογής του καλύτερου υποψηφίου για τη θέση του επόμενου Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και επαναπροσδιορισμού των προτεραιοτήτων του Οργανισμού, με επίκεντρο την ειρήνη και την ασφάλεια, υπογράμμισε ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη, Μάικ Γουόλτς, σε δηλώσεις του μετά την έκτη άτυπη ψηφοφορία του Συμβουλίου Ασφαλείας που έγινε υπό ελληνική προεδρία.

Ερωτηθείς εάν η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να υποστηρίξει κάποιον από τους επτά υπάρχοντες υποψηφίους ή εάν αναμένει νέες υποψηφιότητες, ο κ. Γουόλτς απάντησε «θα το δούμε», και πρόσθεσε ότι «πάντα λέμε ότι χρειαζόμαστε απλώς τον καλύτερο».

Ο Αμερικανός πρέσβης αναγνώρισε την επιθυμία για αλλαγή στην ηγεσία του Οργανισμού, σημειώνοντας ότι «φυσικά, εάν ο καλύτερος υποψήφιος είναι γυναίκα, θα το καλωσορίζαμε, αλλά πραγματικά χρειαζόμαστε απλώς τον καλύτερο υποψήφιο».

Αναφερόμενος στην κατεύθυνση που επιθυμούν οι ΗΠΑ για τον Οργανισμό, υποστήριξε ότι ο ΟΗΕ, ύστερα από 80 χρόνια, «έχει προσπαθήσει να γίνει τα πάντα για όλους». «Τον βάλαμε σε δίαιτα, τρόπος του λέγειν — όλοι είμαστε λίγο καλύτερα ύστερα από μια δίαιτα», ανέφερε, ζητώντας να επικεντρωθεί εκ νέου «στην ειρήνη και την ασφάλεια».

Οι δηλώσεις του έγιναν μετά την έκτη άτυπη ψηφοφορία, στην οποία χρησιμοποιήθηκαν ψηφοδέλτια διαφορετικού χρώματος για τα Μόνιμα και τα Εκλεγμένα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ψηφοφορίας, η Ρεμπέκα Γκρίνσπαν διατήρησε το προβάδισμα με εννέα ψήφους ενθάρρυνσης, πέντε αποθάρρυνσης και μία «χωρίς γνώμη». Δύο από τις αρνητικές ψήφους προήλθαν από μόνιμα μέλη.

Ο Ραφαέλ Γκρόσι και η Κάρολιν Ροντρίγκες Μπίρκετ συγκέντρωσαν από οκτώ ψήφους ενθάρρυνσης, έξι αποθάρρυνσης και μία «χωρίς γνώμη», με δύο αρνητικές ψήφους μόνιμων μελών ο καθένας.

Κανένας από τους επτά υποψηφίους δεν απέφυγε την αποθάρρυνση από μόνιμο μέλος. Η αρνητική αυτή στάση στην άτυπη διαδικασία δεν συνιστά επίσημη άσκηση βέτο, αλλά καταγράφει αντιρρήσεις που μπορούν να εμποδίσουν την επιλογή εάν διατηρηθούν στην τελική ψηφοφορία.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η στάση της Ουάσιγκτον. Σε ρεπορτάζ της 9ης Οκτωβρίου, το Politico ανέφερε, επικαλούμενο δύο πρόσωπα με γνώση των εσωτερικών συζητήσεων, ότι η κυβέρνηση Τραμπ αντιτίθεται σε όλους τους σημερινούς υποψηφίους, θεωρώντας ότι δεν ανταποκρίνονται επαρκώς στην επιδίωξή της για δραστικές αλλαγές στον Οργανισμό.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, απαντώντας στο μέσο, δεν τοποθετήθηκε για συγκεκριμένα πρόσωπα, αλλά δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα υποστηρίξουν μόνο υποψήφιο με σταθερή δέσμευση για ουσιαστική μεταρρύθμιση. Το δημοσίευμα αφορά εσωτερικές αμερικανικές εκτιμήσεις και όχι επίσημη ανακοίνωση βέτο για καθέναν από τους επτά υποψηφίους.

Ο Μ. Γουόλτς δεν επιβεβαίωσε το δημοσίευμα και σχολίασε ότι «είχε πολλές ανώνυμες πηγές».

Παράλληλα, συνεχίζεται η συζήτηση για ενδεχόμενη είσοδο νέων προσώπων. Η Τουρκία φέρεται να εξετάζει την υποψηφιότητα του Φεριντούν Σινιρλίογλου, πρώην υπουργού Εξωτερικών και νυν Γενικού Γραμματέα του ΟΑΣΕ. Σύμφωνα με δύο διπλωμάτες που επικαλέστηκε το Associated Press, η προοπτική διερευνήθηκε στο περιθώριο της εβδομάδας υψηλού επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης, χωρίς να έχει υποβληθεί τότε επίσημη υποψηφιότητα.

Στα πρόσωπα που έχουν αναφερθεί ως πιθανές νέες υποψηφιότητες περιλαμβάνεται και η Λάνα Νουσεϊμπέ από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, πρώην Μόνιμη Αντιπρόσωπος της χώρας στον ΟΗΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα να ανακοινωθεί η υποψηφιότητα της Μαρίας Άνχελα Ολγκίν Κουεγιάρ, πρώην υπουργού Εξωτερικών της Κολομβίας και Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα για το Κυπριακό.