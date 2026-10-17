Στην πρώτη θέση παρέμεινε η Ρεμπέκα Γκρίνσπαν μετά τον έκτο γύρο της ανεπίσημης ψηφοφορίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την ανάδειξη του νέου Γενικού Γραμματέα. Η υποψηφιότητά της έλαβε εννέα θετικές και πέντε αρνητικές ψήφους, ενώ ένα μέλος επέλεξε να μην εκφράσει προτίμηση. Παρά το προβάδισμά της, η διαδικασία ανέδειξε σημαντικές δυσκολίες, καθώς δύο από τις ψήφους αποθάρρυνσης προήλθαν από χώρες που διαθέτουν μόνιμη έδρα και δικαίωμα βέτο στο Συμβούλιο.

Η ψηφοφορία της Παρασκευής, 16 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε υπό την ελληνική προεδρία, με χρήση ψηφοδελτίων διαφορετικού χρώματος για τα πέντε μόνιμα και τα δέκα εκλεγμένα μέλη. Τα κόκκινα ψηφοδέλτια των μόνιμων μελών επέτρεψαν να αποτυπωθεί χωριστά η στάση τους, χωρίς να αποκαλύπτεται ποια χώρα υποστήριξε ή αποδοκίμασε κάθε υποψήφιο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ψηφοφορίας -όπως διέρρευσαν- κανένας από τους επτά υποψηφίους δεν απέφυγε αρνητικές ψήφους από μόνιμα μέλη. Οι ψήφοι αποθάρρυνσης σε αυτήν την άτυπη διαδικασία δεν αποτελούν επίσημη άσκηση βέτο, αλλά καταγράφουν αντιρρήσεις που, εφόσον διατηρηθούν στην τελική ψηφοφορία, μπορούν να εμποδίσουν τη σύσταση ενός υποψηφίου προς τη Γενική Συνέλευση.

Η Γκρίνσπαν, από την Κόστα Ρίκα, έλαβε τρεις ψήφους ενθάρρυνσης και δύο αποθάρρυνσης από τα μόνιμα μέλη. Παρότι συγκέντρωσε συνολικά εννέα θετικές ψήφους, η αντίθεση δύο μελών με δικαίωμα βέτο παραμένει κρίσιμο εμπόδιο.

Ο Ραφαέλ Γκρόσι και η Κάρολιν Ροντρίγκες Μπίρκετ συγκέντρωσαν από οκτώ ψήφους ενθάρρυνσης, έξι αποθάρρυνσης και μία «χωρίς γνώμη». Διαφορετική ήταν, ωστόσο, η κατανομή μεταξύ των μόνιμων μελών: ο Γκρόσι έλαβε δύο θετικές, δύο αρνητικές και μία «χωρίς γνώμη», ενώ η Ροντρίγκες Μπίρκετ τρεις θετικές και δύο αρνητικές.

Ο Μακί Σαλ συγκέντρωσε πέντε ψήφους ενθάρρυνσης και δέκα αποθάρρυνσης. Από τα μόνιμα μέλη, δύο τον ενθάρρυναν και τρία τον αποθάρρυναν.

Ο Ολάρα Οτούνου έλαβε τέσσερις ψήφους ενθάρρυνσης, δέκα αποθάρρυνσης και μία «χωρίς γνώμη». Μεταξύ των μόνιμων μελών, μία ψήφος ήταν θετική, τρεις αρνητικές και μία «χωρίς γνώμη».

Η Μαρία Φερνάντα Εσπινόσα συγκέντρωσε τρεις ψήφους ενθάρρυνσης, εννέα αποθάρρυνσης και τρεις «χωρίς γνώμη». Από τα μόνιμα μέλη, ένα την ενθάρρυνε, τρία την αποθάρρυναν και ένα δεν εξέφρασε γνώμη.

Η Ιβόν Α-Μπάκι έλαβε μία ψήφο ενθάρρυνσης και δεκατέσσερις αποθάρρυνσης, με αρνητική στάση και από τα πέντε μόνιμα μέλη.

Η εικόνα της έκτης ψηφοφορίας διατηρεί ανοιχτή τη διαδικασία διαδοχής του Αντόνιο Γκουτέρες. Η Γκρίνσπαν παραμένει πρώτη σε συνολική υποστήριξη, ενώ ο Γκρόσι και η Ροντρίγκες Μπίρκετ ακολουθούν με μία θετική ψήφο λιγότερη. Καμία υποψηφιότητα, όμως, δεν συγκεντρώνει ακόμη τον συνδυασμό υποστήριξης και απουσίας αντίθεσης από μόνιμο μέλος που απαιτείται για την τελική επιλογή.

Ο επόμενος Γενικός Γραμματέας διορίζεται από τη Γενική Συνέλευση κατόπιν σύστασης του Συμβουλίου Ασφαλείας. Για τη σύσταση απαιτούνται τουλάχιστον εννέα θετικές ψήφοι και κανένα βέτο από τα πέντε μόνιμα μέλη — τις ΗΠΑ, τη Ρωσία, την Κίνα, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

πηγή: ΑΠΕ