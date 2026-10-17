Σε δοκιμή νέας τορπίλης προχώρησε την Πέμπτη η Βόρεια Κορέα, επιδιώκοντας να διαπιστώσει την αποτελεσματικότητα των τεχνολογικών βελτιώσεων που έχουν πραγματοποιηθεί στο συγκεκριμένο οπλικό σύστημα. Όπως μετέδωσε σήμερα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA, η δοκιμή αποτελεί σημαντική εξέλιξη στο πλαίσιο των προσπαθειών της Πιονγκγιάνγκ για την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό του Πολεμικού Ναυτικού της.

Σύμφωνα με το KCNA, η τεχνολογία πρόωσης της τορπίλης βελτιστοποιήθηκε μέσω περισσότερων από 180 δοκιμών την τελευταία πενταετία. Υπογραμμίζει επίσης πως το οπλικό σύστημα χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για τον εντοπισμό στόχων και την καθοδήγηση της «υψηλής ταχύτητας και ακρίβειας» τορπίλης.